Squads Thane Tigers vs Belapur Blasters T20 Navi Mumbai Premier League 17.04.2026

T20

THA
THA

160

BEL
BEL

159

Playing

THA
THA
BEL
BEL

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

THA
THA
BEL
BEL
First TeamSecond Team
Barai Akhilesh

no information yet

Bende Soham

no information yet

Gothi Dhruv

no information yet

Bhoi Ganesh

no information yet

Gupta Shivam

no information yet

Dombe Yuviraj

no information yet

Kahar Sunny

no information yet

Gotsurve Prateet

wicket keeper

Kanojiya Piyush

no information yet

Jadhav Rahul

no information yet

Puranik Aryan

no information yet

Patel Indal

no information yet

Thakkar Aryaman

wicket keeper

Shekhar Shashank

wicket keeper