Squads Thane Tigers vs Belapur Blasters T20 Navi Mumbai Premier League 17.04.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Barai Akhilesh
no information yet
Bende Soham
no information yet
Gothi Dhruv
no information yet
Bhoi Ganesh
no information yet
Gupta Shivam
no information yet
Dombe Yuviraj
no information yet
Kahar Sunny
no information yet
Gotsurve Prateet
wicket keeper
Kanojiya Piyush
no information yet
Jadhav Rahul
no information yet
Puranik Aryan
no information yet
Patel Indal
no information yet
Thakkar Aryaman
wicket keeper
Shekhar Shashank
wicket keeper