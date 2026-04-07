Match details Thane Tigers vs Koparkairne Titans T20 Navi Mumbai Premier League 07.04.2026

T20

THA
THA

172

KOP
KOP

121

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Tuesday, April 07, 2026 12:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Thane Tigers Squad

Players
BenchBarai Akhilesh, Gothi Dhruv, Gupta Shivam, Kahar Sunny, Kanojiya Piyush, Puranik Aryan, Thakkar Aryaman

Koparkairne Titans Squad

Players
BenchNarang Rishi

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet