H2h Thane Tigers vs Sanpada Scorpions T20 Navi Mumbai Premier League 18.04.2026

T20

THA
THA

172

SAN
SAN

197

Thane Tigers vs Sanpada Scorpions

T20, Navi Mumbai Premier League

SANSanpada Scorpions

137

THAThane Tigers

132

T20, Navi Mumbai Premier League

SANSanpada Scorpions

THAThane Tigers