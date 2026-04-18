Match details Thane Tigers vs Sanpada Scorpions T20 Navi Mumbai Premier League 18.04.2026

T20

THA
THA

172

SAN
SAN

197

Match Info

Match:Navi Mumbai Premier League 2026
Date:Saturday, April 04, 2026 - Sunday, April 19, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, April 18, 2026 04:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Thane Tigers Squad

Players
BenchBarai Akhilesh, Gothi Dhruv, Gupta Shivam, Kahar Sunny, Kanojiya Piyush, Puranik Aryan, Thakkar Aryaman

Sanpada Scorpions Squad

Players
Bench

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet