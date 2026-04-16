H2h Karachi Kings vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 16.04.2026

T20

KKI
KKI

150

ISL
ISL

153

Karachi Kings vs Islamabad United

T20, Pakistan Super League

ISLIslamabad United

251

KKIKarachi Kings

172

T20, Pakistan Super League

KKIKarachi Kings

128

ISLIslamabad United

129