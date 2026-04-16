Squads Karachi Kings vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 16.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Roy Jason
batsman
Minhas Sameer
no information yet
Hendricks Reeza
batsman
Conway Devon
wicket keeper
Salman Agha
all rounder
Chapman Mark
batsman
Baig Saad
batsman
Khan Shadab
all rounder
Ali Moeen
all rounder
Ali Haider
bowler
Shah Khushdil
all rounder
Hasnain Mohammad
bowler
Khan Azam
wicket keeper
Ashraf Faheem
all rounder
Afridi Muhammad Abbas
bowler
Green Chris
bowler
Ali Hasan
bowler
Wasim Imad
all rounder
Zampa Adam
bowler
Faiq Mohammad
batsman
Hamza Mir
bowler
Gleeson Richard
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Aziz Shahid
all rounder
Bryant Max
batsman
Charles Johnson
batsman
Gous Andries
wicket keeper
Hamza Mohammad
no information yet
Gul Sameen
bowler
Ihsanullah
bowler
Irshad Salman
all rounder
Ilyas Aqib
batsman
Joseph Shamar
bowler
Muhammad Waseem
batsman
Mumtaz Mehran
bowler
Tanvir Khuzaima Bin
bowler
Muzarabani Blessing
bowler
Ullah Rizwan
no information yet
Sajjad Hamza
no information yet
Warner David
batsman
Wasim Jr Mohammad
bowler