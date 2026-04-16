Squads Karachi Kings vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 16.04.2026

T20

KKI
KKI

150

ISL
ISL

153

Playing

KKI
KKI
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Roy Jason

batsman

Minhas Sameer

no information yet

Conway Devon

wicket keeper

Salman Agha

all rounder

Baig Saad

batsman

Khan Shadab

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Shah Khushdil

all rounder

Khan Azam

wicket keeper

Ashraf Faheem

all rounder

Ali Hasan

bowler

Wasim Imad

all rounder

Hamza Mir

bowler

Bench

KKI
KKI
ISL
ISL
First TeamSecond Team
Aziz Shahid

all rounder

Bryant Max

batsman

Gous Andries

wicket keeper

Hamza Mohammad

no information yet

Irshad Salman

all rounder

Ilyas Aqib

batsman

Ullah Rizwan

no information yet

Sajjad Hamza

no information yet