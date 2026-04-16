Match details Karachi Kings vs Islamabad United T20 Pakistan Super League 16.04.2026

T20

KKI
KKI

150

ISL
ISL

153

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Islamabad United won the toss and opt to bat
Time:Thursday, April 16, 2026 02:00 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Karachi Kings Squad

PlayersRoy Jason, Hendricks Reeza, Salman Agha, Baig Saad, Ali Moeen, Shah Khushdil, Khan Azam, Afridi Muhammad Abbas, Ali Hasan, Zampa Adam, Hamza Mir
BenchAziz Shahid, Charles Johnson, Hamza Mohammad, Ihsanullah, Ilyas Aqib, Muhammad Waseem, Tanvir Khuzaima Bin, Ullah Rizwan, Warner David

Islamabad United Squad

PlayersMinhas Sameer, Conway Devon, Chapman Mark, Khan Shadab, Ali Haider, Hasnain Mohammad, Ashraf Faheem, Green Chris, Wasim Imad, Faiq Mohammad, Gleeson Richard, Airee Dipendra
BenchBryant Max, Gous Andries, Gul Sameen, Irshad Salman, Joseph Shamar, Mumtaz Mehran, Muzarabani Blessing, Sajjad Hamza, Wasim Jr Mohammad

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet