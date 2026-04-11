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Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
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H2h
H2h Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars T20 Pakistan Super League 11.04.2026
Apr 11, 2026
T20
09:30
AM
PZA
97
LQA
173
Results
Highlights
Match Details
Scorecard
Squads
H2H
Points Table
Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars
May 18, 2025
T20, Pakistan Super League
Peshawar Zalmi
123
Lahore Qalandars
149
Apr 24, 2025
T20, Pakistan Super League
Lahore Qalandars
129
Peshawar Zalmi
133