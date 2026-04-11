H2h Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars T20 Pakistan Super League 11.04.2026

T20

PZA
PZA

97

LQA
LQA

173

Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

123

LQALahore Qalandars

149

T20, Pakistan Super League

LQALahore Qalandars

129

PZAPeshawar Zalmi

133