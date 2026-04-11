Match details Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars T20 Pakistan Super League 11.04.2026

T20

PZA
PZA

97

LQA
LQA

173

Match Info

Match:Pakistan Super League 2026
Date:Thursday, March 26, 2026 - Sunday, May 03, 2026
Toss:Peshawar Zalmi won the toss and opt to bat
Time:Saturday, April 11, 2026 09:30 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Peshawar Zalmi Squad

PlayersAfridi Asif, Naeem Muhammad, Zaman Fakhar, Shafique Abdullah, Raza Sikandar, Ali Asif, Wellalage Dunith Nethmika, Afridi Shaheen, Mir Usama, Rahman Mustafizur, Shah Ubaid
BenchAhmed Iftikhar, Ali Kashif, Azam Babar, Baig Mirza Tahir, Bracewell Michael, Dahani Shahnawaz, Hardie Aaron, Haris Mohammad, Jamal Aamir, Mendis Kusal, Mills Tymal, Muqeem Sufiyan, Muqeem Sufiyan, Rana Nahid, Raza Ali, Samad Abdul, Shahzad Khurram, Subhan Abdul, Usman Khalid, Vince James, Yousaf Farhan

Lahore Qalandars Squad

PlayersAfridi Salman, Afridi Umair, Ahmad Noor, Ahmad Waqar, Islam Shoriful
BenchFarooq Mohammad, Hermann Rubin, Hossain Emon Parvez, Khan Haseebullah, Motie Gudakesh, Rauf Haris, Shanaka Dasun, Tahir Tayyab, Talat Hussain

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet