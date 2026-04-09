Lahore Qalandars

Lahore Qalandars

Country:Pakistan
Country Code:PAK
Gender:Men

Players

2026 Players

Abdullah Shafique

Pakistan

Adam Matthew Rossington

England

Arif Yaqoob

Pakistan

Asif Ali

Pakistan

Asif Khan Afridi

Pakistan

Carlos Ricardo Brathwaite

Barbados

Daniel Richard Sams

Australia

Daryl Joseph Mitchell

New Zealand

David Wiese

Namibia

Dunith Nethmika Wellalage

Sri Lanka

Faheem Ashraf

Pakistan

Fakhar Zaman

Pakistan

Gudakesh Moti-Kanhai

Guyana

Haris Rauf

Pakistan

Haseebullah

Pakistan

Jahandad Khan

Pakistan

Kariyawasam Indipalage Charith Asalanka

Sri Lanka

Luke William Peter Wells

England

Madagamagamage Dasun Shanaka

Sri Lanka

Mathurage Don Kusal Janith Perera

Sri Lanka

Mehedy Hasan Miraz

Bangladesh

Mirza Tahir Baig

Mohammad Azab

Pakistan

Mohammad Farooq

Mohammad Hussain Talat

Pakistan

Mohammad Naeem

Pakistan

Mohammad Parvez Hossain Emon

Bangladesh

Mohammad Rishad Hossain

Bangladesh

Mohammad Salman Mirza

Pakistan

Mohammad Shoriful Islam

Bangladesh

Momin Qamar

Pakistan

Muhammad Akhlaq

Pakistan

Muhammad Faizan Muhammad Tayyab

Pakistan

Muhammad Naeem

Pakistan

Mustafizur Rahman

Bangladesh

Noor Ahmad Lakanwal

Afghanistan

Rubin Andrew Hermann

South Africa

Ryan Ponsonby Burl

Zimbabwe

Salman Afridi

Pakistan

Samuel William Billings

England

Shaheen Shah Afridi

Pakistan

Shakib Al Hasan

Bangladesh

Shan Masood Khan

Pakistan

Sikandar Raza Butt

Zimbabwe

Syed Mohammad Tayyab Abbas

Pakistan

Tabraiz Shamsi

South Africa

Tayyab Tahir

Pakistan

Thomas Benjamin Abell

England

Thomas Kevin Curran

England

Ubaid Shah

Pakistan

Umair Afridi

Pakistan

Usama Mir

Pakistan

Waqar Ahmad

Pakistan

Zaman Khan

Pakistan

Statistics

Pakistan Super League 2026

Matches Played10
Won5
Drawn0
Lost5
No result1

Lahore Qalandars Team Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Global Super League

Lahore Qalanders News

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Get to know Lahore Qalanders, find out everything first about the players of this cricket team, how they train, what helps them set new records and how their matches already played against other teams this year went.

Watch, PSL 2025 | High-five goes wrong as Ubaid Shah smashes Usman Khan’s head in hilarious celebration

Watch, PSL 2025 | High-five goes wrong as Ubaid Shah smashes Usman Khan’s head in hilarious celebration

Celebrations are meant to be memorable, but often become hilarious when something goes wrong. It was a blooper moment, quite often seen in football celebrations, as Ubaid Shah’s high-five crashed through the defense of Usman Khan, hitting him on his head during the MS vs LQ match in PSL 2025.

Lahore Qalanders03:47 PM, 23 April, 2025

Watch, PSL 2025 | Ramiz Raja switches leagues mid-sentence and fans can’t stop laughing

Lahore Qalanders11:12 PM, 09 March, 2024

PSL 2024 | Twitter explodes as Tayyab Abbas' lightning-fast pace shatters Kieron Pollard's bat

Lahore Qalanders11:39 PM, 06 March, 2024

PSL | Shambolic Islamabad collapse hands eliminated Lahore maiden victory in the season

Lahore Qalanders11:28 PM, 06 March, 2024

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