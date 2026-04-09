Watch, PSL 2025 | High-five goes wrong as Ubaid Shah smashes Usman Khan’s head in hilarious celebration

Celebrations are meant to be memorable, but often become hilarious when something goes wrong. It was a blooper moment, quite often seen in football celebrations, as Ubaid Shah’s high-five crashed through the defense of Usman Khan, hitting him on his head during the MS vs LQ match in PSL 2025.