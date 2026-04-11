Squads Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars T20 Pakistan Super League 11.04.2026

T20

PZA
PZA

97

LQA
LQA

173

Playing

PZA
PZA
LQA
LQA
First TeamSecond Team
Afridi Asif

all rounder

Afridi Salman

wicket keeper

Afridi Umair

no information yet

Raza Sikandar

all rounder

Ali Asif

batsman

Mir Usama

bowler

Shah Ubaid

no information yet

Bench

PZA
PZA
LQA
LQA
First TeamSecond Team
Ahmed Iftikhar

all rounder

Hermann Rubin

wicket keeper

Azam Babar

batsman

Hossain Emon Parvez

wicket keeper

Khan Haseebullah

wicket keeper

Dahani Shahnawaz

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Shanaka Dasun

all rounder

Haris Mohammad

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Talat Hussain

all rounder

Mendis Kusal

wicket keeper

Muqeem Sufiyan

no information yet

Raza Ali

no information yet

Subhan Abdul

no information yet

Yousaf Farhan

wicket keeper