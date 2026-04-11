Squads Peshawar Zalmi vs Lahore Qalandars T20 Pakistan Super League 11.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Afridi Asif
all rounder
Afridi Salman
wicket keeper
Naeem Muhammad
batsman
Afridi Umair
no information yet
Zaman Fakhar
batsman
Ahmad Noor
bowler
Shafique Abdullah
batsman
Ahmad Waqar
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Ali Asif
batsman
Afridi Shaheen
bowler
Mir Usama
bowler
Rahman Mustafizur
bowler
Shah Ubaid
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ahmed Iftikhar
all rounder
Farooq Mohammad
batsman
Ali Kashif
bowler
Hermann Rubin
wicket keeper
Azam Babar
batsman
Hossain Emon Parvez
wicket keeper
Baig Mirza Tahir
batsman
Khan Haseebullah
wicket keeper
Bracewell Michael
all rounder
Motie Gudakesh
bowler
Dahani Shahnawaz
no information yet
Rauf Haris
bowler
Hardie Aaron
all rounder
Shanaka Dasun
all rounder
Haris Mohammad
wicket keeper
Tahir Tayyab
batsman
Jamal Aamir
all rounder
Talat Hussain
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Mills Tymal
bowler
Muqeem Sufiyan
bowler
Muqeem Sufiyan
no information yet
Rana Nahid
bowler
Raza Ali
no information yet
Samad Abdul
batsman
Shahzad Khurram
bowler
Subhan Abdul
no information yet
Usman Khalid
batsman
Vince James
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper