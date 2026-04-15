H2h Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 15.04.2026

T20

PZA
PZA

156

QGL
QGL

154

Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators

T20, Pakistan Super League

QGLQuetta Gladiators

178

PZAPeshawar Zalmi

114

T20, Pakistan Super League

PZAPeshawar Zalmi

136

QGLQuetta Gladiators

216