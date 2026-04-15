Squads Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 15.04.2026

T20

PZA
PZA

156

QGL
QGL

154

Playing

PZA
PZA
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Azam Babar

batsman

Haris Mohammad

wicket keeper

Mendis Kusal

wicket keeper

Yousaf Farhan

wicket keeper

Nawaz Hasan

no information yet

Ahmed Iftikhar

all rounder

Curran Tom

all rounder

Khan Jahandad

no information yet

Hardie Aaron

all rounder

Ali Ahsan

batsman

Raza Ali

no information yet

Tariq Usman

no information yet

Bench

PZA
PZA
QGL
QGL
First TeamSecond Team
Akram Wasim

all rounder

Dahani Shahnawaz

no information yet

Bhatti Kashif

all rounder

Guidugli Ben

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

Hampton Brett

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

Muqeem Sufiyan

no information yet

Jacobs Bevon

no information yet

Khan Bismillah

wicket keeper

Subhan Abdul

no information yet

Khan Saqib

no information yet

McDermott Ben

wicket keeper

Minhas Arafat

all rounder