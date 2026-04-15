Squads Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators T20 Pakistan Super League 15.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azam Babar
batsman
Hussain Shamyl
batsman
Haris Mohammad
wicket keeper
Shakeel Saud
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Rossouw Rilee
batsman
Yousaf Farhan
wicket keeper
Nawaz Hasan
no information yet
Bracewell Michael
all rounder
Nafay Khawaja Muhammad
batsman
Ahmed Iftikhar
all rounder
Curran Tom
all rounder
Samad Abdul
batsman
Khan Jahandad
no information yet
Hardie Aaron
all rounder
Ali Ahsan
batsman
Muqeem Sufiyan
bowler
Joseph Alzarri
bowler
Basit Ali Mohammad
batsman
Ahmed Abrar
bowler
Raza Ali
no information yet
Tariq Usman
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Kashif
bowler
Akram Faisal
bowler
Baig Mirza Tahir
batsman
Akram Wasim
all rounder
Dahani Shahnawaz
no information yet
Bhatti Kashif
all rounder
Islam Shoriful
bowler
Guidugli Ben
no information yet
Jamal Aamir
all rounder
Hampton Brett
all rounder
Mills Tymal
bowler
Harper Sam
wicket keeper
Muqeem Sufiyan
no information yet
Jacobs Bevon
no information yet
Rana Nahid
bowler
Johnson Spencer
bowler
Shahzad Khurram
bowler
Khan Bismillah
wicket keeper
Subhan Abdul
no information yet
Khan Saqib
no information yet
Usman Khalid
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Vince James
batsman
Minhas Arafat
all rounder