Squads Sunrisers Hyderabad vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026

T20

Hyderabad

SRH
SRH
ODI
ODI

Playing

SRH
SRH
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

SRH
SRH
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet