H2h Vidarbha vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

VID
VID
ODI
ODI
Vidarbha vs Odisha

T20, Syed Mushtaq Ali Trophy Elite

ODIOdisha

160

VIDVidarbha

163

First class, Ranji Trophy

VIDVidarbha

ODIOdisha