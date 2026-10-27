Squads Vidarbha vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Chavan Nayan
no information yet
Biswal Kartik
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Dubey Saurabh
bowler
Luha Prabin
wicket keeper
Dubey Shubham
batsman
Mishra Shantanu
batsman
Karnewar Akshay
bowler
Pattanaik Rakesh
all rounder
Mahale Mandar
batsman
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Nalkande Darshan
bowler
Poddar Govinda
all rounder
Parwani Dipesh
no information yet
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Sharma Jitesh
wicket keeper
Shorey Dhruv
batsman
Rathod Harshit
bowler
Taide Atharwa
batsman
Rout Soubhagya
batsman
Wadkar Akshay
wicket keeper
Samal Swastik
batsman
Yadav Lalit
all rounder
Singh Prayash Kumar
bowler
Match has not started yet