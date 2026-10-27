Squads Vidarbha vs Odisha T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 16.11.2026

T20

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ODI
ODI

Playing

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ODI
ODI
First TeamSecond Team
Chavan Nayan

no information yet

Biswal Kartik

all rounder

Luha Prabin

wicket keeper

Pattanaik Rakesh

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Parwani Dipesh

no information yet

Sharma Jitesh

wicket keeper

Wadkar Akshay

wicket keeper

Yadav Lalit

all rounder

Bench

VID
VID
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet