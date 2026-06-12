H2h Alembic Warriors vs A4 Power Strikers T20 T20 Baroda Premier League 12.06.2026

T20

ALE
ALE

159

POW
POW

196

Alembic Warriors vs A4 Power Strikers

T20, T20 Baroda Premier League

POWA4 Power Strikers

186

ALEAlembic Warriors

188

T20, T20 Baroda Premier League

ALEAlembic Warriors

151

POWA4 Power Strikers

150