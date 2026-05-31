Highlights The Blaze vs Durham T20 T20 Blast, Women 31.05.2026

T20

BLA
BLA

153

DUR
DUR

156

19.1
4

Elwiss to Graham, 4 runs

18.6
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

18.5
2

Ballinger to Armitage, 2 runs

18.4
1

Ballinger to Graham, 1 run

18.3
4

Ballinger to Graham, 4 runs

18.2
1

Ballinger to Armitage, 1 run

18.1
1

Ballinger to Graham, 1 run

17.6
1

Knott to Graham, 1 run

17.5
.

Knott to Graham, 0 runs

17.4
1

Knott to Armitage, 1 run

17.3
4

Knott to Armitage, 4 runs

17.2
2

Knott to Armitage, 2 runs

17.1
.

Knott to Armitage, 0 runs

16.6
.

Elwiss to Graham, 0 runs

16.5
1

Elwiss to Armitage, 1 run

16.4
1

Elwiss to Graham, 1 run

16.3
1

Elwiss to Armitage, 1 run

16.2
1

Elwiss to Graham, 1 run

16.1
.

Elwiss to Graham, 0 runs

15.6
2

Knott to Armitage, 2 runs

15.5
1

Knott to Graham, 1 run

15.4
1

Knott to Armitage, 1 run

15.3
1

Knott to Graham, 1 run

15.2
W

Knott to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)

15.1
2

Knott to Heath, 2 runs

14.6
1

Andrews to Heath, 1 run

14.5
.

Andrews to Heath, 0 runs

14.4
4

Andrews to Heath, 4 runs

14.3
6

Andrews to Heath, 6 runs

14.2
1

Andrews to Armitage, 1 run

14.1
.

Andrews to Armitage, 0 runs

13.6
.

Jones to Heath, 0 runs

13.5
4

Jones to Heath, 4 runs

13.4
4

Jones to Heath, 4 runs

13.3
.

Jones to Heath, 0 runs

13.2
1

Jones to Armitage, 1 run

13.1
.

Jones to Armitage, 0 runs

13.1
1

Jones to Armitage, wide

12.6
1

Ballinger to Armitage, 1 run

12.5
3

Ballinger to Heath, 3 runs

12.4
.

Ballinger to Heath, 0 runs

12.3
1

Ballinger to Armitage, 1 run

12.2
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

12.1
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

12.1
1

Ballinger to Armitage, wide

11.6
.

Higham to Heath, 0 runs

11.5
2

Higham to Heath, 2 runs

11.4
4

Higham to Heath, 4 runs

11.3
1

Higham to Armitage, 1 run

11.2
1

Higham to Heath, 1 run

11.1
4

Higham to Heath, 4 runs

10.6
1

Jones to Heath, 1 run

10.5
W

Jones to Windsor, appeal, wicket (bowled - Windsor)

10.4
.

Jones to Windsor, 0 runs

10.3
.

Jones to Windsor, 0 runs

10.2
.

Jones to Windsor, 0 runs

10.1
W

Jones to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)

10.1
1

Jones to Villiers, wide

9.6
.

Knott to Armitage, 0 runs

9.5
1

Knott to Villiers, 1 run

9.4
1

Knott to Armitage, 1 run

9.3
1

Knott to Villiers, 1 run

9.2
2

Knott to Villiers, 2 runs

9.1
1

Knott to Armitage, 1 run

8.6
4

Andrews to Villiers, 4 runs

8.5
.

Andrews to Villiers, 0 runs

8.4
.

Andrews to Villiers, appeal

8.3
4

Andrews to Villiers, 4 runs

8.2
1

Andrews to Armitage, 1 run

8.1
1

Andrews to Villiers, 1 run

7.6
1

Jones to Villiers, 1 run

7.5
.

Jones to Villiers, 0 runs

7.4
.

Jones to Villiers, 0 runs

7.3
4

Jones to Villiers, 4 runs

7.2
.

Jones to Villiers, 0 runs

7.1
4

Jones to Villiers, 4 runs

6.6
1

Andrews to Villiers, 1 run

6.5
.

Andrews to Villiers, 0 runs

6.4
2

Andrews to Villiers, 2 runs

6.3
1

Andrews to Armitage, 1 run

6.2
.

Andrews to Armitage, 0 runs

6.1
1

Andrews to Villiers, 1 run

5.6
4

Higham to Armitage, 4 runs

5.5
4

Higham to Armitage, 4 runs

5.4
4

Higham to Armitage, 4 runs

5.3
.

Higham to Armitage, 0 runs

5.2
.

Higham to Armitage, 0 runs

5.1
1

Higham to Villiers, 1 run

4.6
.

Elwiss to Armitage, 0 runs

4.5
4

Elwiss to Armitage, 4 runs

4.4
1

Elwiss to Villiers, 1 run

4.3
1

Elwiss to Armitage, 1 run

4.3
5

Elwiss to Armitage, 5 wides

4.2
.

Elwiss to Armitage, 0 runs

4.1
.

Elwiss to Armitage, 0 runs

3.6
1

Knott to Armitage, 1 run

3.5
1

Knott to Villiers, 1 run

3.4
2

Knott to Villiers, 2 runs

3.3
4

Knott to Villiers, 4 runs

3.2
1

Knott to Armitage, 1 run

3.1
2

Knott to Armitage, 2 runs

2.6
2

Ballinger to Villiers, 2 runs

2.5
.

Ballinger to Villiers, 0 runs

2.4
4

Ballinger to Villiers, 4 runs

2.3
.

Ballinger to Villiers, 0 runs

2.2
3

Ballinger to Armitage, 3 runs

2.1
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

1.6
.

Elwiss to Villiers, 0 runs

1.5
1

Elwiss to Armitage, 1 run

1.4
1

Elwiss to Villiers, 1 run

1.3
.

Elwiss to Villiers, 0 runs

1.2
4

Elwiss to Villiers, 4 runs

1.1
.

Elwiss to Villiers, 0 runs

0.6
1

Ballinger to Villiers, 1 run

0.5
1

Ballinger to Armitage, 1 run

0.4
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

0.3
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

0.2
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

0.1
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

19.5
W

Villiers to Ballinger, appeal, wicket (caught - Ballinger)

19.4
.

Villiers to Ballinger, 0 runs

19.3
1

Villiers to Andrews, 1 run

19.3
1

Villiers to Andrews, wide

19.2
W

Villiers to Boyce, appeal, wicket (stumped - Boyce)

19.1
4

Villiers to Boyce, 4 runs

18.6
1

Turner to Boyce, 1 run

18.5
1

Turner to Ballinger, 1 run

18.4
W

Turner to Higham, appeal, wicket (caught - Higham)

18.3
1

Turner to Boyce, 1 run

18.2
1

Turner to Higham, 1 run

18.1
1

Turner to Boyce, 1 run

17.6
.

Levick to Higham, 0 runs

17.5
1

Levick to Boyce, 1 run

17.4
.

Levick to Boyce, 0 runs

17.3
1

Levick to Higham, 1 run

17.2
1

Levick to Boyce, 1 run

17.1
2

Levick to Boyce, 2 runs

16.6
.

Graham to Higham, 0 runs

16.5
.

Graham to Higham, 0 runs

16.4
W

Graham to Thanawala, appeal, wicket (caught - Thanawala)

16.3
1

Graham to Boyce, 1 run

16.2
W

Graham to Jones, appeal, wicket (bowled - Jones)

16.1
1

Graham to Thanawala, 1 run

15.6
.

Glen to Jones, 0 runs

15.5
.

Glen to Jones, appeal

15.4
4

Glen to Jones, 4 runs

15.3
4

Glen to Jones, 4 runs

15.2
1

Glen to Thanawala, 1 run

15.1
1

Glen to Jones, 1 run

14.6
1

Turner to Jones, 1 run

14.5
1

Turner to Thanawala, 1 run

14.4
1

Turner to Jones, 1 run

14.3
4

Turner to Jones, 4 runs

14.2
4

Turner to Jones, 4 runs

14.1
1

Turner to Thanawala, 1 run

13.6
.

Villiers to Jones, 0 runs

13.5
1

Villiers to Thanawala, 1 run

13.4
.

Villiers to Thanawala, 0 runs

13.3
.

Villiers to Thanawala, 0 runs

13.2
W

Villiers to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)

13.1
.

Villiers to Elwiss, 0 runs

12.6
1

Glen to Elwiss, 1 run

12.5
1

Glen to Jones, 1 run

12.4
4

Glen to Jones, 4 runs

12.3
W

Glen to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)

12.2
1

Glen to Elwiss, 1 run

12.1
4

Glen to Elwiss, 4 runs

11.6
1

Levick to Elwiss, 1 run

11.5
1

Levick to Claridge, 1 run

11.4
1

Levick to Elwiss, 1 run

11.3
1

Levick to Claridge, 1 run

11.2
1lb

Levick to Elwiss, leg bye, appeal

11.1
2

Levick to Elwiss, 2 runs

10.6
1

Graham to Elwiss, 1 run

10.5
1

Graham to Claridge, 1 run

10.4
.

Graham to Claridge, 0 runs

10.3
.

Graham to Claridge, 0 runs

10.2
.

Graham to Claridge, 0 runs

10.1
1

Graham to Elwiss, 1 run

9.6
1

Villiers to Elwiss, 1 run

9.5
1

Villiers to Claridge, 1 run

9.4
.

Villiers to Claridge, 0 runs

9.3
.

Villiers to Claridge, 0 runs

9.2
1

Villiers to Elwiss, 1 run

9.1
1

Villiers to Claridge, 1 run

8.6
.

Turner to Elwiss, 0 runs

8.5
1

Turner to Claridge, 1 run

8.4
.

Turner to Claridge, 0 runs

8.4
1

Turner to Claridge, wide

8.3
3

Turner to Elwiss, 3 runs

8.2
1

Turner to Claridge, 1 run

8.1
1

Turner to Elwiss, 1 run

7.6
2

Levick to Claridge, 2 runs

7.5
.

Levick to Claridge, 0 runs

7.4
1

Levick to Elwiss, 1 run

7.3
1

Levick to Claridge, 1 run

7.2
1

Levick to Elwiss, 1 run

7.1
.

Levick to Elwiss, 0 runs

6.6
.

Johnson to Claridge, 0 runs

6.5
W

Johnson to Knott, appeal, wicket (caught - Knott)

6.4
4

Johnson to Knott, 4 runs

6.3
.

Johnson to Knott, appeal

6.2
4

Johnson to Knott, 4 runs

6.1
1

Johnson to Elwiss, 1 run

6.1
5

Johnson to Elwiss, 5 wides

6.1
5

Johnson to Elwiss, 5 wides

5.6
4

Graham to Knott, 4 runs

5.5
2

Graham to Knott, 2 runs

5.4
.

Graham to Knott, 0 runs

5.3
1

Graham to Elwiss, 1 run

5.2
4

Graham to Elwiss, 4 runs

5.1
4

Graham to Elwiss, 4 runs

4.6
.

Johnson to Knott, appeal

4.5
.

Johnson to Knott, 0 runs

4.4
.

Johnson to Knott, 0 runs

4.3
1

Johnson to Elwiss, 1 run

4.2
W

Johnson to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)

4.1
4

Johnson to Kelly, 4 runs

3.6
.

Levick to Knott, 0 runs

3.5
.

Levick to Knott, 0 runs

3.4
W

Levick to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)

3.3
1

Levick to Kelly, 1 run

3.2
4

Levick to Kelly, 4 runs

3.1
.

Levick to Kelly, appeal

2.6
2

Graham to Beaumont, 2 runs

2.5
.

Graham to Beaumont, 0 runs

2.4
4

Graham to Beaumont, 4 runs

2.3
.

Graham to Beaumont, 0 runs

2.2
4

Graham to Beaumont, 4 runs

2.1
.

Graham to Beaumont, 0 runs

1.6
.

Johnson to Kelly, 0 runs

1.5
4

Johnson to Kelly, 4 runs

1.4
1

Johnson to Beaumont, 1 run

1.3
1

Johnson to Kelly, 1 run

1.2
4

Johnson to Kelly, 4 runs

1.1
1

Johnson to Beaumont, 1 run

0.6
4

Villiers to Kelly, 4 runs

0.5
2

Villiers to Kelly, 2 runs

0.4
.

Villiers to Kelly, 0 runs

0.3
.

Villiers to Kelly, 0 runs

0.2
.

Villiers to Kelly, 0 runs

0.1
4

Villiers to Kelly, 4 runs