Highlights The Blaze vs Durham T20 T20 Blast, Women 31.05.2026
Elwiss to Graham, 4 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, 2 runs
Ballinger to Graham, 1 run
Ballinger to Graham, 4 runs
Ballinger to Armitage, 1 run
Ballinger to Graham, 1 run
Knott to Graham, 1 run
Knott to Graham, 0 runs
Knott to Armitage, 1 run
Knott to Armitage, 4 runs
Knott to Armitage, 2 runs
Knott to Armitage, 0 runs
Elwiss to Graham, 0 runs
Elwiss to Armitage, 1 run
Elwiss to Graham, 1 run
Elwiss to Armitage, 1 run
Elwiss to Graham, 1 run
Elwiss to Graham, 0 runs
Knott to Armitage, 2 runs
Knott to Graham, 1 run
Knott to Armitage, 1 run
Knott to Graham, 1 run
Knott to Heath, appeal, wicket (caught - Heath)
Knott to Heath, 2 runs
Andrews to Heath, 1 run
Andrews to Heath, 0 runs
Andrews to Heath, 4 runs
Andrews to Heath, 6 runs
Andrews to Armitage, 1 run
Andrews to Armitage, 0 runs
Jones to Heath, 0 runs
Jones to Heath, 4 runs
Jones to Heath, 4 runs
Jones to Heath, 0 runs
Jones to Armitage, 1 run
Jones to Armitage, 0 runs
Jones to Armitage, wide
Ballinger to Armitage, 1 run
Ballinger to Heath, 3 runs
Ballinger to Heath, 0 runs
Ballinger to Armitage, 1 run
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, wide
Higham to Heath, 0 runs
Higham to Heath, 2 runs
Higham to Heath, 4 runs
Higham to Armitage, 1 run
Higham to Heath, 1 run
Higham to Heath, 4 runs
Jones to Heath, 1 run
Jones to Windsor, appeal, wicket (bowled - Windsor)
Jones to Windsor, 0 runs
Jones to Windsor, 0 runs
Jones to Windsor, 0 runs
Jones to Villiers, appeal, wicket (caught - Villiers)
Jones to Villiers, wide
Knott to Armitage, 0 runs
Knott to Villiers, 1 run
Knott to Armitage, 1 run
Knott to Villiers, 1 run
Knott to Villiers, 2 runs
Knott to Armitage, 1 run
Andrews to Villiers, 4 runs
Andrews to Villiers, 0 runs
Andrews to Villiers, appeal
Andrews to Villiers, 4 runs
Andrews to Armitage, 1 run
Andrews to Villiers, 1 run
Jones to Villiers, 1 run
Jones to Villiers, 0 runs
Jones to Villiers, 0 runs
Jones to Villiers, 4 runs
Jones to Villiers, 0 runs
Jones to Villiers, 4 runs
Andrews to Villiers, 1 run
Andrews to Villiers, 0 runs
Andrews to Villiers, 2 runs
Andrews to Armitage, 1 run
Andrews to Armitage, 0 runs
Andrews to Villiers, 1 run
Higham to Armitage, 4 runs
Higham to Armitage, 4 runs
Higham to Armitage, 4 runs
Higham to Armitage, 0 runs
Higham to Armitage, 0 runs
Higham to Villiers, 1 run
Elwiss to Armitage, 0 runs
Elwiss to Armitage, 4 runs
Elwiss to Villiers, 1 run
Elwiss to Armitage, 1 run
Elwiss to Armitage, 5 wides
Elwiss to Armitage, 0 runs
Elwiss to Armitage, 0 runs
Knott to Armitage, 1 run
Knott to Villiers, 1 run
Knott to Villiers, 2 runs
Knott to Villiers, 4 runs
Knott to Armitage, 1 run
Knott to Armitage, 2 runs
Ballinger to Villiers, 2 runs
Ballinger to Villiers, 0 runs
Ballinger to Villiers, 4 runs
Ballinger to Villiers, 0 runs
Ballinger to Armitage, 3 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Elwiss to Villiers, 0 runs
Elwiss to Armitage, 1 run
Elwiss to Villiers, 1 run
Elwiss to Villiers, 0 runs
Elwiss to Villiers, 4 runs
Elwiss to Villiers, 0 runs
Ballinger to Villiers, 1 run
Ballinger to Armitage, 1 run
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Villiers to Ballinger, appeal, wicket (caught - Ballinger)
Villiers to Ballinger, 0 runs
Villiers to Andrews, 1 run
Villiers to Andrews, wide
Villiers to Boyce, appeal, wicket (stumped - Boyce)
Villiers to Boyce, 4 runs
Turner to Boyce, 1 run
Turner to Ballinger, 1 run
Turner to Higham, appeal, wicket (caught - Higham)
Turner to Boyce, 1 run
Turner to Higham, 1 run
Turner to Boyce, 1 run
Levick to Higham, 0 runs
Levick to Boyce, 1 run
Levick to Boyce, 0 runs
Levick to Higham, 1 run
Levick to Boyce, 1 run
Levick to Boyce, 2 runs
Graham to Higham, 0 runs
Graham to Higham, 0 runs
Graham to Thanawala, appeal, wicket (caught - Thanawala)
Graham to Boyce, 1 run
Graham to Jones, appeal, wicket (bowled - Jones)
Graham to Thanawala, 1 run
Glen to Jones, 0 runs
Glen to Jones, appeal
Glen to Jones, 4 runs
Glen to Jones, 4 runs
Glen to Thanawala, 1 run
Glen to Jones, 1 run
Turner to Jones, 1 run
Turner to Thanawala, 1 run
Turner to Jones, 1 run
Turner to Jones, 4 runs
Turner to Jones, 4 runs
Turner to Thanawala, 1 run
Villiers to Jones, 0 runs
Villiers to Thanawala, 1 run
Villiers to Thanawala, 0 runs
Villiers to Thanawala, 0 runs
Villiers to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)
Villiers to Elwiss, 0 runs
Glen to Elwiss, 1 run
Glen to Jones, 1 run
Glen to Jones, 4 runs
Glen to Claridge, appeal, wicket (bowled - Claridge)
Glen to Elwiss, 1 run
Glen to Elwiss, 4 runs
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to Claridge, 1 run
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to Claridge, 1 run
Levick to Elwiss, leg bye, appeal
Levick to Elwiss, 2 runs
Graham to Elwiss, 1 run
Graham to Claridge, 1 run
Graham to Claridge, 0 runs
Graham to Claridge, 0 runs
Graham to Claridge, 0 runs
Graham to Elwiss, 1 run
Villiers to Elwiss, 1 run
Villiers to Claridge, 1 run
Villiers to Claridge, 0 runs
Villiers to Claridge, 0 runs
Villiers to Elwiss, 1 run
Villiers to Claridge, 1 run
Turner to Elwiss, 0 runs
Turner to Claridge, 1 run
Turner to Claridge, 0 runs
Turner to Claridge, wide
Turner to Elwiss, 3 runs
Turner to Claridge, 1 run
Turner to Elwiss, 1 run
Levick to Claridge, 2 runs
Levick to Claridge, 0 runs
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to Claridge, 1 run
Levick to Elwiss, 1 run
Levick to Elwiss, 0 runs
Johnson to Claridge, 0 runs
Johnson to Knott, appeal, wicket (caught - Knott)
Johnson to Knott, 4 runs
Johnson to Knott, appeal
Johnson to Knott, 4 runs
Johnson to Elwiss, 1 run
Johnson to Elwiss, 5 wides
Johnson to Elwiss, 5 wides
Graham to Knott, 4 runs
Graham to Knott, 2 runs
Graham to Knott, 0 runs
Graham to Elwiss, 1 run
Graham to Elwiss, 4 runs
Graham to Elwiss, 4 runs
Johnson to Knott, appeal
Johnson to Knott, 0 runs
Johnson to Knott, 0 runs
Johnson to Elwiss, 1 run
Johnson to Kelly, appeal, wicket (caught - Kelly)
Johnson to Kelly, 4 runs
Levick to Knott, 0 runs
Levick to Knott, 0 runs
Levick to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)
Levick to Kelly, 1 run
Levick to Kelly, 4 runs
Levick to Kelly, appeal
Graham to Beaumont, 2 runs
Graham to Beaumont, 0 runs
Graham to Beaumont, 4 runs
Graham to Beaumont, 0 runs
Graham to Beaumont, 4 runs
Graham to Beaumont, 0 runs
Johnson to Kelly, 0 runs
Johnson to Kelly, 4 runs
Johnson to Beaumont, 1 run
Johnson to Kelly, 1 run
Johnson to Kelly, 4 runs
Johnson to Beaumont, 1 run
Villiers to Kelly, 4 runs
Villiers to Kelly, 2 runs
Villiers to Kelly, 0 runs
Villiers to Kelly, 0 runs
Villiers to Kelly, 0 runs
Villiers to Kelly, 4 runs