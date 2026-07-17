Highlights The Blaze vs Durham T20 T20 Blast, Women 17.07.2026
Knott to Graham, 4 runs
Knott to Graham, 4 runs
Knott to Villiers, 1 run
Knott to Villiers, 4 runs
Knott to Villiers, 0 runs
Knott to Villiers, 0 runs
Ballinger to Villiers, 1 run
Ballinger to Villiers, 4 runs
Ballinger to Villiers, 0 runs
Ballinger to Graham, 1 run
Ballinger to Graham, 4 runs
Ballinger to Graham, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Graham, 1 run
Charley Nicola Phillips to Graham, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Villiers, 1 run
Charley Nicola Phillips to Villiers, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Villiers, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Villiers, 0 runs
Ballinger to Graham, 0 runs
Ballinger to Graham, 0 runs
Ballinger to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Armitage, 0 runs
Ballinger to Villiers, 1 run