Highlights The Blaze vs Durham T20 T20 Blast, Women 17.07.2026

Live
T20

BLA
BLA
DUR
DUR

(4 ov.) 32/2

3.6
4

Knott to Graham, 4 runs

3.5
4

Knott to Graham, 4 runs

3.4
1

Knott to Villiers, 1 run

3.3
4

Knott to Villiers, 4 runs

3.2
.

Knott to Villiers, 0 runs

3.1
.

Knott to Villiers, 0 runs

2.6
1

Ballinger to Villiers, 1 run

2.5
4

Ballinger to Villiers, 4 runs

2.4
.

Ballinger to Villiers, 0 runs

2.3
1

Ballinger to Graham, 1 run

2.2
4

Ballinger to Graham, 4 runs

2.1
.

Ballinger to Graham, 0 runs

1.6
1

Charley Nicola Phillips to Graham, 1 run

1.5
.

Charley Nicola Phillips to Graham, 0 runs

1.4
1

Charley Nicola Phillips to Villiers, 1 run

1.3
.

Charley Nicola Phillips to Villiers, 0 runs

1.2
4

Charley Nicola Phillips to Villiers, 4 runs

1.1
.

Charley Nicola Phillips to Villiers, 0 runs

0.6
.

Ballinger to Graham, 0 runs

0.5
.

Ballinger to Graham, 0 runs

0.4
W

Ballinger to Armitage, appeal, wicket (caught - Armitage)

0.3
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

0.2
.

Ballinger to Armitage, 0 runs

0.1
1

Ballinger to Villiers, 1 run