Highlights The Blaze vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026

T20

BLA
BLA

181

YOR
YOR

179

19.3
4

Thomas to SJ Bryce, 4 runs

19.2
1

Thomas to Claridge, 1 run

19.1
W

Thomas to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)

18.6
2

Slater to SJ Bryce, 2 runs

18.5
.

Slater to SJ Bryce, 0 runs

18.4
4

Slater to SJ Bryce, 4 runs

18.3
4

Slater to SJ Bryce, 4 runs

18.2
2

Slater to SJ Bryce, 2 runs

18.1
1

Slater to Jones, 1 run

17.6
1

Jonassen to Jones, leg bye

17.5
.

Jonassen to Jones, 0 runs

17.4
1

Jonassen to SJ Bryce, 1 run

17.3
1

Jonassen to Jones, 1 run

17.2
1

Jonassen to SJ Bryce, 1 run

17.2
1

Jonassen to SJ Bryce, wide

17.1
1

Jonassen to Jones, 1 run

16.6
1

Langston to Jones, 1 run

16.5
4

Langston to Jones, 4 runs

16.4
4

Langston to Jones, 4 runs

16.3
W

Langston to Knott, appeal, wicket (bowled - Knott)

16.2
4

Langston to Knott, 4 runs

16.1
4

Langston to Knott, 4 runs

15.6
2

Garton to SJ Bryce, 2 runs

15.5
1

Garton to Knott, 1 run

15.4
1

Garton to SJ Bryce, 1 run

15.3
.

Garton to SJ Bryce, 0 runs

14.6
2

Slater to Knott, 2 runs

14.5
.

Slater to Knott, 0 runs

14.4
1

Slater to SJ Bryce, 1 run

14.3
1

Slater to Knott, 1 run

14.2
4

Slater to Knott, 4 runs

14.1
.

Slater to Knott, 0 runs

13.6
1

Garton to Knott, 1 run

13.5
1

Garton to SJ Bryce, 1 run

13.4
2

Garton to SJ Bryce, 2 runs

13.3
1

Garton to Knott, 1 run

13.2
1

Garton to SJ Bryce, 1 run

13.1
W

Garton to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)

12.6
1

Jonassen to Elwiss, 1 run

12.5
.

Jonassen to Elwiss, 0 runs

12.4
1

Jonassen to Knott, 1 run, appeal

12.3
1

Jonassen to Elwiss, 1 run

12.2
.

Jonassen to Elwiss, 0 runs

12.1
2

Jonassen to Elwiss, 2 runs

11.6
4

Langston to Knott, 4 runs

11.5
2

Langston to Knott, 2 runs

11.4
1

Langston to Elwiss, 1 run

11.3
1

Langston to Knott, 1 run

11.2
4

Langston to Knott, 4 runs

11.1
.

Langston to Knott, 0 runs

10.6
1

Thomas to Knott, 1 run

10.5
4

Thomas to Knott, 4 runs

10.4
2

Thomas to Knott, 2 runs

10.3
4

Thomas to Knott, 4 runs

10.2
1

Thomas to Elwiss, 1 run

10.1
1

Thomas to Knott, 1 run

9.6
2

Ward to Elwiss, 2 runs

9.5
1

Ward to Knott, 1 run

9.4
2

Ward to Knott, 2 runs

9.3
2

Ward to Knott, 2 runs

9.2
4

Ward to Knott, 4 runs

9.1
1

Ward to Elwiss, 1 run

8.6
4

Jonassen to Knott, 4 runs

8.5
1

Jonassen to Elwiss, 1 run

8.4
1

Jonassen to Knott, 1 run

8.3
1

Jonassen to Elwiss, 1 run

8.2
2

Jonassen to Elwiss, 2 runs

8.1
4

Jonassen to Elwiss, 4 runs

7.6
1

Garton to Elwiss, 1 run

7.5
1

Garton to Knott, 1 run

7.4
W

Garton to KE Bryce, appeal, wicket (bowled - KE Bryce)

7.3
4

Garton to KE Bryce, 4 runs

7.2
2

Garton to KE Bryce, 2 runs

7.1
1

Garton to Elwiss, 1 run

6.6
1

Thomas to Elwiss, 1 run

6.5
W

Thomas to Kelly, appeal, wicket (stumped - Kelly)

6.4
.

Thomas to Kelly, 0 runs

6.3
4

Thomas to Kelly, 4 runs

6.2
3

Thomas to KE Bryce, 3 runs

6.1
1

Thomas to Kelly, bye

5.6
2

Ward to KE Bryce, 2 runs

5.5
4

Ward to KE Bryce, 4 runs

5.4
2

Ward to KE Bryce, 2 runs

5.3
1

Ward to Kelly, 1 run

5.2
.

Ward to Kelly, 0 runs

5.1
.

Ward to Kelly, 0 runs

4.6
1

Langston to Kelly, 1 run

4.5
4

Langston to Kelly, 4 runs

4.4
2

Langston to Kelly, 2 runs

4.3
4

Langston to Kelly, 4 runs

4.2
.

Langston to Kelly, 0 runs

4.1
2

Langston to Kelly, 2 runs

3.6
.

Garton to KE Bryce, 0 runs

3.5
W

Garton to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)

3.4
1

Garton to Kelly, 1 run

3.3
1

Garton to Beaumont, 1 run

3.2
.

Garton to Beaumont, 0 runs

3.1
.

Garton to Beaumont, 0 runs

2.6
4

Slater to Kelly, 4 byes

2.5
1

Slater to Beaumont, 1 run

2.5
2

Slater to Kelly, 2 wides

2.4
4

Slater to Kelly, 4 runs

2.3
2

Slater to Kelly, 2 runs

2.2
.

Slater to Kelly, 0 runs

2.1
.

Slater to Kelly, 0 runs

1.6
1

Jonassen to Kelly, 1 run

1.5
1

Jonassen to Beaumont, 1 run

1.4
4

Jonassen to Beaumont, 4 runs

1.3
1

Jonassen to Kelly, 1 run

1.2
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

1.1
.

Jonassen to Kelly, 0 runs

0.6
.

Slater to Beaumont, 0 runs

0.5
.

Slater to Beaumont, 0 runs

0.4
1

Slater to Kelly, 1 run

0.3
.

Slater to Kelly, 0 runs

0.2
1

Slater to Beaumont, 1 run

0.1
1

Slater to Kelly, 1 run

19.6
1

Elwiss to Langston, bye

19.5
1

Elwiss to Ward, 1 run

19.4
1

Elwiss to Langston, 1 run

19.3
1

Elwiss to Ward, 1 run

19.2
1

Elwiss to Langston, 1 run

19.1
4

Elwiss to Langston, 4 runs

18.6
1

KE Bryce to Langston, 1 run

18.5
1

KE Bryce to Ward, 1 run

18.4
.

KE Bryce to Ward, 0 runs

18.3
4

KE Bryce to Ward, 4 runs

18.2
2

KE Bryce to Ward, 2 runs

18.1
.

KE Bryce to Ward, 0 runs

18.1
1

KE Bryce to Ward, wide

17.6
W

Charley Nicola Phillips to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

17.5
1

Charley Nicola Phillips to Ward, 1 run

17.4
.

Charley Nicola Phillips to Ward, 0 runs

17.3
2

Charley Nicola Phillips to Ward, 2 runs

17.2
1

Charley Nicola Phillips to Campbell, 1 run

17.1
2

Charley Nicola Phillips to Campbell, 2 runs

16.6
1

Gordon to Campbell, 1 run

16.5
4

Gordon to Campbell, 4 runs

16.4
2

Gordon to Campbell, 2 runs

16.3
.

Gordon to Campbell, 0 runs

16.2
1

Gordon to Ward, 1 run

16.1
W

Gordon to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)

15.3
4

Knott to Kalis, 4 byes

15.2
1

Knott to Campbell, 1 run

15.1
1

Knott to Kalis, leg bye

14.6
4

Higham to Campbell, 4 runs

14.5
4

Higham to Campbell, 4 runs

14.4
1

Higham to Kalis, 1 run

14.3
1

Higham to Campbell, 1 run

14.2
.

Higham to Campbell, 0 runs

14.1
1

Higham to Kalis, 1 run

13.6
1

KE Bryce to Kalis, 1 run

13.5
4

KE Bryce to Kalis, 4 runs

13.4
4

KE Bryce to Kalis, 4 runs

13.3
4

KE Bryce to Kalis, 4 runs

13.2
1

KE Bryce to Campbell, 1 run

13.1
1

KE Bryce to Kalis, 1 run

12.6
2

Elwiss to Campbell, 2 runs

12.5
.

Elwiss to Campbell, 0 runs

12.4
4

Elwiss to Campbell, 4 runs

12.3
.

Elwiss to Campbell, 0 runs

12.2
.

Elwiss to Campbell, 0 runs

12.1
1

Elwiss to Kalis, 1 run

11.6
1

Charley Nicola Phillips to Kalis, 1 run

11.5
1

Charley Nicola Phillips to Campbell, 1 run

11.4
.

Charley Nicola Phillips to Campbell, 0 runs

11.3
2

Charley Nicola Phillips to Campbell, 2 runs

11.2
W

Charley Nicola Phillips to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)

11.1
1

Charley Nicola Phillips to Kalis, 1 run

10.6
4

Gordon to Jonassen, 4 runs

10.5
1

Gordon to Kalis, 1 run

10.4
.

Gordon to Kalis, 0 runs

10.3
.

Gordon to Kalis, 0 runs

10.2
4

Gordon to Kalis, 4 runs

9.6
2

Knott to Kalis, 2 runs

9.5
1

Knott to Jonassen, 1 run

9.4
1

Knott to Kalis, 1 run

9.3
.

Knott to Kalis, 0 runs

9.2
.

Knott to Kalis, 0 runs

9.1
.

Knott to Kalis, 0 runs

8.6
4

Elwiss to Jonassen, 4 runs

8.5
2

Elwiss to Jonassen, 2 runs

8.4
3

Elwiss to Kalis, 3 runs

8.3
.

Elwiss to Kalis, 0 runs

8.2
2

Elwiss to Kalis, 2 runs

8.1
1

Elwiss to Jonassen, 1 run

7.6
4

Higham to Kalis, 4 runs

7.5
1

Higham to Jonassen, 1 run

7.4
6

Higham to Jonassen, 6 runs

7.3
4

Higham to Jonassen, 4 runs

7.2
4

Higham to Jonassen, 4 runs

7.1
2

Higham to Jonassen, 2 runs

6.6
1

Gordon to Jonassen, 1 run

6.5
3

Gordon to Kalis, 3 runs

6.4
.

Gordon to Kalis, 0 runs

6.3
.

Gordon to Kalis, 0 runs

6.2
.

Gordon to Kalis, 0 runs

6.1
.

Gordon to Kalis, 0 runs

5.6
4

Knott to Jonassen, 4 runs

5.5
4

Knott to Jonassen, 4 runs

5.4
.

Knott to Jonassen, 0 runs

5.3
.

Knott to Jonassen, 0 runs

5.2
.

Knott to Jonassen, 0 runs

5.1
.

Knott to Jonassen, 0 runs

4.6
4

KE Bryce to Kalis, 4 runs

4.5
.

KE Bryce to Kalis, 0 runs

4.4
.

KE Bryce to Kalis, 0 runs

4.4
1

KE Bryce to Kalis, wide

4.3
1

KE Bryce to Jonassen, 1 run

4.2
.

KE Bryce to Jonassen, 0 runs

4.1
4

KE Bryce to Jonassen, 4 runs

3.6
.

Knott to Kalis, 0 runs

3.5
1

Knott to Jonassen, 1 run

3.4
.

Knott to Jonassen, 0 runs

3.3
.

Knott to Jonassen, 0 runs

3.2
2

Knott to Jonassen, 2 runs

3.1
1

Knott to Kalis, 1 run

2.6
1

Charley Nicola Phillips to Kalis, 1 run

2.6
1

Charley Nicola Phillips to Kalis, wide

2.5
.

Charley Nicola Phillips to Kalis, 0 runs

2.4
W

Charley Nicola Phillips to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

2.4
1

Charley Nicola Phillips to Thomas, wide

2.4
1

Charley Nicola Phillips to Thomas, wide

2.3
1

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 1 run

2.2
4

Charley Nicola Phillips to Jonassen, 4 runs

2.1
1

Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run

1.6
.

Gordon to Jonassen, 0 runs

1.5
W

Gordon to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

1.4
4

Gordon to Winfield-Hill, 4 runs

1.3
.

Gordon to Winfield-Hill, 0 runs

1.2
2

Gordon to Winfield-Hill, 2 runs

1.1
1

Gordon to Thomas, 1 run

0.6
.

Charley Nicola Phillips to Winfield-Hill, 0 runs

0.5
1

Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run

0.4
4

Charley Nicola Phillips to Thomas, 4 runs

0.3
.

Charley Nicola Phillips to Thomas, 0 runs

0.2
4

Charley Nicola Phillips to Thomas, 4 runs

0.1
1

Charley Nicola Phillips to Winfield-Hill, 1 run