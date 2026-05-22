Highlights The Blaze vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026
Thomas to SJ Bryce, 4 runs
Thomas to Claridge, 1 run
Thomas to Jones, appeal, wicket (caught - Jones)
Slater to SJ Bryce, 2 runs
Slater to SJ Bryce, 0 runs
Slater to SJ Bryce, 4 runs
Slater to SJ Bryce, 4 runs
Slater to SJ Bryce, 2 runs
Slater to Jones, 1 run
Jonassen to Jones, leg bye
Jonassen to Jones, 0 runs
Jonassen to SJ Bryce, 1 run
Jonassen to Jones, 1 run
Jonassen to SJ Bryce, 1 run
Jonassen to SJ Bryce, wide
Jonassen to Jones, 1 run
Langston to Jones, 1 run
Langston to Jones, 4 runs
Langston to Jones, 4 runs
Langston to Knott, appeal, wicket (bowled - Knott)
Langston to Knott, 4 runs
Langston to Knott, 4 runs
Garton to SJ Bryce, 2 runs
Garton to Knott, 1 run
Garton to SJ Bryce, 1 run
Garton to SJ Bryce, 0 runs
Slater to Knott, 2 runs
Slater to Knott, 0 runs
Slater to SJ Bryce, 1 run
Slater to Knott, 1 run
Slater to Knott, 4 runs
Slater to Knott, 0 runs
Garton to Knott, 1 run
Garton to SJ Bryce, 1 run
Garton to SJ Bryce, 2 runs
Garton to Knott, 1 run
Garton to SJ Bryce, 1 run
Garton to Elwiss, appeal, wicket (caught - Elwiss)
Jonassen to Elwiss, 1 run
Jonassen to Elwiss, 0 runs
Jonassen to Knott, 1 run, appeal
Jonassen to Elwiss, 1 run
Jonassen to Elwiss, 0 runs
Jonassen to Elwiss, 2 runs
Langston to Knott, 4 runs
Langston to Knott, 2 runs
Langston to Elwiss, 1 run
Langston to Knott, 1 run
Langston to Knott, 4 runs
Langston to Knott, 0 runs
Thomas to Knott, 1 run
Thomas to Knott, 4 runs
Thomas to Knott, 2 runs
Thomas to Knott, 4 runs
Thomas to Elwiss, 1 run
Thomas to Knott, 1 run
Ward to Elwiss, 2 runs
Ward to Knott, 1 run
Ward to Knott, 2 runs
Ward to Knott, 2 runs
Ward to Knott, 4 runs
Ward to Elwiss, 1 run
Jonassen to Knott, 4 runs
Jonassen to Elwiss, 1 run
Jonassen to Knott, 1 run
Jonassen to Elwiss, 1 run
Jonassen to Elwiss, 2 runs
Jonassen to Elwiss, 4 runs
Garton to Elwiss, 1 run
Garton to Knott, 1 run
Garton to KE Bryce, appeal, wicket (bowled - KE Bryce)
Garton to KE Bryce, 4 runs
Garton to KE Bryce, 2 runs
Garton to Elwiss, 1 run
Thomas to Elwiss, 1 run
Thomas to Kelly, appeal, wicket (stumped - Kelly)
Thomas to Kelly, 0 runs
Thomas to Kelly, 4 runs
Thomas to KE Bryce, 3 runs
Thomas to Kelly, bye
Ward to KE Bryce, 2 runs
Ward to KE Bryce, 4 runs
Ward to KE Bryce, 2 runs
Ward to Kelly, 1 run
Ward to Kelly, 0 runs
Ward to Kelly, 0 runs
Langston to Kelly, 1 run
Langston to Kelly, 4 runs
Langston to Kelly, 2 runs
Langston to Kelly, 4 runs
Langston to Kelly, 0 runs
Langston to Kelly, 2 runs
Garton to KE Bryce, 0 runs
Garton to Beaumont, appeal, wicket (bowled - Beaumont)
Garton to Kelly, 1 run
Garton to Beaumont, 1 run
Garton to Beaumont, 0 runs
Garton to Beaumont, 0 runs
Slater to Kelly, 4 byes
Slater to Beaumont, 1 run
Slater to Kelly, 2 wides
Slater to Kelly, 4 runs
Slater to Kelly, 2 runs
Slater to Kelly, 0 runs
Slater to Kelly, 0 runs
Jonassen to Kelly, 1 run
Jonassen to Beaumont, 1 run
Jonassen to Beaumont, 4 runs
Jonassen to Kelly, 1 run
Jonassen to Kelly, 0 runs
Jonassen to Kelly, 0 runs
Slater to Beaumont, 0 runs
Slater to Beaumont, 0 runs
Slater to Kelly, 1 run
Slater to Kelly, 0 runs
Slater to Beaumont, 1 run
Slater to Kelly, 1 run
Elwiss to Langston, bye
Elwiss to Ward, 1 run
Elwiss to Langston, 1 run
Elwiss to Ward, 1 run
Elwiss to Langston, 1 run
Elwiss to Langston, 4 runs
KE Bryce to Langston, 1 run
KE Bryce to Ward, 1 run
KE Bryce to Ward, 0 runs
KE Bryce to Ward, 4 runs
KE Bryce to Ward, 2 runs
KE Bryce to Ward, 0 runs
KE Bryce to Ward, wide
Charley Nicola Phillips to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)
Charley Nicola Phillips to Ward, 1 run
Charley Nicola Phillips to Ward, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Ward, 2 runs
Charley Nicola Phillips to Campbell, 1 run
Charley Nicola Phillips to Campbell, 2 runs
Gordon to Campbell, 1 run
Gordon to Campbell, 4 runs
Gordon to Campbell, 2 runs
Gordon to Campbell, 0 runs
Gordon to Ward, 1 run
Gordon to Kalis, appeal, wicket (caught - Kalis)
Knott to Kalis, 4 byes
Knott to Campbell, 1 run
Knott to Kalis, leg bye
Higham to Campbell, 4 runs
Higham to Campbell, 4 runs
Higham to Kalis, 1 run
Higham to Campbell, 1 run
Higham to Campbell, 0 runs
Higham to Kalis, 1 run
KE Bryce to Kalis, 1 run
KE Bryce to Kalis, 4 runs
KE Bryce to Kalis, 4 runs
KE Bryce to Kalis, 4 runs
KE Bryce to Campbell, 1 run
KE Bryce to Kalis, 1 run
Elwiss to Campbell, 2 runs
Elwiss to Campbell, 0 runs
Elwiss to Campbell, 4 runs
Elwiss to Campbell, 0 runs
Elwiss to Campbell, 0 runs
Elwiss to Kalis, 1 run
Charley Nicola Phillips to Kalis, 1 run
Charley Nicola Phillips to Campbell, 1 run
Charley Nicola Phillips to Campbell, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Campbell, 2 runs
Charley Nicola Phillips to Jonassen, appeal, wicket (caught - Jonassen)
Charley Nicola Phillips to Kalis, 1 run
Gordon to Jonassen, 4 runs
Gordon to Kalis, 1 run
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 4 runs
Knott to Kalis, 2 runs
Knott to Jonassen, 1 run
Knott to Kalis, 1 run
Knott to Kalis, 0 runs
Knott to Kalis, 0 runs
Knott to Kalis, 0 runs
Elwiss to Jonassen, 4 runs
Elwiss to Jonassen, 2 runs
Elwiss to Kalis, 3 runs
Elwiss to Kalis, 0 runs
Elwiss to Kalis, 2 runs
Elwiss to Jonassen, 1 run
Higham to Kalis, 4 runs
Higham to Jonassen, 1 run
Higham to Jonassen, 6 runs
Higham to Jonassen, 4 runs
Higham to Jonassen, 4 runs
Higham to Jonassen, 2 runs
Gordon to Jonassen, 1 run
Gordon to Kalis, 3 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Gordon to Kalis, 0 runs
Knott to Jonassen, 4 runs
Knott to Jonassen, 4 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
KE Bryce to Kalis, 4 runs
KE Bryce to Kalis, 0 runs
KE Bryce to Kalis, 0 runs
KE Bryce to Kalis, wide
KE Bryce to Jonassen, 1 run
KE Bryce to Jonassen, 0 runs
KE Bryce to Jonassen, 4 runs
Knott to Kalis, 0 runs
Knott to Jonassen, 1 run
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 0 runs
Knott to Jonassen, 2 runs
Knott to Kalis, 1 run
Charley Nicola Phillips to Kalis, 1 run
Charley Nicola Phillips to Kalis, wide
Charley Nicola Phillips to Kalis, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Charley Nicola Phillips to Thomas, wide
Charley Nicola Phillips to Thomas, wide
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 1 run
Charley Nicola Phillips to Jonassen, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run
Gordon to Jonassen, 0 runs
Gordon to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Gordon to Winfield-Hill, 4 runs
Gordon to Winfield-Hill, 0 runs
Gordon to Winfield-Hill, 2 runs
Gordon to Thomas, 1 run
Charley Nicola Phillips to Winfield-Hill, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, 1 run
Charley Nicola Phillips to Thomas, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, 0 runs
Charley Nicola Phillips to Thomas, 4 runs
Charley Nicola Phillips to Winfield-Hill, 1 run