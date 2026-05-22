Squads The Blaze vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Beaumont Tammy
wicket keeper
Winfield Lauren
wicket keeper
Kelly Marie
batsman
Thomas Erin
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Jonassen Jess
bowler
Elwiss Georgia
all rounder
Kalis Sterre
batsman
Knott Charli
all rounder
Campbell Ami
batsman
Bryce Sarah
wicket keeper
Thomas Olivia
bowler
Jones Emma
no information yet
Ward Maddie
batsman
Claridge Ella
wicket keeper
Langston Beth
bowler
Gordon Kirstie
bowler
Slater Rachel
bowler
Higham Lucy
all rounder
Fackrell Ria
bowler
Phillips Charley
batsman
Garton Holly
no information yet
Bench