Squads The Blaze vs Yorkshire T20 T20 Blast, Women 22.05.2026

T20

BLA
BLA

181

YOR
YOR

179

Playing

BLA
BLA
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Beaumont Tammy

wicket keeper

Winfield Lauren

wicket keeper

Bryce Kathryn

all rounder

Elwiss Georgia

all rounder

Knott Charli

all rounder

Bryce Sarah

wicket keeper

Jones Emma

no information yet

Claridge Ella

wicket keeper

Higham Lucy

all rounder

Garton Holly

no information yet

Bench

BLA
BLA
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Blackwell Ines

no information yet

Breese Olvia

no information yet

de Klerk Nadine

all rounder

Devine Sophie

all rounder

Gammon Bethan

wicket keeper

Lee Jeanie

no information yet

Graham Heather

all rounder

Love Amelia

no information yet

Graves Teresa

all rounder

McColl Megan

all rounder

Oliver Amelia

no information yet

Gunn Jenny

all rounder

Pollard Elicia

all rounder

Randle-Bissell Lucy Kate

no information yet

Hughes Scarlett

wicket keeper

Woolston Jessica

all rounder

Wrightson Emma

no information yet

Jones Amy

wicket keeper

Matthews Hayley

all rounder

Midwood Katie

no information yet

Odedra Sonia

all rounder

Perry Ellyse

all rounder

Prendergast Orla

all rounder

Shaw Lara

all rounder

Thanawala Prisha

no information yet