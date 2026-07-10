Highlights Durham vs Essex T20 T20 Blast, Women 10.07.2026
Scrivens to Heath, 2 runs
Scrivens to Armitage, 1 run
Scrivens to Armitage, 0 runs
Scrivens to Heath, 1 run
Scrivens to Heath, 0 runs
Sophia Smale to Heath, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Heath, 1 run
Sophia Smale to Heath, 0 runs
Sophia Smale to Heath, 0 runs
Heath defends for a pair of runs.
MacGregor to Heath, 1 run
MacGregor to Armitage, 1 run
MacGregor to Heath, 1 run
MacGregor to Heath, 4 runs
MacGregor to Heath, 0 runs
MacGregor to Windsor, appeal, wicket (stumped - Windsor)
Sophia Smale to Armitage, 0 runs
Sophia Smale to Windsor, 1 run
Sophia Smale to Armitage, 1 run
Sophia Smale to Windsor, 1 run
Sophia Smale to Windsor, 0 runs
Sophia Smale to Windsor, 0 runs
Coppack to Windsor, 1 run
Coppack to Armitage, leg bye
Coppack to Armitage, 4 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Windsor, 1 run
Gray to Windsor, 1 run
Gray to Windsor, 0 runs
Gray to Armitage, 1 run
Gray to Armitage, 0 runs
Gray to Armitage, 4 runs
Gray to Windsor, 1 run
Coppack to Armitage, 2 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 4 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Coppack to Armitage, 0 runs
Gray to Windsor, 0 runs
Gray to Windsor, 0 runs
Gray to Windsor, 0 runs
appeal, wicket (bowled - Fraser)
Gray to Fraser, 0 runs
Gray to Armitage, 1 run
Graham to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)
Graham to Scrivens, 2 runs
Graham to Heap, 1 run
Scrivens plays a defensive stroke for a run.
OUT! Run out. Scrivens plays a defensive stroke for a run. Grewcock is then run out, after some good fielding by Thompson and Graham.
Graham to Scrivens, 4 runs
Levick to Scrivens, 1 run
Levick to Scrivens, 2 runs
Levick to Scrivens, 2 runs
Levick to Scrivens, 4 runs
Levick to Scrivens, 2 runs
Levick to Grewcock, 1 run
Thompson to Grewcock, 1 run
Thompson to Grewcock, 2 runs
Thompson to Scrivens, 1 run
Thompson to Scrivens, 4 runs
Thompson to Scrivens, 4 runs
FOUR MORE! Scrivens defends for four runs.
Fraser to Grewcock, 0 runs
Fraser to Grewcock, 2 runs
Fraser to Scrivens, 1 run
Fraser to Scrivens, 0 runs
Grewcock defends for 3 runs.
Fraser to Scrivens, 1 run
Thompson to Grewcock, 2 runs
Thompson to Grewcock, 0 runs
Thompson to Scrivens, 1 run
Thompson to Grewcock, 1 run
Thompson to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)
Thompson to Sophia Smale, 4 runs
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Sophia Smale, 1 run
Levick to Sophia Smale, 4 runs
Levick to Scrivens, 1 run
And another! Fifty comes up for Scrivens with a boundary! Scrivens defends for four runs.
Levick to Sophia Smale, 1 run
Fraser to Sophia Smale, 1 run
Fraser to Sophia Smale, 2 runs
Fraser to Sophia Smale, 0 runs
Fraser to Scrivens, 1 run
Fraser to Sophia Smale, 1 run
Fraser to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)
Graham to Scrivens, 0 runs
Graham to Bosch, 1 run
Graham to Scrivens, 1 run
Scrivens plays a defensive stroke for 2 runs.
Graham to Bosch, 1 run
Graham to Bosch, 2 runs
Levick to Bosch, 1 run
Levick to Scrivens, 1 run
Levick to Bosch, 1 run
Levick to Scrivens, 1 run
Levick to Bosch, 1 run
Levick to Scrivens, 1 run
Thompson to Bosch, 0 runs
Thompson to Scrivens, 1 run
Thompson to Scrivens, 4 runs
Thompson to Bosch, 1 run
Thompson to Scrivens, 1 run
Thompson to Scrivens, 2 runs
Turner to Scrivens, 1 run
Turner to Bosch, 1 run
Turner to Scrivens, 1 run
Turner to Bosch, 1 run
Bosch plays a defensive stroke for a couple of runs.
Turner to Bosch, 2 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Bosch, 1 run
Thompson to Scrivens, 1 run
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 0 runs
Thompson to Scrivens, 4 runs
Fraser to Scrivens, 1 run
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Bosch, 1 run
Fraser to Scrivens, 1 run
Fraser to Scrivens, 0 runs
Turner to Bosch, 0 runs
Turner to Bosch, 4 runs
And another! Bosch plays a defensive stroke for 4 runs.
Turner to Scrivens, 1 run
Turner to Scrivens, 4 runs
Turner to Bosch, 1 run
Graham to Scrivens, 0 runs
Graham to Scrivens, 4 runs
Graham to Scrivens, 0 runs
Graham to Bosch, 1 run
Graham to Scrivens, 1 run
Graham to Bosch, 1 run
Levick to Scrivens, 4 runs
Levick to Scrivens, 4 runs
Levick to Scrivens, 0 runs
Levick to Bosch, 1 run
Levick to Bosch, 0 runs
Levick to Bosch, 4 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Scrivens, 0 runs
Fraser to Bosch, 1 run
Fraser to Bosch, 0 runs
Fraser to Scrivens, 1 run
Johnson to Bosch, 0 runs
Johnson to Bosch, 0 runs
Johnson to Bosch, 2 runs
Johnson to Bosch, wide
Johnson to Scrivens, 1 run
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Graham to Bosch, 6 runs
Graham to Bosch, 0 runs
Graham to Bosch, 0 runs
Graham to Bosch, 2 runs
Graham to Bosch, 0 runs
Graham to Bosch, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Scrivens, 0 runs
Johnson to Bosch, 1 run
Johnson to Bosch, wide
Johnson to Bosch, 4 runs
Scrivens defends for a single run.