Highlights Durham vs Essex T20 T20 Blast, Women 10.07.2026

Live
T20

DUR
DUR

(8 ov.) 42/2

ESS
ESS

162

7.5
2

Scrivens to Heath, 2 runs

7.4
1

Scrivens to Armitage, 1 run

7.3
.

Scrivens to Armitage, 0 runs

7.2
1

Scrivens to Heath, 1 run

7.1
.

Scrivens to Heath, 0 runs

6.6
1

Sophia Smale to Heath, 1 run

6.5
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

6.4
1

Sophia Smale to Heath, 1 run

6.3
.

Sophia Smale to Heath, 0 runs

6.2
.

Sophia Smale to Heath, 0 runs

6.1
2

Heath defends for a pair of runs.

5.6
1

MacGregor to Heath, 1 run

5.5
1

MacGregor to Armitage, 1 run

5.4
1

MacGregor to Heath, 1 run

5.3
4

MacGregor to Heath, 4 runs

5.2
.

MacGregor to Heath, 0 runs

5.1
W

MacGregor to Windsor, appeal, wicket (stumped - Windsor)

4.6
.

Sophia Smale to Armitage, 0 runs

4.5
1

Sophia Smale to Windsor, 1 run

4.4
1

Sophia Smale to Armitage, 1 run

4.3
1

Sophia Smale to Windsor, 1 run

4.2
.

Sophia Smale to Windsor, 0 runs

4.1
.

Sophia Smale to Windsor, 0 runs

3.6
1

Coppack to Windsor, 1 run

3.5
1

Coppack to Armitage, leg bye

3.4
4

Coppack to Armitage, 4 runs

3.3
.

Coppack to Armitage, 0 runs

3.2
.

Coppack to Armitage, 0 runs

3.1
1

Coppack to Windsor, 1 run

2.6
1

Gray to Windsor, 1 run

2.5
.

Gray to Windsor, 0 runs

2.4
1

Gray to Armitage, 1 run

2.3
.

Gray to Armitage, 0 runs

2.2
4

Gray to Armitage, 4 runs

2.1
1

Gray to Windsor, 1 run

1.6
2

Coppack to Armitage, 2 runs

1.5
.

Coppack to Armitage, 0 runs

1.4
4

Coppack to Armitage, 4 runs

1.3
.

Coppack to Armitage, 0 runs

1.2
.

Coppack to Armitage, 0 runs

1.1
.

Coppack to Armitage, 0 runs

0.6
.

Gray to Windsor, 0 runs

0.5
.

Gray to Windsor, 0 runs

0.4
.

Gray to Windsor, 0 runs

0.3
W

appeal, wicket (bowled - Fraser)

0.2
.

Gray to Fraser, 0 runs

0.1
1

Gray to Armitage, 1 run

19.6
W

Graham to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

19.5
2

Graham to Scrivens, 2 runs

19.4
1

Graham to Heap, 1 run

19.3
1

Scrivens plays a defensive stroke for a run.

19.2
W

OUT! Run out. Scrivens plays a defensive stroke for a run. Grewcock is then run out, after some good fielding by Thompson and Graham.

19.1
4

Graham to Scrivens, 4 runs

18.6
1

Levick to Scrivens, 1 run

18.5
2

Levick to Scrivens, 2 runs

18.4
2

Levick to Scrivens, 2 runs

18.3
4

Levick to Scrivens, 4 runs

18.2
2

Levick to Scrivens, 2 runs

18.1
1

Levick to Grewcock, 1 run

17.6
1

Thompson to Grewcock, 1 run

17.5
2

Thompson to Grewcock, 2 runs

17.4
1

Thompson to Scrivens, 1 run

17.3
4

Thompson to Scrivens, 4 runs

17.2
4

Thompson to Scrivens, 4 runs

17.1
4

FOUR MORE! Scrivens defends for four runs.

16.6
.

Fraser to Grewcock, 0 runs

16.5
2

Fraser to Grewcock, 2 runs

16.4
1

Fraser to Scrivens, 1 run

16.3
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

16.2
3

Grewcock defends for 3 runs.

16.1
1

Fraser to Scrivens, 1 run

15.6
2

Thompson to Grewcock, 2 runs

15.5
.

Thompson to Grewcock, 0 runs

15.4
1

Thompson to Scrivens, 1 run

15.3
1

Thompson to Grewcock, 1 run

15.2
W

Thompson to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)

15.1
4

Thompson to Sophia Smale, 4 runs

14.6
.

Levick to Scrivens, 0 runs

14.5
1

Levick to Sophia Smale, 1 run

14.4
4

Levick to Sophia Smale, 4 runs

14.3
1

Levick to Scrivens, 1 run

14.2
4

And another! Fifty comes up for Scrivens with a boundary! Scrivens defends for four runs.

14.1
1

Levick to Sophia Smale, 1 run

13.6
1

Fraser to Sophia Smale, 1 run

13.5
2

Fraser to Sophia Smale, 2 runs

13.4
.

Fraser to Sophia Smale, 0 runs

13.3
1

Fraser to Scrivens, 1 run

13.2
1

Fraser to Sophia Smale, 1 run

13.1
W

Fraser to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)

12.6
.

Graham to Scrivens, 0 runs

12.5
1

Graham to Bosch, 1 run

12.4
1

Graham to Scrivens, 1 run

12.3
2

Scrivens plays a defensive stroke for 2 runs.

12.2
1

Graham to Bosch, 1 run

12.1
2

Graham to Bosch, 2 runs

11.6
1

Levick to Bosch, 1 run

11.5
1

Levick to Scrivens, 1 run

11.4
1

Levick to Bosch, 1 run

11.3
1

Levick to Scrivens, 1 run

11.2
1

Levick to Bosch, 1 run

11.1
1

Levick to Scrivens, 1 run

10.6
.

Thompson to Bosch, 0 runs

10.5
1

Thompson to Scrivens, 1 run

10.4
4

Thompson to Scrivens, 4 runs

10.3
1

Thompson to Bosch, 1 run

10.2
1

Thompson to Scrivens, 1 run

10.1
2

Thompson to Scrivens, 2 runs

9.6
1

Turner to Scrivens, 1 run

9.5
1

Turner to Bosch, 1 run

9.4
1

Turner to Scrivens, 1 run

9.3
1

Turner to Bosch, 1 run

9.2
2

Bosch plays a defensive stroke for a couple of runs.

9.1
2

Turner to Bosch, 2 runs

8.6
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

8.5
1

Thompson to Bosch, 1 run

8.4
1

Thompson to Scrivens, 1 run

8.3
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

8.2
.

Thompson to Scrivens, 0 runs

8.1
4

Thompson to Scrivens, 4 runs

7.6
1

Fraser to Scrivens, 1 run

7.5
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

7.4
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

7.3
1

Fraser to Bosch, 1 run

7.2
1

Fraser to Scrivens, 1 run

7.1
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

6.6
.

Turner to Bosch, 0 runs

6.5
4

Turner to Bosch, 4 runs

6.4
4

And another! Bosch plays a defensive stroke for 4 runs.

6.3
1

Turner to Scrivens, 1 run

6.2
4

Turner to Scrivens, 4 runs

6.1
1

Turner to Bosch, 1 run

5.6
.

Graham to Scrivens, 0 runs

5.5
4

Graham to Scrivens, 4 runs

5.4
.

Graham to Scrivens, 0 runs

5.3
1

Graham to Bosch, 1 run

5.2
1

Graham to Scrivens, 1 run

5.1
1

Graham to Bosch, 1 run

4.6
4

Levick to Scrivens, 4 runs

4.5
4

Levick to Scrivens, 4 runs

4.4
.

Levick to Scrivens, 0 runs

4.3
1

Levick to Bosch, 1 run

4.2
.

Levick to Bosch, 0 runs

4.1
4

Levick to Bosch, 4 runs

3.6
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

3.5
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

3.4
.

Fraser to Scrivens, 0 runs

3.3
1

Fraser to Bosch, 1 run

3.2
.

Fraser to Bosch, 0 runs

3.1
1

Fraser to Scrivens, 1 run

2.6
.

Johnson to Bosch, 0 runs

2.5
.

Johnson to Bosch, 0 runs

2.4
2

Johnson to Bosch, 2 runs

2.4
1

Johnson to Bosch, wide

2.3
1

Johnson to Scrivens, 1 run

2.2
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

2.1
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

1.6
6

Graham to Bosch, 6 runs

1.5
.

Graham to Bosch, 0 runs

1.4
.

Graham to Bosch, 0 runs

1.3
2

Graham to Bosch, 2 runs

1.2
.

Graham to Bosch, 0 runs

1.1
.

Graham to Bosch, 0 runs

0.6
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

0.5
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

0.4
.

Johnson to Scrivens, 0 runs

0.3
1

Johnson to Bosch, 1 run

0.3
1

Johnson to Bosch, wide

0.2
4

Johnson to Bosch, 4 runs

0.1
1

Scrivens defends for a single run.