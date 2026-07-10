7.5 2 Scrivens to Heath, 2 runs

7.4 1 Scrivens to Armitage, 1 run

7.3 . Scrivens to Armitage, 0 runs

7.2 1 Scrivens to Heath, 1 run

7.1 . Scrivens to Heath, 0 runs

6.6 1 Sophia Smale to Heath, 1 run

6.5 1 Sophia Smale to Armitage, 1 run

6.4 1 Sophia Smale to Heath, 1 run

6.3 . Sophia Smale to Heath, 0 runs

6.2 . Sophia Smale to Heath, 0 runs

6.1 2 Heath defends for a pair of runs.

5.6 1 MacGregor to Heath, 1 run

5.5 1 MacGregor to Armitage, 1 run

5.4 1 MacGregor to Heath, 1 run

5.3 4 MacGregor to Heath, 4 runs

5.2 . MacGregor to Heath, 0 runs

5.1 W MacGregor to Windsor, appeal, wicket (stumped - Windsor)

4.6 . Sophia Smale to Armitage, 0 runs

4.5 1 Sophia Smale to Windsor, 1 run

4.4 1 Sophia Smale to Armitage, 1 run

4.3 1 Sophia Smale to Windsor, 1 run

4.2 . Sophia Smale to Windsor, 0 runs

4.1 . Sophia Smale to Windsor, 0 runs

3.6 1 Coppack to Windsor, 1 run

3.5 1 Coppack to Armitage, leg bye

3.4 4 Coppack to Armitage, 4 runs

3.3 . Coppack to Armitage, 0 runs

3.2 . Coppack to Armitage, 0 runs

3.1 1 Coppack to Windsor, 1 run

2.6 1 Gray to Windsor, 1 run

2.5 . Gray to Windsor, 0 runs

2.4 1 Gray to Armitage, 1 run

2.3 . Gray to Armitage, 0 runs

2.2 4 Gray to Armitage, 4 runs

2.1 1 Gray to Windsor, 1 run

1.6 2 Coppack to Armitage, 2 runs

1.5 . Coppack to Armitage, 0 runs

1.4 4 Coppack to Armitage, 4 runs

1.3 . Coppack to Armitage, 0 runs

1.2 . Coppack to Armitage, 0 runs

1.1 . Coppack to Armitage, 0 runs

0.6 . Gray to Windsor, 0 runs

0.5 . Gray to Windsor, 0 runs

0.4 . Gray to Windsor, 0 runs

0.3 W appeal, wicket (bowled - Fraser)

0.2 . Gray to Fraser, 0 runs

0.1 1 Gray to Armitage, 1 run

19.6 W Graham to Scrivens, appeal, wicket (caught - Scrivens)

19.5 2 Graham to Scrivens, 2 runs

19.4 1 Graham to Heap, 1 run

19.3 1 Scrivens plays a defensive stroke for a run.

19.2 W OUT! Run out. Scrivens plays a defensive stroke for a run. Grewcock is then run out, after some good fielding by Thompson and Graham.

19.1 4 Graham to Scrivens, 4 runs

18.6 1 Levick to Scrivens, 1 run

18.5 2 Levick to Scrivens, 2 runs

18.4 2 Levick to Scrivens, 2 runs

18.3 4 Levick to Scrivens, 4 runs

18.2 2 Levick to Scrivens, 2 runs

18.1 1 Levick to Grewcock, 1 run

17.6 1 Thompson to Grewcock, 1 run

17.5 2 Thompson to Grewcock, 2 runs

17.4 1 Thompson to Scrivens, 1 run

17.3 4 Thompson to Scrivens, 4 runs

17.2 4 Thompson to Scrivens, 4 runs

17.1 4 FOUR MORE! Scrivens defends for four runs.

16.6 . Fraser to Grewcock, 0 runs

16.5 2 Fraser to Grewcock, 2 runs

16.4 1 Fraser to Scrivens, 1 run

16.3 . Fraser to Scrivens, 0 runs

16.2 3 Grewcock defends for 3 runs.

16.1 1 Fraser to Scrivens, 1 run

15.6 2 Thompson to Grewcock, 2 runs

15.5 . Thompson to Grewcock, 0 runs

15.4 1 Thompson to Scrivens, 1 run

15.3 1 Thompson to Grewcock, 1 run

15.2 W Thompson to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)

15.1 4 Thompson to Sophia Smale, 4 runs

14.6 . Levick to Scrivens, 0 runs

14.5 1 Levick to Sophia Smale, 1 run

14.4 4 Levick to Sophia Smale, 4 runs

14.3 1 Levick to Scrivens, 1 run

14.2 4 And another! Fifty comes up for Scrivens with a boundary! Scrivens defends for four runs.

14.1 1 Levick to Sophia Smale, 1 run

13.6 1 Fraser to Sophia Smale, 1 run

13.5 2 Fraser to Sophia Smale, 2 runs

13.4 . Fraser to Sophia Smale, 0 runs

13.3 1 Fraser to Scrivens, 1 run

13.2 1 Fraser to Sophia Smale, 1 run

13.1 W Fraser to Bosch, appeal, wicket (bowled - Bosch)

12.6 . Graham to Scrivens, 0 runs

12.5 1 Graham to Bosch, 1 run

12.4 1 Graham to Scrivens, 1 run

12.3 2 Scrivens plays a defensive stroke for 2 runs.

12.2 1 Graham to Bosch, 1 run

12.1 2 Graham to Bosch, 2 runs

11.6 1 Levick to Bosch, 1 run

11.5 1 Levick to Scrivens, 1 run

11.4 1 Levick to Bosch, 1 run

11.3 1 Levick to Scrivens, 1 run

11.2 1 Levick to Bosch, 1 run

11.1 1 Levick to Scrivens, 1 run

10.6 . Thompson to Bosch, 0 runs

10.5 1 Thompson to Scrivens, 1 run

10.4 4 Thompson to Scrivens, 4 runs

10.3 1 Thompson to Bosch, 1 run

10.2 1 Thompson to Scrivens, 1 run

10.1 2 Thompson to Scrivens, 2 runs

9.6 1 Turner to Scrivens, 1 run

9.5 1 Turner to Bosch, 1 run

9.4 1 Turner to Scrivens, 1 run

9.3 1 Turner to Bosch, 1 run

9.2 2 Bosch plays a defensive stroke for a couple of runs.

9.1 2 Turner to Bosch, 2 runs

8.6 . Thompson to Scrivens, 0 runs

8.5 1 Thompson to Bosch, 1 run

8.4 1 Thompson to Scrivens, 1 run

8.3 . Thompson to Scrivens, 0 runs

8.2 . Thompson to Scrivens, 0 runs

8.1 4 Thompson to Scrivens, 4 runs

7.6 1 Fraser to Scrivens, 1 run

7.5 . Fraser to Scrivens, 0 runs

7.4 . Fraser to Scrivens, 0 runs

7.3 1 Fraser to Bosch, 1 run

7.2 1 Fraser to Scrivens, 1 run

7.1 . Fraser to Scrivens, 0 runs

6.6 . Turner to Bosch, 0 runs

6.5 4 Turner to Bosch, 4 runs

6.4 4 And another! Bosch plays a defensive stroke for 4 runs.

6.3 1 Turner to Scrivens, 1 run

6.2 4 Turner to Scrivens, 4 runs

6.1 1 Turner to Bosch, 1 run

5.6 . Graham to Scrivens, 0 runs

5.5 4 Graham to Scrivens, 4 runs

5.4 . Graham to Scrivens, 0 runs

5.3 1 Graham to Bosch, 1 run

5.2 1 Graham to Scrivens, 1 run

5.1 1 Graham to Bosch, 1 run

4.6 4 Levick to Scrivens, 4 runs

4.5 4 Levick to Scrivens, 4 runs

4.4 . Levick to Scrivens, 0 runs

4.3 1 Levick to Bosch, 1 run

4.2 . Levick to Bosch, 0 runs

4.1 4 Levick to Bosch, 4 runs

3.6 . Fraser to Scrivens, 0 runs

3.5 . Fraser to Scrivens, 0 runs

3.4 . Fraser to Scrivens, 0 runs

3.3 1 Fraser to Bosch, 1 run

3.2 . Fraser to Bosch, 0 runs

3.1 1 Fraser to Scrivens, 1 run

2.6 . Johnson to Bosch, 0 runs

2.5 . Johnson to Bosch, 0 runs

2.4 2 Johnson to Bosch, 2 runs

2.4 1 Johnson to Bosch, wide

2.3 1 Johnson to Scrivens, 1 run

2.2 . Johnson to Scrivens, 0 runs

2.1 . Johnson to Scrivens, 0 runs

1.6 6 Graham to Bosch, 6 runs

1.5 . Graham to Bosch, 0 runs

1.4 . Graham to Bosch, 0 runs

1.3 2 Graham to Bosch, 2 runs

1.2 . Graham to Bosch, 0 runs

1.1 . Graham to Bosch, 0 runs

0.6 . Johnson to Scrivens, 0 runs

0.5 . Johnson to Scrivens, 0 runs

0.4 . Johnson to Scrivens, 0 runs

0.3 1 Johnson to Bosch, 1 run

0.3 1 Johnson to Bosch, wide

0.2 4 Johnson to Bosch, 4 runs