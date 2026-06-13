H2h Durham vs Essex T20 T20 Blast, Women 10.07.2026

T20

DUR
DUR
ESS
ESS
Durham vs Essex

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

245

DURDurham

291

List a, One-Day Cup, Women

DURDurham

311

ESSEssex

288

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

164

DURDurham

155
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