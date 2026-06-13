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T20 Blast, Women
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Durham vs Essex
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H2h
H2h Durham vs Essex T20 T20 Blast, Women 10.07.2026
Jul 10, 2026
T20
DUR
01:30 PM
ESS
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Durham vs Essex
Jun 13, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Essex
245
Durham
291
Apr 15, 2026
List a, One-Day Cup, Women
Durham
311
Essex
288
Jul 18, 2025
T20, T20 Blast, Women
Essex
164
Durham
155
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