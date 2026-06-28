Highlights Essex vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 28.06.2026
Munro to Knott, 4 runs
Munro to Kelly, 1 run
Munro to Knott, 1 run
Munro to Kelly, 1 run
Munro to Kelly, wide
Munro to Knott, 1 run
Bosch to Kelly, 4 runs
Bosch to Knott, 1 run
Bosch to Kelly, 1 run
Bosch to Knott, 1 run
Bosch to Knott, 6 runs
Bosch to Kelly, 1 run
MacGregor to Kelly, 1 run
MacGregor to Knott, 1 run
MacGregor to Knott, 4 runs
MacGregor to Knott, 4 runs
MacGregor to Kelly, 1 run
MacGregor to Kelly, 4 runs
Gardner to Knott, 2 runs
Gardner to Kelly, 1 run
Gardner to Knott, 1 run
Gardner to Knott, 0 runs
Gardner to Kelly, 1 run
Gardner to Kelly, 0 runs
Coppack to Knott, 4 runs
Coppack to Kelly, 1 run
Coppack to Kelly, 0 runs
Coppack to Kelly, 0 runs
Coppack to Knott, 1 run
Coppack to Kelly, 1 run
Gray to Knott, 0 runs
Gray to Kelly, 1 run
Gray to Kelly, 4 runs
Gray to Knott, 1 run
Gillgrass to Knott, 0 runs
Gillgrass to Knott, 4 runs
Gillgrass to Knott, 0 runs
Gillgrass to Knott, 1 run
Knott plays a defensive stroke for a single run.
Bosch to Knott, 1 run
Bosch to Kelly, 1 run
Bosch to Knott, 1 run
Bosch to Knott, 4 runs
Bosch to Knott, 0 runs
Bosch to Kelly, 1 run
MacGregor to Kelly, 1 run
MacGregor to Knott, 1 run
MacGregor to Kelly, 1 run
MacGregor to Knott, 1 run
MacGregor to Kelly, 1 run
MacGregor to Kelly, 4 runs
Gillgrass to Kelly, 1 run
Gillgrass to Knott, 1 run
Gillgrass to Knott, 0 runs
Gillgrass to Kelly, 1 run
Gillgrass to Knott, 1 run
Gillgrass to Knott, 2 runs
MacGregor to Kelly, 4 runs
MacGregor to Kelly, 0 runs
MacGregor to Knott, 1 run
MacGregor to Knott, 0 runs
MacGregor to Knott, 0 runs
appeal, wicket (bowled - Beaumont)
Gray to Kelly, 0 runs
Gray to Beaumont, 1 run
Gray to Beaumont, wide
Gray to Beaumont, 0 runs
Gray to Beaumont, 4 runs
Gray to Beaumont, 4 runs
Gray to Beaumont, 0 runs
Gray to Beaumont, wide
Coppack to Kelly, 2 runs
Coppack to Kelly, 4 runs
Coppack to Kelly, 0 runs
Coppack to Kelly, 4 runs
Coppack to Beaumont, 1 run
Coppack to Beaumont, 0 runs
Coppack to Beaumont, wide
Munro to Kelly, 4 runs
Munro to Kelly, 0 runs
Munro to Kelly, 0 runs
Munro to Kelly, 0 runs
Munro to Beaumont, 1 run
Munro to Beaumont, 4 runs
Coppack to Kelly, 0 runs
Coppack to Kelly, 0 runs
Coppack to Kelly, 0 runs
Coppack to Beaumont, 1 run
Coppack to Beaumont, 0 runs
Coppack to Beaumont, 0 runs
Munro to Kelly, 0 runs
Munro to Kelly, 0 runs
Munro to Beaumont, 1 run
Munro to Beaumont, 0 runs
Munro to Beaumont, no ball + 4 runs
Munro to Beaumont, 0 runs
Munro to Beaumont, wide
Munro to Kelly, 1 run
Munro to Kelly, wide
Knott to MacGregor, 2 runs
Knott to Coppack, 1 run
Knott to Coppack, appeal, wicket (run out - Munro)
appeal, wicket (caught - Gray)
Knott to Gray, 0 runs
Knott to Munro, 1 run
Elwiss to Gray, 4 runs
Elwiss to Munro, 1 run
Elwiss to Munro, 4 runs
Elwiss to Gray, 1 run
appeal, wicket (caught - Dowse)
Elwiss to Munro, 1 run
Higham to Munro, 1 run
Higham to Dowse, 1 run
Higham to Munro, 1 run
Higham to Munro, 0 runs
appeal, wicket (caught - Bishop)
Higham to Dowse, 1 run
Andrews to Dowse, 1 run
Andrews to Bishop, 1 run
Andrews to Dowse, 1 run
Andrews to Bishop, 1 run
Andrews to Bishop, 0 runs
Andrews to Dowse, 1 run
Groves to Bishop, 0 runs
Groves to Dowse, no ball + 1 run
Groves to Dowse, 0 runs
Groves to Dowse, 0 runs
Groves to Dowse, 4 byes
Groves to Bishop, 1 run
Groves to Dowse, 1 run
Groves to Dowse, wide
Elwiss to Bishop, 4 runs
Elwiss to Bishop, 0 runs
Elwiss to Dowse, 1 run
Elwiss to Dowse, 0 runs
Elwiss to Bishop, 1 run
Higham to Dowse, 0 runs
Higham to Dowse, 0 runs
appeal, wicket (caught - Heap)
Higham to Heap, 6 runs
Higham to Heap, 4 runs
Higham to Bishop, 1 run
Andrews to Heap, 4 runs
Andrews to Bishop, 1 run
Andrews to Bishop, 0 runs
Andrews to Bishop, wide
Andrews to Bishop, 0 runs
Andrews to Heap, 1 run
Andrews to Heap, 2 runs
Knott to Heap, 1 run
Knott to Heap, 0 runs
Knott to Bishop, 1 run
Knott to Bishop, 0 runs
Knott to Bishop, wide
Knott to Heap, 1 run
Knott to Bishop, 4 runs
Jones to Heap, 1 run
Jones to Bishop, 1 run
Jones to Bishop, 0 runs
Jones to Bishop, 4 runs
Jones to Bishop, 0 runs
Jones to Heap, 1 run
Higham to Heap, 1 run
Higham to Bishop, 1 run
Higham to Bishop, 0 runs
Higham to Heap, 1 run
Higham to Heap, 0 runs
Bishop defends for one run.
Bishop plays a defensive stroke for a single run.
Heap plays a defensive stroke for 1 run.
0 runs
Bishop defends for one run.
0 runs
wicket (lbw - Bosch)
Groves to Bosch, 1 run
Groves to Heap, 1 run
Groves to Heap, 4 runs
Groves to Bosch, 1 run
Back-to-back boundaries! Bosch defends for four runs.
Groves to Heap, 1 run
Jones to Bosch, 0 runs
Jones to Bosch, 4 runs
Jones to Bosch, wide
Jones to Bosch, 0 runs
Jones to Bosch, 4 runs
Jones to Bosch, 0 runs
Jones to Heap, 1 run
Knott to Bosch, 0 runs
Knott to Bosch, 0 runs
Knott to Heap, 1 run
Knott to Heap, 0 runs
Knott to Heap, 4 runs
Andrews to Bosch, 0 runs
Andrews to Bosch, 0 runs
Andrews to Heap, 1 run
Andrews to Heap, 0 runs
Andrews to Heap, 0 runs
Andrews to Heap, 0 runs
Higham to Heap, 1 run
Higham to Heap, 0 runs
Higham to Heap, 4 runs
appeal, wicket (caught - Gardner)
Higham to Gardner, 0 runs
Higham to Gardner, 0 runs
Knott to Gardner, 1 run
Knott to Gardner, 4 runs
Knott to Gardner, 0 runs
Knott to Gardner, 0 runs
Knott to Gardner, 0 runs
appeal, wicket (caught - Gillgrass)
Elwiss to Gillgrass, 1 run
Elwiss to Bosch, 1 run
Elwiss to Bosch, 4 runs
Elwiss to Gillgrass, 1 run
Elwiss to Gillgrass, 0 runs
Elwiss to Gillgrass, wide
Elwiss to Gillgrass, 2 runs
appeal, wicket (caught - Macleod)
Andrews to Macleod, 0 runs
Andrews to Gillgrass, 1 run
Andrews to Macleod, 1 run
Andrews to Gillgrass, 1 run
Andrews to Gillgrass, 0 runs
Andrews to Gillgrass, 2 runs