Highlights Essex vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

ESS
ESS

136

BLA
BLA

137

15.5
4

Munro to Knott, 4 runs

15.4
1

Munro to Kelly, 1 run

15.3
1

Munro to Knott, 1 run

15.2
1

Munro to Kelly, 1 run

15.2
1

Munro to Kelly, wide

15.1
1

Munro to Knott, 1 run

14.6
4

Bosch to Kelly, 4 runs

14.5
1

Bosch to Knott, 1 run

14.4
1

Bosch to Kelly, 1 run

14.3
1

Bosch to Knott, 1 run

14.2
6

Bosch to Knott, 6 runs

14.1
1

Bosch to Kelly, 1 run

13.6
1

MacGregor to Kelly, 1 run

13.5
1

MacGregor to Knott, 1 run

13.4
4

MacGregor to Knott, 4 runs

13.3
4

MacGregor to Knott, 4 runs

13.2
1

MacGregor to Kelly, 1 run

13.1
4

MacGregor to Kelly, 4 runs

12.6
2

Gardner to Knott, 2 runs

12.5
1

Gardner to Kelly, 1 run

12.4
1

Gardner to Knott, 1 run

12.3
.

Gardner to Knott, 0 runs

12.2
1

Gardner to Kelly, 1 run

12.1
.

Gardner to Kelly, 0 runs

11.6
4

Coppack to Knott, 4 runs

11.5
1

Coppack to Kelly, 1 run

11.4
.

Coppack to Kelly, 0 runs

11.3
.

Coppack to Kelly, 0 runs

11.2
1

Coppack to Knott, 1 run

11.1
1

Coppack to Kelly, 1 run

10.6
.

Gray to Knott, 0 runs

10.5
1

Gray to Kelly, 1 run

10.4
4

Gray to Kelly, 4 runs

10.3
1

Gray to Knott, 1 run

9.5
.

Gillgrass to Knott, 0 runs

9.4
4

Gillgrass to Knott, 4 runs

9.3
.

Gillgrass to Knott, 0 runs

9.2
1

Gillgrass to Knott, 1 run

9.1
1

Knott plays a defensive stroke for a single run.

8.6
1

Bosch to Knott, 1 run

8.5
1

Bosch to Kelly, 1 run

8.4
1

Bosch to Knott, 1 run

8.3
4

Bosch to Knott, 4 runs

8.2
.

Bosch to Knott, 0 runs

8.1
1

Bosch to Kelly, 1 run

7.6
1

MacGregor to Kelly, 1 run

7.5
1

MacGregor to Knott, 1 run

7.4
1

MacGregor to Kelly, 1 run

7.3
1

MacGregor to Knott, 1 run

7.2
1

MacGregor to Kelly, 1 run

7.1
4

MacGregor to Kelly, 4 runs

6.6
1

Gillgrass to Kelly, 1 run

6.5
1

Gillgrass to Knott, 1 run

6.4
.

Gillgrass to Knott, 0 runs

6.3
1

Gillgrass to Kelly, 1 run

6.2
1

Gillgrass to Knott, 1 run

6.1
2

Gillgrass to Knott, 2 runs

5.6
4

MacGregor to Kelly, 4 runs

5.5
.

MacGregor to Kelly, 0 runs

5.4
1

MacGregor to Knott, 1 run

5.3
.

MacGregor to Knott, 0 runs

5.2
.

MacGregor to Knott, 0 runs

5.1
W

appeal, wicket (bowled - Beaumont)

4.6
.

Gray to Kelly, 0 runs

4.5
1

Gray to Beaumont, 1 run

4.5
1

Gray to Beaumont, wide

4.4
.

Gray to Beaumont, 0 runs

4.3
4

Gray to Beaumont, 4 runs

4.2
4

Gray to Beaumont, 4 runs

4.1
.

Gray to Beaumont, 0 runs

4.1
1

Gray to Beaumont, wide

3.6
2

Coppack to Kelly, 2 runs

3.5
4

Coppack to Kelly, 4 runs

3.4
.

Coppack to Kelly, 0 runs

3.3
4

Coppack to Kelly, 4 runs

3.2
1

Coppack to Beaumont, 1 run

3.1
.

Coppack to Beaumont, 0 runs

3.1
1

Coppack to Beaumont, wide

2.6
4

Munro to Kelly, 4 runs

2.5
.

Munro to Kelly, 0 runs

2.4
.

Munro to Kelly, 0 runs

2.3
.

Munro to Kelly, 0 runs

2.2
1

Munro to Beaumont, 1 run

2.1
4

Munro to Beaumont, 4 runs

1.6
.

Coppack to Kelly, 0 runs

1.5
.

Coppack to Kelly, 0 runs

1.4
.

Coppack to Kelly, 0 runs

1.3
1

Coppack to Beaumont, 1 run

1.2
.

Coppack to Beaumont, 0 runs

1.1
.

Coppack to Beaumont, 0 runs

0.6
.

Munro to Kelly, 0 runs

0.5
.

Munro to Kelly, 0 runs

0.4
1

Munro to Beaumont, 1 run

0.3
.

Munro to Beaumont, 0 runs

0.3
nb

Munro to Beaumont, no ball + 4 runs

0.2
.

Munro to Beaumont, 0 runs

0.2
1

Munro to Beaumont, wide

0.1
1

Munro to Kelly, 1 run

0.1
1

Munro to Kelly, wide

19.6
2

Knott to MacGregor, 2 runs

19.5
1

Knott to Coppack, 1 run

19.4
W

Knott to Coppack, appeal, wicket (run out - Munro)

19.3
W

appeal, wicket (caught - Gray)

19.2
.

Knott to Gray, 0 runs

19.1
1

Knott to Munro, 1 run

18.6
4

Elwiss to Gray, 4 runs

18.5
1

Elwiss to Munro, 1 run

18.4
4

Elwiss to Munro, 4 runs

18.3
1

Elwiss to Gray, 1 run

18.2
W

appeal, wicket (caught - Dowse)

18.1
1

Elwiss to Munro, 1 run

17.6
1

Higham to Munro, 1 run

17.5
1

Higham to Dowse, 1 run

17.4
1

Higham to Munro, 1 run

17.3
.

Higham to Munro, 0 runs

17.2
W

appeal, wicket (caught - Bishop)

17.1
1

Higham to Dowse, 1 run

16.6
1

Andrews to Dowse, 1 run

16.5
1

Andrews to Bishop, 1 run

16.4
1

Andrews to Dowse, 1 run

16.3
1

Andrews to Bishop, 1 run

16.2
.

Andrews to Bishop, 0 runs

16.1
1

Andrews to Dowse, 1 run

15.6
.

Groves to Bishop, 0 runs

15.6
nb

Groves to Dowse, no ball + 1 run

15.5
.

Groves to Dowse, 0 runs

15.4
.

Groves to Dowse, 0 runs

15.3
4

Groves to Dowse, 4 byes

15.2
1

Groves to Bishop, 1 run

15.1
1

Groves to Dowse, 1 run

15.1
1

Groves to Dowse, wide

14.6
4

Elwiss to Bishop, 4 runs

14.5
.

Elwiss to Bishop, 0 runs

14.4
1

Elwiss to Dowse, 1 run

14.3
.

Elwiss to Dowse, 0 runs

14.2
1

Elwiss to Bishop, 1 run

13.6
.

Higham to Dowse, 0 runs

13.5
.

Higham to Dowse, 0 runs

13.4
W

appeal, wicket (caught - Heap)

13.3
6

Higham to Heap, 6 runs

13.2
4

Higham to Heap, 4 runs

13.1
1

Higham to Bishop, 1 run

12.6
4

Andrews to Heap, 4 runs

12.5
1

Andrews to Bishop, 1 run

12.4
.

Andrews to Bishop, 0 runs

12.4
1

Andrews to Bishop, wide

12.3
.

Andrews to Bishop, 0 runs

12.2
1

Andrews to Heap, 1 run

12.1
2

Andrews to Heap, 2 runs

11.6
1

Knott to Heap, 1 run

11.5
.

Knott to Heap, 0 runs

11.4
1

Knott to Bishop, 1 run

11.3
.

Knott to Bishop, 0 runs

11.3
1

Knott to Bishop, wide

11.2
1

Knott to Heap, 1 run

11.1
4

Knott to Bishop, 4 runs

10.6
1

Jones to Heap, 1 run

10.5
1

Jones to Bishop, 1 run

10.4
.

Jones to Bishop, 0 runs

10.3
4

Jones to Bishop, 4 runs

10.2
.

Jones to Bishop, 0 runs

10.1
1

Jones to Heap, 1 run

9.6
1

Higham to Heap, 1 run

9.5
1

Higham to Bishop, 1 run

9.4
.

Higham to Bishop, 0 runs

9.3
1

Higham to Heap, 1 run

9.2
.

Higham to Heap, 0 runs

9.1
1

Bishop defends for one run.

8.6
1

Bishop plays a defensive stroke for a single run.

8.5
1

Heap plays a defensive stroke for 1 run.

8.4
.

0 runs

8.3
1

Bishop defends for one run.

8.2
.

0 runs

8.1
W

wicket (lbw - Bosch)

7.6
1

Groves to Bosch, 1 run

7.5
1

Groves to Heap, 1 run

7.4
4

Groves to Heap, 4 runs

7.3
1

Groves to Bosch, 1 run

7.2
4

Back-to-back boundaries! Bosch defends for four runs.

7.1
1

Groves to Heap, 1 run

6.6
.

Jones to Bosch, 0 runs

6.5
4

Jones to Bosch, 4 runs

6.5
1

Jones to Bosch, wide

6.4
.

Jones to Bosch, 0 runs

6.3
4

Jones to Bosch, 4 runs

6.2
.

Jones to Bosch, 0 runs

6.1
1

Jones to Heap, 1 run

5.6
.

Knott to Bosch, 0 runs

5.4
.

Knott to Bosch, 0 runs

5.3
1

Knott to Heap, 1 run

5.2
.

Knott to Heap, 0 runs

5.1
4

Knott to Heap, 4 runs

4.6
.

Andrews to Bosch, 0 runs

4.5
.

Andrews to Bosch, 0 runs

4.4
1

Andrews to Heap, 1 run

4.3
.

Andrews to Heap, 0 runs

4.2
.

Andrews to Heap, 0 runs

4.1
.

Andrews to Heap, 0 runs

3.6
1

Higham to Heap, 1 run

3.5
.

Higham to Heap, 0 runs

3.4
4

Higham to Heap, 4 runs

3.3
W

appeal, wicket (caught - Gardner)

3.2
.

Higham to Gardner, 0 runs

3.1
.

Higham to Gardner, 0 runs

2.6
1

Knott to Gardner, 1 run

2.5
4

Knott to Gardner, 4 runs

2.4
.

Knott to Gardner, 0 runs

2.3
.

Knott to Gardner, 0 runs

2.2
.

Knott to Gardner, 0 runs

2.1
W

appeal, wicket (caught - Gillgrass)

1.6
1

Elwiss to Gillgrass, 1 run

1.5
1

Elwiss to Bosch, 1 run

1.4
4

Elwiss to Bosch, 4 runs

1.3
1

Elwiss to Gillgrass, 1 run

1.2
.

Elwiss to Gillgrass, 0 runs

1.2
1

Elwiss to Gillgrass, wide

1.1
2

Elwiss to Gillgrass, 2 runs

0.7
W

appeal, wicket (caught - Macleod)

0.6
.

Andrews to Macleod, 0 runs

0.5
1

Andrews to Gillgrass, 1 run

0.4
1

Andrews to Macleod, 1 run

0.3
1

Andrews to Gillgrass, 1 run

0.2
.

Andrews to Gillgrass, 0 runs

0.1
2

Andrews to Gillgrass, 2 runs