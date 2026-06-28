H2h Essex vs The Blaze T20 T20 Blast, Women 28.06.2026

T20

ESS
ESS

136

BLA
BLA

137

Essex vs The Blaze

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

213

BLAThe Blaze

215

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

211

BLAThe Blaze

59

T20, T20 Blast, Women

ESSEssex

104

BLAThe Blaze

139
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