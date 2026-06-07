H2h Essex vs Hampshire T20 T20 Blast, Women 07.06.2026

T20

ESS
ESS

100

HAM
HAM

155

Essex vs Hampshire

T20, T20 Blast, Women

HAMHampshire

160

ESSEssex

137

List a, One-Day Cup, Women

HAMHampshire

266

ESSEssex

265

List a, One-Day Cup, Women

ESSEssex

97

HAMHampshire

101
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