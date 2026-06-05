Highlights Surrey vs Essex T20 T20 Blast, Women 05.06.2026
Gray to Davidson-Richards, 4 runs
Gray to Harris, 1 run
Gray to Harris, 0 runs
Gray to Harris, 4 runs
Gray to Harris, wide
Sophia Smale to Harris, 1 run
Sophia Smale to Harris, 6 runs
Sophia Smale to Harris, 0 runs
Sophia Smale to Harris, 4 runs
Sophia Smale to Harris, 0 runs
Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run
Coppack to Davidson-Richards, 1 run
Coppack to Harris, 1 run
Coppack to Harris, 4 runs
Coppack to Harris, appeal
Coppack to Harris, 0 runs
Coppack to Harris, 4 runs
Munro to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)
Munro to Spence, wide
Munro to Spence, 4 runs
Munro to Harris, 1 run
Munro to Harris, no ball
Munro to Harris, 0 runs
Munro to Spence, 1 run
Munro to Spence, 4 runs
Gray to Spence, 1 run
Gray to Spence, 0 runs
Gray to Spence, 2 runs
Gray to Harris, 1 run
Gray to Harris, 2 runs
Gray to Monaghan, appeal, wicket (stumped - Monaghan)
Sophia Smale to Spence, 0 runs
Sophia Smale to Monaghan, 1 run
Sophia Smale to Spence, 1 run
Sophia Smale to Spence, 4 runs
Sophia Smale to Monaghan, 1 run
Sophia Smale to Monaghan, 0 runs
Coppack to Spence, 0 runs
Coppack to Spence, 0 runs
Coppack to Monaghan, 1 run
Coppack to Monaghan, 4 runs
Coppack to Monaghan, wide
Spence plays a defensive stroke for one run.
Coppack to Spence, 2 runs
Grewcock to Monaghan, 0 runs
Grewcock to Monaghan, 0 runs
Grewcock to Monaghan, 6 runs
Grewcock to Spence, 1 run
Grewcock to Spence, 4 runs
Grewcock to Monaghan, 1 run
Scrivens to Spence, 2 runs
Scrivens to Monaghan, leg bye, appeal
Scrivens to Spence, 1 run
Scrivens to Spence, 4 runs
Scrivens to Spence, 4 runs
Scrivens to Monaghan, 1 run
Gray to Monaghan, 1 run
Gray to Spence, 1 run
Gray to Spence, 0 runs
Gray to Monaghan, 1 run
Gray to Monaghan, 0 runs
Gray to Monaghan, 0 runs
Grewcock to Spence, 4 runs
Grewcock to Monaghan, 1 run
Grewcock to Spence, 1 run
Grewcock to Spence, 0 runs
Grewcock to Monaghan, 1 run
Grewcock to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)
Sophia Smale to Spence, 4 runs
Sophia Smale to Scholfield, 1 run
Sophia Smale to Scholfield, 2 runs
Sophia Smale to Scholfield, 6 runs
Sophia Smale to Scholfield, 0 runs
Sophia Smale to Spence, 1 run
Munro to Spence, 1 run
Munro to Spence, 0 runs
Munro to Spence, 4 runs
Munro to Spence, 0 runs
Munro to Scholfield, 1 run
Munro to Scholfield, 4 runs
Gray to Chathli, wicket (lbw - Chathli)
Gray to Chathli, 0 runs
Gray to Scholfield, 1 run
Gray to Scholfield, 0 runs
Gray to Chathli, 1 run
Gray to Scholfield, 1 run
Munro to Chathli, 0 runs
Munro to Chathli, 0 runs
Munro to Scholfield, 1 run
Munro to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)
Munro to Smith, 0 runs
Munro to Chathli, 1 run
Sophia Smale to Chathli, 1 run
Sophia Smale to Chathli, 2 runs
Sophia Smale to Chathli, 0 runs
Sophia Smale to Chathli, 0 runs
Sophia Smale to Chathli, 0 runs
Sophia Smale to Chathli, 2 runs
Coppack to Smith, 0 runs
Coppack to Smith, 0 runs
Coppack to Smith, 2 runs
Coppack to Chathli, 1 run
Coppack to Chathli, 4 runs
Coppack to Chathli, 0 runs
Munro to Chathli, leg bye, appeal
Munro to Chathli, 0 runs
Munro to Smith, 1 run
Munro to Smith, 4 runs
Moore to Carr, 2 runs
Moore to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)
Moore to Miller, appeal, wicket (bowled - Miller)
Moore to Miller, 2 runs
Moore to Scrivens, 1 run
Moore to Miller, 1 run
Macdonald-Gay to Miller, 1 run
Macdonald-Gay to Miller, wide
Macdonald-Gay to Miller, 2 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
appeal, wicket (caught - Gardner)
Monaghan to Gardner, 1 run
Monaghan to Gardner, 0 runs
Monaghan to Gardner, 4 runs
Monaghan to Scrivens, 1 run
Monaghan to Scrivens, 6 runs
Monaghan to Gardner, 1 run
Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs
Davidson-Richards to Gardner, 1 run
Davidson-Richards to Scrivens, 1 run
Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs
Davidson-Richards to Gardner, 1 run
Davidson-Richards to Scrivens, 1 run
Moore to Gardner, 0 runs
Moore to Gardner, 0 runs
OUT! Run out. Scrivens plays a defensive stroke. Grewcock is then run out at the non-striker's end, following some good fielding by Harris.
Moore to Grewcock, 1 run
Moore to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, wide
Moore to Scrivens, 0 runs
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Scrivens, 4 runs
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Grewcock, 1 run
Scrivens defends for a run.
Grewcock plays a defensive stroke for one run.
0 runs
Scrivens defends for one run.
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Grewcock, 0 runs
Gregory to Scrivens, 1 run
Miles to Scrivens, 1 run
Miles to Grewcock, 1 run
Miles to Grewcock, 2 runs
Miles to Scrivens, 1 run
Miles to Scrivens, 2 runs
Miles to Scrivens, 0 runs
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Scrivens, 0 runs
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Grewcock, 1 run
Gregory to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, 0 runs
Moore to Scrivens, 0 runs
Moore to Grewcock, 1 run
Moore to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, 0 runs
Davidson-Richards to Grewcock, 4 runs
Davidson-Richards to Grewcock, 2 runs
appeal, wicket (caught - Heap)
Davidson-Richards to Scrivens, 1 run
Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs
Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs
Gregory to Heap, 0 runs
Gregory to Heap, 2 runs
Gregory to Scrivens, 1 run
Gregory to Scrivens, 0 runs
Gregory to Heap, 1 run
Gregory to Scrivens, 1 run
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Heap, 2 runs
Monaghan to Heap, 4 runs
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Heap, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 4 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, wide
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Heap, 0 runs
Monaghan to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, appeal, wicket (run out - Macleod)
Moore to Macleod, 1 run
Moore to Macleod, 4 runs
Moore to Scrivens, 1 run
Moore to Scrivens, 0 runs
Monaghan to Macleod, 0 runs
Monaghan to Macleod, 0 runs
Monaghan to Scrivens, 1 run
Monaghan to Scrivens, wide
Monaghan to Macleod, 1 run
Monaghan to Macleod, 0 runs
Monaghan to Scrivens, 1 run
Monaghan to Scrivens, wide
Macdonald-Gay to Macleod, 0 runs
Macdonald-Gay to Macleod, wide
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs
Macdonald-Gay to Macleod, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run
Macdonald-Gay to Scrivens, wide
Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs
Macdonald-Gay to Scrivens, wide
Miles to Scrivens, 1 run
Miles to Scrivens, 4 runs
Miles to Scrivens, 4 runs
Miles to Scrivens, 2 runs
Miles to Scrivens, 4 runs
Miles to Scrivens, 4 runs