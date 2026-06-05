Highlights Surrey vs Essex T20 T20 Blast, Women 05.06.2026

T20

SUR
SUR

149

ESS
ESS

145

17.4
4

Gray to Davidson-Richards, 4 runs

17.3
1

Gray to Harris, 1 run

17.2
.

Gray to Harris, 0 runs

17.1
4

Gray to Harris, 4 runs

17.1
1

Gray to Harris, wide

16.6
1

Sophia Smale to Harris, 1 run

16.5
6

Sophia Smale to Harris, 6 runs

16.4
.

Sophia Smale to Harris, 0 runs

16.3
4

Sophia Smale to Harris, 4 runs

16.2
.

Sophia Smale to Harris, 0 runs

16.1
1

Sophia Smale to Davidson-Richards, 1 run

15.6
1

Coppack to Davidson-Richards, 1 run

15.5
1

Coppack to Harris, 1 run

15.4
4

Coppack to Harris, 4 runs

15.3
.

Coppack to Harris, appeal

15.2
.

Coppack to Harris, 0 runs

15.1
4

Coppack to Harris, 4 runs

14.6
W

Munro to Spence, appeal, wicket (bowled - Spence)

14.6
1

Munro to Spence, wide

14.5
4

Munro to Spence, 4 runs

14.4
1

Munro to Harris, 1 run

14.4
1

Munro to Harris, no ball

14.3
.

Munro to Harris, 0 runs

14.2
1

Munro to Spence, 1 run

14.1
4

Munro to Spence, 4 runs

13.6
1

Gray to Spence, 1 run

13.5
.

Gray to Spence, 0 runs

13.4
2

Gray to Spence, 2 runs

13.3
1

Gray to Harris, 1 run

13.2
2

Gray to Harris, 2 runs

13.1
W

Gray to Monaghan, appeal, wicket (stumped - Monaghan)

12.6
.

Sophia Smale to Spence, 0 runs

12.5
1

Sophia Smale to Monaghan, 1 run

12.4
1

Sophia Smale to Spence, 1 run

12.3
4

Sophia Smale to Spence, 4 runs

12.2
1

Sophia Smale to Monaghan, 1 run

12.1
.

Sophia Smale to Monaghan, 0 runs

11.6
.

Coppack to Spence, 0 runs

11.5
.

Coppack to Spence, 0 runs

11.4
1

Coppack to Monaghan, 1 run

11.3
4

Coppack to Monaghan, 4 runs

11.3
1

Coppack to Monaghan, wide

11.2
1

Spence plays a defensive stroke for one run.

11.1
2

Coppack to Spence, 2 runs

10.6
.

Grewcock to Monaghan, 0 runs

10.5
.

Grewcock to Monaghan, 0 runs

10.4
6

Grewcock to Monaghan, 6 runs

10.3
1

Grewcock to Spence, 1 run

10.2
4

Grewcock to Spence, 4 runs

10.1
1

Grewcock to Monaghan, 1 run

9.6
2

Scrivens to Spence, 2 runs

9.5
1lb

Scrivens to Monaghan, leg bye, appeal

9.4
1

Scrivens to Spence, 1 run

9.3
4

Scrivens to Spence, 4 runs

9.2
4

Scrivens to Spence, 4 runs

9.1
1

Scrivens to Monaghan, 1 run

8.6
1

Gray to Monaghan, 1 run

8.5
1

Gray to Spence, 1 run

8.4
.

Gray to Spence, 0 runs

8.3
1

Gray to Monaghan, 1 run

8.2
.

Gray to Monaghan, 0 runs

8.1
.

Gray to Monaghan, 0 runs

7.6
4

Grewcock to Spence, 4 runs

7.5
1

Grewcock to Monaghan, 1 run

7.4
1

Grewcock to Spence, 1 run

7.3
.

Grewcock to Spence, 0 runs

7.2
1

Grewcock to Monaghan, 1 run

7.1
W

Grewcock to Scholfield, appeal, wicket (caught - Scholfield)

6.6
4

Sophia Smale to Spence, 4 runs

6.5
1

Sophia Smale to Scholfield, 1 run

6.4
2

Sophia Smale to Scholfield, 2 runs

6.3
6

Sophia Smale to Scholfield, 6 runs

6.2
.

Sophia Smale to Scholfield, 0 runs

6.1
1

Sophia Smale to Spence, 1 run

5.6
1

Munro to Spence, 1 run

5.5
.

Munro to Spence, 0 runs

5.4
4

Munro to Spence, 4 runs

5.3
.

Munro to Spence, 0 runs

5.2
1

Munro to Scholfield, 1 run

5.1
4

Munro to Scholfield, 4 runs

4.6
W

Gray to Chathli, wicket (lbw - Chathli)

4.5
.

Gray to Chathli, 0 runs

4.4
1

Gray to Scholfield, 1 run

4.3
.

Gray to Scholfield, 0 runs

4.2
1

Gray to Chathli, 1 run

4.1
1

Gray to Scholfield, 1 run

3.6
.

Munro to Chathli, 0 runs

3.5
.

Munro to Chathli, 0 runs

3.4
1

Munro to Scholfield, 1 run

3.3
W

Munro to Smith, appeal, wicket (caught - Smith)

3.2
.

Munro to Smith, 0 runs

3.1
1

Munro to Chathli, 1 run

2.6
1

Sophia Smale to Chathli, 1 run

2.5
2

Sophia Smale to Chathli, 2 runs

2.4
.

Sophia Smale to Chathli, 0 runs

2.3
.

Sophia Smale to Chathli, 0 runs

2.2
.

Sophia Smale to Chathli, 0 runs

2.1
2

Sophia Smale to Chathli, 2 runs

1.6
.

Coppack to Smith, 0 runs

1.5
.

Coppack to Smith, 0 runs

1.4
2

Coppack to Smith, 2 runs

1.3
1

Coppack to Chathli, 1 run

1.2
4

Coppack to Chathli, 4 runs

1.1
.

Coppack to Chathli, 0 runs

0.6
1lb

Munro to Chathli, leg bye, appeal

0.5
.

Munro to Chathli, 0 runs

0.4
1

Munro to Smith, 1 run

0.1
4

Munro to Smith, 4 runs

19.6
2

Moore to Carr, 2 runs

19.5
W

Moore to Sophia Smale, appeal, wicket (bowled - Sophia Smale)

19.4
W

Moore to Miller, appeal, wicket (bowled - Miller)

19.3
2

Moore to Miller, 2 runs

19.2
1

Moore to Scrivens, 1 run

19.1
1

Moore to Miller, 1 run

18.6
1

Macdonald-Gay to Miller, 1 run

18.6
1

Macdonald-Gay to Miller, wide

18.5
2

Macdonald-Gay to Miller, 2 runs

18.4
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

18.1
W

appeal, wicket (caught - Gardner)

17.6
1

Monaghan to Gardner, 1 run

17.5
.

Monaghan to Gardner, 0 runs

17.4
4

Monaghan to Gardner, 4 runs

17.3
1

Monaghan to Scrivens, 1 run

17.2
6

Monaghan to Scrivens, 6 runs

17.1
1

Monaghan to Gardner, 1 run

16.6
4

Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs

16.5
1

Davidson-Richards to Gardner, 1 run

16.4
1

Davidson-Richards to Scrivens, 1 run

16.3
4

Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs

16.2
1

Davidson-Richards to Gardner, 1 run

16.1
1

Davidson-Richards to Scrivens, 1 run

15.6
.

Moore to Gardner, 0 runs

15.5
.

Moore to Gardner, 0 runs

15.4
W

OUT! Run out. Scrivens plays a defensive stroke. Grewcock is then run out at the non-striker's end, following some good fielding by Harris.

15.3
1

Moore to Grewcock, 1 run

15.2
1

Moore to Scrivens, 1 run

15.2
1

Moore to Scrivens, wide

15.1
.

Moore to Scrivens, 0 runs

14.6
1

Gregory to Scrivens, 1 run

14.5
1

Gregory to Grewcock, 1 run

14.4
1

Gregory to Scrivens, 1 run

14.3
4

Gregory to Scrivens, 4 runs

14.2
1

Gregory to Grewcock, 1 run

14.1
1

Gregory to Scrivens, 1 run

13.6
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

13.5
1

Macdonald-Gay to Grewcock, 1 run

13.4
1

Scrivens defends for a run.

13.3
1

Grewcock plays a defensive stroke for one run.

13.2
.

0 runs

13.1
1

Scrivens defends for one run.

12.6
1

Gregory to Scrivens, 1 run

12.5
1

Gregory to Grewcock, 1 run

12.4
1

Gregory to Scrivens, 1 run

12.3
1

Gregory to Grewcock, 1 run

12.2
.

Gregory to Grewcock, 0 runs

12.1
1

Gregory to Scrivens, 1 run

11.6
1

Miles to Scrivens, 1 run

11.5
1

Miles to Grewcock, 1 run

11.4
2

Miles to Grewcock, 2 runs

11.3
1

Miles to Scrivens, 1 run

11.2
2

Miles to Scrivens, 2 runs

11.1
.

Miles to Scrivens, 0 runs

10.6
1

Gregory to Scrivens, 1 run

10.5
.

Gregory to Scrivens, 0 runs

10.4
1

Gregory to Grewcock, 1 run

10.3
1

Gregory to Scrivens, 1 run

10.2
1

Gregory to Grewcock, 1 run

10.1
1

Gregory to Scrivens, 1 run

9.6
1

Moore to Scrivens, 1 run

9.5
.

Moore to Scrivens, 0 runs

9.4
.

Moore to Scrivens, 0 runs

9.3
1

Moore to Grewcock, 1 run

9.2
1

Moore to Scrivens, 1 run

9.1
.

Moore to Scrivens, 0 runs

8.6
4

Davidson-Richards to Grewcock, 4 runs

8.5
2

Davidson-Richards to Grewcock, 2 runs

8.4
W

appeal, wicket (caught - Heap)

8.3
1

Davidson-Richards to Scrivens, 1 run

8.2
4

Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs

8.1
4

Davidson-Richards to Scrivens, 4 runs

7.6
.

Gregory to Heap, 0 runs

7.5
2

Gregory to Heap, 2 runs

7.4
1

Gregory to Scrivens, 1 run

7.3
.

Gregory to Scrivens, 0 runs

7.2
1

Gregory to Heap, 1 run

7.1
1

Gregory to Scrivens, 1 run

6.6
.

Monaghan to Heap, 0 runs

6.5
.

Monaghan to Heap, 0 runs

6.4
2

Monaghan to Heap, 2 runs

6.3
4

Monaghan to Heap, 4 runs

6.2
.

Monaghan to Heap, 0 runs

6.1
1

Monaghan to Scrivens, 1 run

5.6
.

Macdonald-Gay to Heap, 0 runs

5.5
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

5.4
.

Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs

5.3
.

Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs

5.2
4

Macdonald-Gay to Scrivens, 4 runs

5.1
.

Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs

5.1
1

Macdonald-Gay to Scrivens, wide

4.6
.

Monaghan to Heap, 0 runs

4.5
.

Monaghan to Heap, 0 runs

4.4
.

Monaghan to Heap, 0 runs

4.3
.

Monaghan to Heap, 0 runs

4.2
.

Monaghan to Heap, 0 runs

4.1
1

Monaghan to Scrivens, 1 run

3.6
1

Moore to Scrivens, 1 run

3.5
W

Moore to Scrivens, appeal, wicket (run out - Macleod)

3.4
1

Moore to Macleod, 1 run

3.3
4

Moore to Macleod, 4 runs

3.2
1

Moore to Scrivens, 1 run

3.1
.

Moore to Scrivens, 0 runs

2.6
.

Monaghan to Macleod, 0 runs

2.5
.

Monaghan to Macleod, 0 runs

2.4
1

Monaghan to Scrivens, 1 run

2.4
1

Monaghan to Scrivens, wide

2.3
1

Monaghan to Macleod, 1 run

2.2
.

Monaghan to Macleod, 0 runs

2.1
1

Monaghan to Scrivens, 1 run

2.1
1

Monaghan to Scrivens, wide

1.6
.

Macdonald-Gay to Macleod, 0 runs

1.6
1

Macdonald-Gay to Macleod, wide

1.5
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

1.4
.

Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs

1.3
1

Macdonald-Gay to Macleod, 1 run

1.2
1

Macdonald-Gay to Scrivens, 1 run

1.2
1

Macdonald-Gay to Scrivens, wide

1.1
.

Macdonald-Gay to Scrivens, 0 runs

1.1
1

Macdonald-Gay to Scrivens, wide

0.6
1

Miles to Scrivens, 1 run

0.5
4

Miles to Scrivens, 4 runs

0.4
4

Miles to Scrivens, 4 runs

0.3
2

Miles to Scrivens, 2 runs

0.2
4

Miles to Scrivens, 4 runs

0.1
4

Miles to Scrivens, 4 runs