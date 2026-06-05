H2h Surrey vs Essex T20 T20 Blast, Women 05.06.2026

T20

SUR
SUR

149

ESS
ESS

145

Surrey vs Essex

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

229

ESSEssex

227

List a, One-Day Cup, Women

SURSurrey

313

ESSEssex

T20, T20 Blast, Women

SURSurrey

159

ESSEssex

93
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