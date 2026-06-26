Highlights Warwickshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 26.06.2026

T20

WAR
WAR

172

SUR
SUR

130

19.6
W

Mary Taylor to Buckle, appeal, wicket (stumped - Buckle)

19.5
1

Mary Taylor to Gregory, 1 run

19.4
1

Mary Taylor to Buckle, 1 run

19.3
1

Mary Taylor to Gregory, 1 run

19.2
4

Mary Taylor to Gregory, 4 runs

19.1
1

Mary Taylor to Buckle, 1 run

18.6
1

Surenkumar to Buckle, leg bye

18.5
.

Surenkumar to Buckle, 0 runs

18.4
.

Surenkumar to Buckle, 0 runs

18.3
.

Surenkumar to Buckle, 0 runs

18.2
.

Surenkumar to Buckle, 0 runs

18.1
W

Surenkumar to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)

17.6
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

17.5
4

Baker to Davidson-Richards, 4 runs

17.4
1

Baker to Gregory, 1 run

17.3
.

Baker to Gregory, 0 runs

17.2
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

17.1
1

Baker to Gregory, 1 run

16.6
1

Gregory defends for a run.

16.5
1

Davidson-Richards defends for one run.

16.4
1

Gregory plays a defensive stroke for a run.

16.3
1

Davidson-Richards defends for one run.

16.2
1

Gregory defends for a run.

16.1
1

Davidson-Richards plays a defensive stroke for 1 run.

15.6
W

Davis to Moore, wicket (stumped - Moore)

15.5
2

Davis to Moore, 2 runs

15.4
.

Davis to Moore, 0 runs

15.3
W

Davis to Cranstone, appeal, wicket (bowled - Cranstone)

15.2
.

Davis to Cranstone, 0 runs

15.1
2

Davis to Cranstone, 2 runs

14.6
1

Baker to Cranstone, 1 run

14.5
.

Baker to Cranstone, 0 runs

14.4
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

14.3
1

Baker to Cranstone, 1 run

14.2
W

Baker to Monaghan, wicket (lbw - Monaghan)

14.1
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

13.6
1

Davis to Davidson-Richards, 1 run

13.5
1

Davis to Monaghan, 1 run

13.4
4

Davis to Monaghan, 4 runs

13.3
4

Davis to Monaghan, 4 runs

13.2
.

Davis to Monaghan, 0 runs

13.1
2

Davis to Monaghan, 2 runs

12.6
1

Mary Taylor to Monaghan, 1 run

12.5
.

Mary Taylor to Monaghan, 0 runs

12.4
W

Mary Taylor to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)

12.3
W

Mary Taylor to Franklin, appeal, wicket (caught - Franklin)

12.2
.

Mary Taylor to Franklin, 0 runs

12.1
.

Mary Taylor to Franklin, appeal

11.6
1

Millie Taylor to Franklin, 1 run

11.5
4

Millie Taylor to Franklin, 4 runs

11.4
2

Millie Taylor to Franklin, 2 runs

11.3
1

Millie Taylor to Davidson-Richards, 1 run

11.2
1

Millie Taylor to Franklin, 1 run

11.1
1

Millie Taylor to Davidson-Richards, 1 run

10.6
2

Baker to Franklin, 2 runs

10.5
4

Baker to Franklin, 4 runs

10.4
.

Baker to Franklin, appeal

10.3
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

10.2
1

Baker to Franklin, 1 run

10.1
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

9.6
.

Millie Taylor to Franklin, 0 runs

9.5
.

Millie Taylor to Franklin, 0 runs

9.4
.

Millie Taylor to Franklin, 0 runs

9.3
.

Millie Taylor to Franklin, 0 runs

9.2
.

Millie Taylor to Franklin, 0 runs

8.6
2

Davis to Franklin, 2 runs

8.6
1

Davis to Franklin, wide

8.5
W

Davis to Scholfield, wicket (stumped - Scholfield)

8.4
1

Davis to Davidson-Richards, 1 run

8.3
1

Davis to Scholfield, 1 run

8.2
.

Davis to Scholfield, 0 runs

8.1
.

Davis to Scholfield, 0 runs

7.6
.

Millie Taylor to Davidson-Richards, 0 runs

7.5
1

Millie Taylor to Scholfield, 1 run

7.4
W

Millie Taylor to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)

7.3
.

Millie Taylor to Spence, 0 runs

7.2
1

Millie Taylor to Davidson-Richards, 1 run

7.1
.

Millie Taylor to Davidson-Richards, 0 runs

6.6
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

6.5
1

Baker to Spence, 1 run

6.4
4

Baker to Spence, 4 runs

6.3
W

Baker to Smith, wicket (bowled - Smith)

6.2
4

Baker to Smith, 4 runs

6.1
1

Baker to Davidson-Richards, 1 run

5.6
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

5.5
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

5.4
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

5.3
6

Surenkumar to Smith, 6 runs

5.2
1

Surenkumar to Davidson-Richards, 1 run

5.1
.

Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs

4.6
4

Mary Taylor to Smith, 4 runs

4.5
1

Mary Taylor to Davidson-Richards, 1 run

4.4
2

Mary Taylor to Davidson-Richards, 2 runs

4.3
.

Mary Taylor to Davidson-Richards, 0 runs

4.3
1

Mary Taylor to Davidson-Richards, wide

4.2
1

Mary Taylor to Smith, 1 run

4.1
1

Mary Taylor to Davidson-Richards, leg bye

3.6
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

3.5
4

Surenkumar to Smith, 4 runs

3.4
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

3.4
1

Surenkumar to Smith, wide

3.3
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

3.2
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

3.1
.

Surenkumar to Smith, 0 runs

2.6
1

Davis to Smith, 1 run

2.5
4

Davis to Smith, 4 runs

2.4
1

Davis to Davidson-Richards, 1 run

2.3
4

Davis to Davidson-Richards, 4 runs

2.2
4

Davis to Davidson-Richards, 4 runs

2.1
.

Davis to Davidson-Richards, 0 runs

1.6
1

Surenkumar to Davidson-Richards, 1 run

1.5
.

Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs

1.4
.

Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs

1.3
.

Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs

1.2
4

Surenkumar to Davidson-Richards, 4 runs

1.1
1

Surenkumar to Smith, 1 run

0.6
1

Mary Taylor to Smith, 1 run

0.5
.

Mary Taylor to Smith, 0 runs

0.4
4

Mary Taylor to Smith, 4 runs

0.4
1

Mary Taylor to Smith, wide

0.3
.

Mary Taylor to Smith, 0 runs

0.2
.

Mary Taylor to Smith, 0 runs

0.1
.

Mary Taylor to Smith, 0 runs

19.6
4

Monaghan to Mary Taylor, 4 runs

19.5
1

Monaghan to Brewer, leg bye

19.4
1

Monaghan to Mary Taylor, 1 run

19.3
4

Monaghan to Mary Taylor, 4 runs

19.2
2

Monaghan to Mary Taylor, 2 runs

19.1
.

Monaghan to Mary Taylor, 0 runs

18.6
1

Moore to Mary Taylor, 1 run

18.5
1

Moore to Brewer, 1 run

18.4
1

Moore to Mary Taylor, 1 run

18.3
4

Moore to Mary Taylor, 4 runs

18.2
.

Moore to Mary Taylor, 0 runs

18.1
W

OUT! Run out. Redmayne defends. She is then run out at the non-striker's end, after some good fielding by Davidson-Richards.

17.6
2

Buckle to Mary Taylor, 2 runs

17.5
.

Buckle to Mary Taylor, 0 runs

17.4
1

Buckle to Redmayne, 1 run

17.3
3

Buckle to Mary Taylor, 3 runs

17.2
1

Buckle to Redmayne, 1 run

17.1
4

Buckle to Redmayne, 4 runs

16.6
1

Gregory to Redmayne, 1 run

16.5
1

Gregory to Mary Taylor, 1 run

16.4
W

OUT! Run out. Surenkumar plays a defensive stroke. She is then run out at the striker's end, as a result of some tidy fielding by Spence and Cranstone.

16.3
W

Gregory to George, appeal, wicket (stumped - George)

16.2
2

Gregory to George, 2 runs

16.1
2

Gregory to George, 2 runs

15.6
1

Davidson-Richards to George, 1 run

15.5
1

Davidson-Richards to Redmayne, 1 run

15.4
1

Davidson-Richards to George, 1 run

15.4
1

Davidson-Richards to George, wide

15.3
1

Davidson-Richards to Redmayne, 1 run

15.2
4

Davidson-Richards to Redmayne, 4 runs

15.1
1

Davidson-Richards to George, 1 run

14.6
.

Moore to Redmayne, 0 runs

14.5
4

Moore to Redmayne, 4 runs

14.4
1

Moore to George, 1 run, appeal

14.3
.

Moore to George, 0 runs

14.3
1

Moore to George, wide

14.2
1

Moore to Redmayne, 1 run

14.1
1

Moore to George, 1 run

13.6
1

Buckle to George, leg bye

13.5
1

Buckle to Redmayne, 1 run

13.4
.

Buckle to Redmayne, 0 runs

13.3
1

Buckle to George, leg bye

13.2
W

Buckle to Perrin, wicket (caught - Perrin)

13.1
4

Buckle to Perrin, 4 runs

12.6
4

Gregory to Redmayne, 4 runs

12.5
1

Gregory to Perrin, 1 run

12.4
2

Perrin defends for a pair of runs.

12.3
1

Gregory to Redmayne, 1 run

12.2
1

Gregory to Perrin, 1 run

12.1
1

Gregory to Redmayne, 1 run

11.6
4

Monaghan to Perrin, 4 runs

11.5
1

Monaghan to Redmayne, 1 run

11.4
.

Monaghan to Redmayne, 0 runs

11.3
1

Monaghan to Perrin, 1 run

11.2
1

Monaghan to Redmayne, 1 run

11.1
1

Monaghan to Perrin, 1 run

10.6
.

Buckle to Redmayne, 0 runs

10.5
1

Buckle to Perrin, 1 run

10.4
2

Buckle to Perrin, 2 runs

10.3
1

Buckle to Redmayne, 1 run

10.3
1

Buckle to Redmayne, wide

10.2
W

Buckle to Freeborn, appeal, wicket (caught - Freeborn)

10.1
1

Buckle to Perrin, 1 run

9.6
.

Moore to Freeborn, 0 runs

9.5
1

Moore to Perrin, 1 run

9.4
1

Moore to Freeborn, 1 run

9.3
1

Moore to Perrin, 1 run

9.2
.

Moore to Perrin, 0 runs

9.1
.

Moore to Perrin, 0 runs

8.6
.

Gregory to Freeborn, 0 runs

8.5
.

Gregory to Freeborn, 0 runs

8.4
2

Gregory to Freeborn, 2 runs

8.3
1

Gregory to Perrin, 1 run

8.2
1

Gregory to Freeborn, 1 run

8.1
.

Gregory to Freeborn, 0 runs

7.6
1

Davidson-Richards to Freeborn, 1 run

7.5
.

Davidson-Richards to Freeborn, 0 runs

7.4
1

Davidson-Richards to Perrin, 1 run

7.3
1

Davidson-Richards to Freeborn, 1 run

7.2
1

Davidson-Richards to Perrin, 1 run

7.1
4

Davidson-Richards to Perrin, 4 runs

6.6
1lb

Perrin defends for a leg bye.

6.5
1

Gregory to Freeborn, 1 run

6.4
1

Gregory to Perrin, 1 run

6.3
3

Freeborn plays a defensive stroke for 3 runs.

6.2
.

Gregory to Freeborn, 0 runs

6.1
1

Gregory to Perrin, 1 run

5.6
.

Monaghan to Freeborn, 0 runs

5.5
.

Monaghan to Freeborn, 0 runs

5.4
4

Monaghan to Freeborn, 4 runs

5.3
1

Monaghan to Perrin, leg bye

5.2
2

Monaghan to Perrin, 2 runs

5.1
4

Monaghan to Perrin, 4 runs

4.6
.

Moore to Freeborn, 0 runs

4.5
.

Moore to Freeborn, 0 runs

4.4
1

Moore to Perrin, 1 run

4.3
.

Moore to Perrin, 0 runs

4.2
4

Moore to Perrin, 4 runs

4.1
.

Moore to Perrin, 0 runs

3.6
4

Smith to Freeborn, 4 runs

3.5
4

Smith to Freeborn, 4 runs

3.4
1

Smith to Perrin, 1 run

3.3
1

Smith to Freeborn, 1 run

3.2
4

Smith to Freeborn, 4 runs

3.1
.

Smith to Freeborn, 0 runs

2.6
.

Monaghan to Perrin, 0 runs

2.5
1

Monaghan to Freeborn, 1 run

2.4
6

Monaghan to Freeborn, 6 runs

2.3
1

Monaghan to Perrin, 1 run

2.2
4

Monaghan to Perrin, 4 runs

2.2
1

Monaghan to Perrin, wide

2.1
2

Monaghan to Perrin, 2 runs

1.6
.

Buckle to Freeborn, 0 runs

1.4
1

Buckle to Freeborn, leg bye

1.3
4

Buckle to Freeborn, 4 runs

1.2
4

Buckle to Freeborn, 4 runs

1.1
4

Buckle to Freeborn, 4 runs

0.6
.

Smith to Perrin, 0 runs

0.5
1

Smith to Freeborn, 1 run

0.4
4

Smith to Freeborn, 4 runs

0.3
1

Smith to Perrin, 1 run

0.2
.

Smith to Perrin, 0 runs

0.1
.

Smith to Perrin, 0 runs