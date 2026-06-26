Highlights Warwickshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 26.06.2026
Mary Taylor to Buckle, appeal, wicket (stumped - Buckle)
Mary Taylor to Gregory, 1 run
Mary Taylor to Buckle, 1 run
Mary Taylor to Gregory, 1 run
Mary Taylor to Gregory, 4 runs
Mary Taylor to Buckle, 1 run
Surenkumar to Buckle, leg bye
Surenkumar to Buckle, 0 runs
Surenkumar to Buckle, 0 runs
Surenkumar to Buckle, 0 runs
Surenkumar to Buckle, 0 runs
Surenkumar to Davidson-Richards, appeal, wicket (caught - Davidson-Richards)
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Baker to Davidson-Richards, 4 runs
Baker to Gregory, 1 run
Baker to Gregory, 0 runs
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Baker to Gregory, 1 run
Gregory defends for a run.
Davidson-Richards defends for one run.
Gregory plays a defensive stroke for a run.
Davidson-Richards defends for one run.
Gregory defends for a run.
Davidson-Richards plays a defensive stroke for 1 run.
Davis to Moore, wicket (stumped - Moore)
Davis to Moore, 2 runs
Davis to Moore, 0 runs
Davis to Cranstone, appeal, wicket (bowled - Cranstone)
Davis to Cranstone, 0 runs
Davis to Cranstone, 2 runs
Baker to Cranstone, 1 run
Baker to Cranstone, 0 runs
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Baker to Cranstone, 1 run
Baker to Monaghan, wicket (lbw - Monaghan)
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Davis to Davidson-Richards, 1 run
Davis to Monaghan, 1 run
Davis to Monaghan, 4 runs
Davis to Monaghan, 4 runs
Davis to Monaghan, 0 runs
Davis to Monaghan, 2 runs
Mary Taylor to Monaghan, 1 run
Mary Taylor to Monaghan, 0 runs
Mary Taylor to Harris, appeal, wicket (caught - Harris)
Mary Taylor to Franklin, appeal, wicket (caught - Franklin)
Mary Taylor to Franklin, 0 runs
Mary Taylor to Franklin, appeal
Millie Taylor to Franklin, 1 run
Millie Taylor to Franklin, 4 runs
Millie Taylor to Franklin, 2 runs
Millie Taylor to Davidson-Richards, 1 run
Millie Taylor to Franklin, 1 run
Millie Taylor to Davidson-Richards, 1 run
Baker to Franklin, 2 runs
Baker to Franklin, 4 runs
Baker to Franklin, appeal
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Baker to Franklin, 1 run
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Millie Taylor to Franklin, 0 runs
Millie Taylor to Franklin, 0 runs
Millie Taylor to Franklin, 0 runs
Millie Taylor to Franklin, 0 runs
Millie Taylor to Franklin, 0 runs
Davis to Franklin, 2 runs
Davis to Franklin, wide
Davis to Scholfield, wicket (stumped - Scholfield)
Davis to Davidson-Richards, 1 run
Davis to Scholfield, 1 run
Davis to Scholfield, 0 runs
Davis to Scholfield, 0 runs
Millie Taylor to Davidson-Richards, 0 runs
Millie Taylor to Scholfield, 1 run
Millie Taylor to Spence, appeal, wicket (caught - Spence)
Millie Taylor to Spence, 0 runs
Millie Taylor to Davidson-Richards, 1 run
Millie Taylor to Davidson-Richards, 0 runs
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Baker to Spence, 1 run
Baker to Spence, 4 runs
Baker to Smith, wicket (bowled - Smith)
Baker to Smith, 4 runs
Baker to Davidson-Richards, 1 run
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, 6 runs
Surenkumar to Davidson-Richards, 1 run
Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs
Mary Taylor to Smith, 4 runs
Mary Taylor to Davidson-Richards, 1 run
Mary Taylor to Davidson-Richards, 2 runs
Mary Taylor to Davidson-Richards, 0 runs
Mary Taylor to Davidson-Richards, wide
Mary Taylor to Smith, 1 run
Mary Taylor to Davidson-Richards, leg bye
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, 4 runs
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, wide
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, 0 runs
Surenkumar to Smith, 0 runs
Davis to Smith, 1 run
Davis to Smith, 4 runs
Davis to Davidson-Richards, 1 run
Davis to Davidson-Richards, 4 runs
Davis to Davidson-Richards, 4 runs
Davis to Davidson-Richards, 0 runs
Surenkumar to Davidson-Richards, 1 run
Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs
Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs
Surenkumar to Davidson-Richards, 0 runs
Surenkumar to Davidson-Richards, 4 runs
Surenkumar to Smith, 1 run
Mary Taylor to Smith, 1 run
Mary Taylor to Smith, 0 runs
Mary Taylor to Smith, 4 runs
Mary Taylor to Smith, wide
Mary Taylor to Smith, 0 runs
Mary Taylor to Smith, 0 runs
Mary Taylor to Smith, 0 runs
Monaghan to Mary Taylor, 4 runs
Monaghan to Brewer, leg bye
Monaghan to Mary Taylor, 1 run
Monaghan to Mary Taylor, 4 runs
Monaghan to Mary Taylor, 2 runs
Monaghan to Mary Taylor, 0 runs
Moore to Mary Taylor, 1 run
Moore to Brewer, 1 run
Moore to Mary Taylor, 1 run
Moore to Mary Taylor, 4 runs
Moore to Mary Taylor, 0 runs
OUT! Run out. Redmayne defends. She is then run out at the non-striker's end, after some good fielding by Davidson-Richards.
Buckle to Mary Taylor, 2 runs
Buckle to Mary Taylor, 0 runs
Buckle to Redmayne, 1 run
Buckle to Mary Taylor, 3 runs
Buckle to Redmayne, 1 run
Buckle to Redmayne, 4 runs
Gregory to Redmayne, 1 run
Gregory to Mary Taylor, 1 run
OUT! Run out. Surenkumar plays a defensive stroke. She is then run out at the striker's end, as a result of some tidy fielding by Spence and Cranstone.
Gregory to George, appeal, wicket (stumped - George)
Gregory to George, 2 runs
Gregory to George, 2 runs
Davidson-Richards to George, 1 run
Davidson-Richards to Redmayne, 1 run
Davidson-Richards to George, 1 run
Davidson-Richards to George, wide
Davidson-Richards to Redmayne, 1 run
Davidson-Richards to Redmayne, 4 runs
Davidson-Richards to George, 1 run
Moore to Redmayne, 0 runs
Moore to Redmayne, 4 runs
Moore to George, 1 run, appeal
Moore to George, 0 runs
Moore to George, wide
Moore to Redmayne, 1 run
Moore to George, 1 run
Buckle to George, leg bye
Buckle to Redmayne, 1 run
Buckle to Redmayne, 0 runs
Buckle to George, leg bye
Buckle to Perrin, wicket (caught - Perrin)
Buckle to Perrin, 4 runs
Gregory to Redmayne, 4 runs
Gregory to Perrin, 1 run
Perrin defends for a pair of runs.
Gregory to Redmayne, 1 run
Gregory to Perrin, 1 run
Gregory to Redmayne, 1 run
Monaghan to Perrin, 4 runs
Monaghan to Redmayne, 1 run
Monaghan to Redmayne, 0 runs
Monaghan to Perrin, 1 run
Monaghan to Redmayne, 1 run
Monaghan to Perrin, 1 run
Buckle to Redmayne, 0 runs
Buckle to Perrin, 1 run
Buckle to Perrin, 2 runs
Buckle to Redmayne, 1 run
Buckle to Redmayne, wide
Buckle to Freeborn, appeal, wicket (caught - Freeborn)
Buckle to Perrin, 1 run
Moore to Freeborn, 0 runs
Moore to Perrin, 1 run
Moore to Freeborn, 1 run
Moore to Perrin, 1 run
Moore to Perrin, 0 runs
Moore to Perrin, 0 runs
Gregory to Freeborn, 0 runs
Gregory to Freeborn, 0 runs
Gregory to Freeborn, 2 runs
Gregory to Perrin, 1 run
Gregory to Freeborn, 1 run
Gregory to Freeborn, 0 runs
Davidson-Richards to Freeborn, 1 run
Davidson-Richards to Freeborn, 0 runs
Davidson-Richards to Perrin, 1 run
Davidson-Richards to Freeborn, 1 run
Davidson-Richards to Perrin, 1 run
Davidson-Richards to Perrin, 4 runs
Perrin defends for a leg bye.
Gregory to Freeborn, 1 run
Gregory to Perrin, 1 run
Freeborn plays a defensive stroke for 3 runs.
Gregory to Freeborn, 0 runs
Gregory to Perrin, 1 run
Monaghan to Freeborn, 0 runs
Monaghan to Freeborn, 0 runs
Monaghan to Freeborn, 4 runs
Monaghan to Perrin, leg bye
Monaghan to Perrin, 2 runs
Monaghan to Perrin, 4 runs
Moore to Freeborn, 0 runs
Moore to Freeborn, 0 runs
Moore to Perrin, 1 run
Moore to Perrin, 0 runs
Moore to Perrin, 4 runs
Moore to Perrin, 0 runs
Smith to Freeborn, 4 runs
Smith to Freeborn, 4 runs
Smith to Perrin, 1 run
Smith to Freeborn, 1 run
Smith to Freeborn, 4 runs
Smith to Freeborn, 0 runs
Monaghan to Perrin, 0 runs
Monaghan to Freeborn, 1 run
Monaghan to Freeborn, 6 runs
Monaghan to Perrin, 1 run
Monaghan to Perrin, 4 runs
Monaghan to Perrin, wide
Monaghan to Perrin, 2 runs
Buckle to Freeborn, 0 runs
Buckle to Freeborn, leg bye
Buckle to Freeborn, 4 runs
Buckle to Freeborn, 4 runs
Buckle to Freeborn, 4 runs
Smith to Perrin, 0 runs
Smith to Freeborn, 1 run
Smith to Freeborn, 4 runs
Smith to Perrin, 1 run
Smith to Perrin, 0 runs
Smith to Perrin, 0 runs