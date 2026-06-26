Squads Warwickshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 26.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Freeborn Abbey
wicket keeper
Smith Bryony
all rounder
Perrin Davina
all rounder
Davidson-Richards Alice
all rounder
Wraith Natasha
wicket keeper
Scholfield Paige
all rounder
Redmayne Georgia
wicket keeper
Spence Jemima
batsman
George Katie
bowler
Monaghan Alice
all rounder
Surenkumar Amuruthaa
bowler
Cranstone Aylish
batsman
Brewer Chloe
batsman
Franklin Phoebe
batsman
Taylor Mary
all rounder
Moore Kalea
bowler
Davis Georgia
bowler
Gregory Danielle
bowler
Taylor Millie
no information yet
Buckle Anna
no information yet
Baker Hannah
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Arlott Emily
bowler
Burke Emily
all rounder
Beech Sophie
no information yet
Chathli Kira Meghan
batsman
Brett Phoebe
all rounder
Chatterji Priyanaz
all rounder
Ellis Bethan
all rounder
Coleman Tilly
no information yet
Graham Phoebe
bowler
Jones Emma
no information yet
Hardwick Hannah
all rounder
Macdonald-Gay Ryana
all rounder
Harris Laura
batsman
Miles Bethan
bowler
Kalis Sterre
batsman
Wyatt Danielle
batsman
Pavely Charis
all rounder
Porter Gemma
no information yet
Rainey Hannah
bowler
Stonehouse Alexa
all rounder
Wong Issy
bowler