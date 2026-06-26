Squads Warwickshire vs Surrey T20 T20 Blast, Women 26.06.2026

T20

WAR
WAR

172

SUR
SUR

130

Playing

WAR
WAR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Freeborn Abbey

wicket keeper

Smith Bryony

all rounder

Perrin Davina

all rounder

Wraith Natasha

wicket keeper

Scholfield Paige

all rounder

Redmayne Georgia

wicket keeper

Monaghan Alice

all rounder

Taylor Mary

all rounder

Taylor Millie

no information yet

Buckle Anna

no information yet

Bench

WAR
WAR
SUR
SUR
First TeamSecond Team
Burke Emily

all rounder

Beech Sophie

no information yet

Brett Phoebe

all rounder

Ellis Bethan

all rounder

Coleman Tilly

no information yet

Jones Emma

no information yet

Hardwick Hannah

all rounder

Pavely Charis

all rounder

Porter Gemma

no information yet

Stonehouse Alexa

all rounder

Wong Issy

bowler