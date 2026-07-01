Highlights Yorkshire vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 01.07.2026

T20

YOR
YOR

160

LAT
LAT

163

17.1
6

Thomas to Seren Smale, 6 runs

16.6
.

Woolston to Threlkeld, 0 runs

16.5
.

Woolston to Threlkeld, 0 runs

16.4
1

Woolston to Seren Smale, 1 run

16.3
1

Woolston to Threlkeld, 1 run, appeal

16.2
4

Woolston to Threlkeld, 4 runs

16.1
4

Woolston to Threlkeld, 4 runs

15.6
1

Glenn to Threlkeld, 1 run

15.5
4

Glenn to Threlkeld, 4 runs

15.4
1

Glenn to Seren Smale, 1 run

15.3
1

Glenn to Threlkeld, 1 run

15.2
1

Glenn to Seren Smale, 1 run

15.1
1

Glenn to Threlkeld, 1 run

14.6
.

Jonassen to Seren Smale, 0 runs

14.5
W

Jonassen to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)

14.4
1

Jonassen to Threlkeld, 1 run

14.3
1

Jonassen to Kesteven, 1 run, appeal

14.2
1

Jonassen to Threlkeld, 1 run

14.1
.

Jonassen to Threlkeld, 0 runs

13.6
2

Rainey to Kesteven, 2 byes

13.5
.

Rainey to Kesteven, 0 runs

13.5
1

Rainey to Kesteven, wide

13.4
1

Rainey to Threlkeld, bye

13.3
1

Rainey to Kesteven, 1 run

13.2
4

Rainey to Kesteven, 4 runs

13.1
.

Rainey to Kesteven, 0 runs

12.6
4

Woolston to Threlkeld, 4 runs

12.5
4

Woolston to Threlkeld, 4 runs

12.4
.

Woolston to Threlkeld, 0 runs

12.3
.

Woolston to Threlkeld, 0 runs

12.2
2

Woolston to Threlkeld, 2 runs

12.1
W

Woolston to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)

11.6
.

Rainey to Kesteven, 0 runs

11.5
1

Rainey to E Jones, bye

11.4
1

Rainey to Kesteven, 1 run

11.3
.

Rainey to Kesteven, appeal

11.2
W

Rainey to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)

11.1
4

Rainey to Lamb, 4 runs

10.6
1

Woolston to Lamb, 1 run

10.5
1

Woolston to E Jones, 1 run

10.4
1

Woolston to Lamb, 1 run

10.3
1

Woolston to E Jones, 1 run

10.2
4

Woolston to E Jones, 4 runs

10.1
.

Woolston to E Jones, 0 runs

9.6
.

Thomas to Lamb, 0 runs

9.5
1

Thomas to E Jones, 1 run

9.4
1

Thomas to Lamb, 1 run

9.3
.

Thomas to Lamb, 0 runs

9.2
4

Thomas to Lamb, 4 runs

9.1
1

Thomas to E Jones, 1 run

8.6
1

Langston to E Jones, 1 run

8.5
1

Langston to Lamb, 1 run

8.4
.

Langston to Lamb, 0 runs

8.3
1

Langston to E Jones, 1 run

8.2
6

Langston to E Jones, 6 runs

8.1
.

Langston to E Jones, 0 runs

7.6
1

Glenn to E Jones, 1 run

7.5
1

Glenn to Lamb, 1 run

7.4
2

Glenn to Lamb, 2 runs

7.3
.

Glenn to Lamb, 0 runs

7.2
1

Glenn to E Jones, 1 run

7.1
1

Glenn to Lamb, 1 run

6.6
.

Rainey to E Jones, 0 runs

6.5
4

Rainey to E Jones, 4 runs

6.4
1

Rainey to Lamb, 1 run

6.3
1

Rainey to E Jones, leg bye

6.2
.

Rainey to E Jones, 0 runs

6.1
.

Rainey to E Jones, appeal

5.6
1

Thomas to E Jones, 1 run

5.5
6

Thomas to E Jones, 6 runs

5.4
.

Thomas to E Jones, 0 runs

5.3
.

Thomas to E Jones, 0 runs

5.2
2

Thomas to E Jones, 2 runs

5.1
4

Thomas to E Jones, 4 runs

4.6
4

Glenn to Lamb, 4 runs

4.5
1

Glenn to E Jones, 1 run

4.4
1

Glenn to Lamb, 1 run

4.3
1

Glenn to E Jones, 1 run

4.2
4

Glenn to E Jones, 4 runs

4.1
4

Glenn to E Jones, 4 runs

3.6
W

Cooper to Lanning, appeal, wicket (caught - Lanning)

3.5
4

Cooper to Lanning, 4 runs

3.4
6

Cooper to Lanning, 6 runs

3.3
4

Cooper to Lanning, 4 runs

3.2
4

Cooper to Lanning, 4 runs

3.1
1

Cooper to E Jones, 1 run

2.6
.

Jonassen to Lanning, 0 runs

2.5
1

Jonassen to E Jones, 1 run

2.4
4

Jonassen to E Jones, 4 runs

2.3
1

Jonassen to Lanning, 1 run

2.2
.

Jonassen to Lanning, 0 runs

2.1
.

Jonassen to Lanning, 0 runs

1.6
1

Rainey to Lanning, 1 run

1.5
6

Rainey to Lanning, 6 runs

1.4
4

Rainey to Lanning, 4 runs

1.3
4

Rainey to Lanning, 4 runs

1.2
.

Rainey to Lanning, appeal

1.1
1

Rainey to E Jones, 1 run

0.6
.

Jonassen to Lanning, appeal

0.5
1

Jonassen to E Jones, 1 run

0.4
.

Jonassen to E Jones, 0 runs

0.3
4

Jonassen to E Jones, 4 runs

0.2
.

Jonassen to E Jones, 0 runs

0.1
.

Jonassen to E Jones, 0 runs

19.6
4

Back-to-back boundaries! Cooper plays a defensive stroke for four runs.

19.5
1

FMK Morris to Langston, 1 run

19.4
1

FMK Morris to Cooper, 1 run

19.3
1

FMK Morris to Langston, 1 run

19.2
4

FMK Morris to Langston, 4 runs

19.1
.

FMK Morris to Langston, 0 runs

18.6
1

S Morris to Langston, 1 run

18.5
.

S Morris to Langston, 0 runs

18.4
.

S Morris to Langston, 0 runs

18.3
4

S Morris to Langston, 4 runs

18.2
.

S Morris to Langston, 0 runs

18.2
5

S Morris to Langston, 5 wides

18.1
.

S Morris to Langston, 0 runs

17.6
2

Lamb to Cooper, 2 runs

17.5
1

Lamb to Langston, 1 run

17.4
1

Lamb to Cooper, 1 run

17.3
.

Lamb to Cooper, 0 runs

17.2
1

Lamb to Langston, 1 run

17.1
1

Lamb to Cooper, 1 run

16.6
.

Weerappuli to Langston, 0 runs

16.5
1

Weerappuli to Cooper, 1 run

16.4
.

Weerappuli to Cooper, 0 runs

16.3
1

Weerappuli to Langston, 1 run

16.2
1

Weerappuli to Cooper, 1 run

16.1
W

Weerappuli to Thomas, appeal, wicket (lbw - Thomas)

15.6
.

FMK Morris to Langston, 0 runs

15.5
.

FMK Morris to Langston, 0 runs

15.4
1

FMK Morris to Thomas, 1 run

15.3
1

FMK Morris to Langston, 1 run

15.2
1

FMK Morris to Thomas, 1 run

15.1
1

FMK Morris to Langston, 1 run

14.6
1

Weerappuli to Langston, 1 run

14.5
.

Weerappuli to Langston, 0 runs

14.4
1

Weerappuli to Thomas, 1 run

14.3
.

Weerappuli to Thomas, 0 runs

14.2
.

Weerappuli to Thomas, 0 runs

14.1
W

Weerappuli to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)

13.6
W

Lamb to Glenn, appeal, wicket (caught - Glenn)

13.5
4

Lamb to Glenn, 4 runs

13.4
.

Lamb to Glenn, 0 runs

13.3
1

Lamb to Kalis, 1 run

13.2
1

Lamb to Glenn, 1 run

13.1
1

Lamb to Kalis, 1 run

12.6
1

S Morris to Kalis, 1 run

12.5
1

S Morris to Glenn, 1 run

12.4
1

S Morris to Kalis, 1 run

12.3
.

S Morris to Kalis, 0 runs

12.2
4

S Morris to Kalis, 4 runs

12.1
4

S Morris to Kalis, 4 runs

11.6
1

FMK Morris to Kalis, 1 run

11.5
1

FMK Morris to Glenn, 1 run

11.4
.

FMK Morris to Glenn, appeal

11.3
.

FMK Morris to Glenn, 0 runs

11.2
2

FMK Morris to Glenn, 2 runs

11.1
.

FMK Morris to Glenn, 0 runs

10.6
1

Weerappuli to Glenn, 1 run

10.5
.

Weerappuli to Glenn, 0 runs

10.4
1

Weerappuli to Kalis, 1 run

10.3
1

Weerappuli to Glenn, 1 run

10.2
1

Weerappuli to Kalis, 1 run

10.1
1

Weerappuli to Glenn, 1 run

9.6
1

Lamb to Glenn, 1 run

9.5
.

Lamb to Glenn, 0 runs

9.4
1

Lamb to Kalis, 1 run

9.3
4

Lamb to Kalis, 4 runs

9.2
.

Lamb to Kalis, 0 runs

9.1
.

Lamb to Kalis, 0 runs

8.6
W

Norris to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)

8.5
.

Norris to Winfield-Hill, 0 runs

8.4
4

Norris to Winfield-Hill, 4 runs

8.3
4

Norris to Winfield-Hill, 4 runs

8.2
1

Norris to Kalis, 1 run

8.1
.

Norris to Kalis, 0 runs

7.6
.

S Morris to Winfield-Hill, 0 runs

7.5
1

S Morris to Kalis, 1 run

7.4
.

S Morris to Kalis, 0 runs

7.3
.

S Morris to Kalis, appeal

7.2
.

S Morris to Kalis, 0 runs

7.1
W

S Morris to Jonassen, appeal, wicket (bowled - Jonassen)

6.6
.

Weerappuli to Winfield-Hill, 0 runs

6.5
1

Weerappuli to Jonassen, 1 run

6.4
1

Weerappuli to Winfield-Hill, 1 run

6.3
.

Weerappuli to Winfield-Hill, 0 runs

6.2
W

Weerappuli to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)

6.1
1

Weerappuli to Jonassen, 1 run

5.6
.

Cross to Campbell, 0 runs

5.5
4

Cross to Campbell, 4 leg byes

5.4
4

Cross to Campbell, 4 runs

5.3
6

Cross to Campbell, 6 runs

5.2
4

Cross to Campbell, 4 runs

5.1
6

Cross to Campbell, 6 runs

4.6
.

S Morris to Jonassen, 0 runs

4.5
1

S Morris to Campbell, 1 run

4.4
1

S Morris to Jonassen, 1 run

4.3
.

S Morris to Jonassen, 0 runs

4.2
4

S Morris to Jonassen, 4 runs

4.1
4

S Morris to Jonassen, 4 runs

3.6
6

FMK Morris to Campbell, 6 runs

3.6
1

FMK Morris to Campbell, wide

3.5
.

FMK Morris to Campbell, 0 runs

3.4
.

FMK Morris to Campbell, 0 runs

3.3
2

FMK Morris to Campbell, 2 runs

3.2
6

FMK Morris to Campbell, 6 runs

3.1
.

FMK Morris to Campbell, appeal

2.6
1

Lamb to Campbell, 1 run

2.5
.

Lamb to Campbell, 0 runs

2.4
1

Lamb to Jonassen, 1 run

2.3
1

Lamb to Campbell, 1 run

2.2
1

Lamb to Jonassen, 1 run

2.1
4

Lamb to Jonassen, 4 runs

1.6
4

Cross to Campbell, 4 runs

1.5
1

Cross to Jonassen, 1 run

1.4
W

Cross to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)

1.3
1

Cross to Campbell, 1 run

1.2
1

Cross to Thomas, 1 run

1.1
4

Cross to Thomas, 4 runs

0.6
4

Norris to Campbell, 4 runs

0.5
1

Norris to Thomas, 1 run

0.4
4

Norris to Thomas, 4 runs

0.3
.

Norris to Thomas, 0 runs

0.2
.

Norris to Thomas, 0 runs

0.1
1

Norris to Campbell, 1 run