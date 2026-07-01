Highlights Yorkshire vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 01.07.2026
Thomas to Seren Smale, 6 runs
Woolston to Threlkeld, 0 runs
Woolston to Threlkeld, 0 runs
Woolston to Seren Smale, 1 run
Woolston to Threlkeld, 1 run, appeal
Woolston to Threlkeld, 4 runs
Woolston to Threlkeld, 4 runs
Glenn to Threlkeld, 1 run
Glenn to Threlkeld, 4 runs
Glenn to Seren Smale, 1 run
Glenn to Threlkeld, 1 run
Glenn to Seren Smale, 1 run
Glenn to Threlkeld, 1 run
Jonassen to Seren Smale, 0 runs
Jonassen to Kesteven, appeal, wicket (caught - Kesteven)
Jonassen to Threlkeld, 1 run
Jonassen to Kesteven, 1 run, appeal
Jonassen to Threlkeld, 1 run
Jonassen to Threlkeld, 0 runs
Rainey to Kesteven, 2 byes
Rainey to Kesteven, 0 runs
Rainey to Kesteven, wide
Rainey to Threlkeld, bye
Rainey to Kesteven, 1 run
Rainey to Kesteven, 4 runs
Rainey to Kesteven, 0 runs
Woolston to Threlkeld, 4 runs
Woolston to Threlkeld, 4 runs
Woolston to Threlkeld, 0 runs
Woolston to Threlkeld, 0 runs
Woolston to Threlkeld, 2 runs
Woolston to E Jones, appeal, wicket (bowled - E Jones)
Rainey to Kesteven, 0 runs
Rainey to E Jones, bye
Rainey to Kesteven, 1 run
Rainey to Kesteven, appeal
Rainey to Lamb, appeal, wicket (caught - Lamb)
Rainey to Lamb, 4 runs
Woolston to Lamb, 1 run
Woolston to E Jones, 1 run
Woolston to Lamb, 1 run
Woolston to E Jones, 1 run
Woolston to E Jones, 4 runs
Woolston to E Jones, 0 runs
Thomas to Lamb, 0 runs
Thomas to E Jones, 1 run
Thomas to Lamb, 1 run
Thomas to Lamb, 0 runs
Thomas to Lamb, 4 runs
Thomas to E Jones, 1 run
Langston to E Jones, 1 run
Langston to Lamb, 1 run
Langston to Lamb, 0 runs
Langston to E Jones, 1 run
Langston to E Jones, 6 runs
Langston to E Jones, 0 runs
Glenn to E Jones, 1 run
Glenn to Lamb, 1 run
Glenn to Lamb, 2 runs
Glenn to Lamb, 0 runs
Glenn to E Jones, 1 run
Glenn to Lamb, 1 run
Rainey to E Jones, 0 runs
Rainey to E Jones, 4 runs
Rainey to Lamb, 1 run
Rainey to E Jones, leg bye
Rainey to E Jones, 0 runs
Rainey to E Jones, appeal
Thomas to E Jones, 1 run
Thomas to E Jones, 6 runs
Thomas to E Jones, 0 runs
Thomas to E Jones, 0 runs
Thomas to E Jones, 2 runs
Thomas to E Jones, 4 runs
Glenn to Lamb, 4 runs
Glenn to E Jones, 1 run
Glenn to Lamb, 1 run
Glenn to E Jones, 1 run
Glenn to E Jones, 4 runs
Glenn to E Jones, 4 runs
Cooper to Lanning, appeal, wicket (caught - Lanning)
Cooper to Lanning, 4 runs
Cooper to Lanning, 6 runs
Cooper to Lanning, 4 runs
Cooper to Lanning, 4 runs
Cooper to E Jones, 1 run
Jonassen to Lanning, 0 runs
Jonassen to E Jones, 1 run
Jonassen to E Jones, 4 runs
Jonassen to Lanning, 1 run
Jonassen to Lanning, 0 runs
Jonassen to Lanning, 0 runs
Rainey to Lanning, 1 run
Rainey to Lanning, 6 runs
Rainey to Lanning, 4 runs
Rainey to Lanning, 4 runs
Rainey to Lanning, appeal
Rainey to E Jones, 1 run
Jonassen to Lanning, appeal
Jonassen to E Jones, 1 run
Jonassen to E Jones, 0 runs
Jonassen to E Jones, 4 runs
Jonassen to E Jones, 0 runs
Jonassen to E Jones, 0 runs
Back-to-back boundaries! Cooper plays a defensive stroke for four runs.
FMK Morris to Langston, 1 run
FMK Morris to Cooper, 1 run
FMK Morris to Langston, 1 run
FMK Morris to Langston, 4 runs
FMK Morris to Langston, 0 runs
S Morris to Langston, 1 run
S Morris to Langston, 0 runs
S Morris to Langston, 0 runs
S Morris to Langston, 4 runs
S Morris to Langston, 0 runs
S Morris to Langston, 5 wides
S Morris to Langston, 0 runs
Lamb to Cooper, 2 runs
Lamb to Langston, 1 run
Lamb to Cooper, 1 run
Lamb to Cooper, 0 runs
Lamb to Langston, 1 run
Lamb to Cooper, 1 run
Weerappuli to Langston, 0 runs
Weerappuli to Cooper, 1 run
Weerappuli to Cooper, 0 runs
Weerappuli to Langston, 1 run
Weerappuli to Cooper, 1 run
Weerappuli to Thomas, appeal, wicket (lbw - Thomas)
FMK Morris to Langston, 0 runs
FMK Morris to Langston, 0 runs
FMK Morris to Thomas, 1 run
FMK Morris to Langston, 1 run
FMK Morris to Thomas, 1 run
FMK Morris to Langston, 1 run
Weerappuli to Langston, 1 run
Weerappuli to Langston, 0 runs
Weerappuli to Thomas, 1 run
Weerappuli to Thomas, 0 runs
Weerappuli to Thomas, 0 runs
Weerappuli to Kalis, appeal, wicket (bowled - Kalis)
Lamb to Glenn, appeal, wicket (caught - Glenn)
Lamb to Glenn, 4 runs
Lamb to Glenn, 0 runs
Lamb to Kalis, 1 run
Lamb to Glenn, 1 run
Lamb to Kalis, 1 run
S Morris to Kalis, 1 run
S Morris to Glenn, 1 run
S Morris to Kalis, 1 run
S Morris to Kalis, 0 runs
S Morris to Kalis, 4 runs
S Morris to Kalis, 4 runs
FMK Morris to Kalis, 1 run
FMK Morris to Glenn, 1 run
FMK Morris to Glenn, appeal
FMK Morris to Glenn, 0 runs
FMK Morris to Glenn, 2 runs
FMK Morris to Glenn, 0 runs
Weerappuli to Glenn, 1 run
Weerappuli to Glenn, 0 runs
Weerappuli to Kalis, 1 run
Weerappuli to Glenn, 1 run
Weerappuli to Kalis, 1 run
Weerappuli to Glenn, 1 run
Lamb to Glenn, 1 run
Lamb to Glenn, 0 runs
Lamb to Kalis, 1 run
Lamb to Kalis, 4 runs
Lamb to Kalis, 0 runs
Lamb to Kalis, 0 runs
Norris to Winfield-Hill, appeal, wicket (caught - Winfield-Hill)
Norris to Winfield-Hill, 0 runs
Norris to Winfield-Hill, 4 runs
Norris to Winfield-Hill, 4 runs
Norris to Kalis, 1 run
Norris to Kalis, 0 runs
S Morris to Winfield-Hill, 0 runs
S Morris to Kalis, 1 run
S Morris to Kalis, 0 runs
S Morris to Kalis, appeal
S Morris to Kalis, 0 runs
S Morris to Jonassen, appeal, wicket (bowled - Jonassen)
Weerappuli to Winfield-Hill, 0 runs
Weerappuli to Jonassen, 1 run
Weerappuli to Winfield-Hill, 1 run
Weerappuli to Winfield-Hill, 0 runs
Weerappuli to Campbell, appeal, wicket (caught - Campbell)
Weerappuli to Jonassen, 1 run
Cross to Campbell, 0 runs
Cross to Campbell, 4 leg byes
Cross to Campbell, 4 runs
Cross to Campbell, 6 runs
Cross to Campbell, 4 runs
Cross to Campbell, 6 runs
S Morris to Jonassen, 0 runs
S Morris to Campbell, 1 run
S Morris to Jonassen, 1 run
S Morris to Jonassen, 0 runs
S Morris to Jonassen, 4 runs
S Morris to Jonassen, 4 runs
FMK Morris to Campbell, 6 runs
FMK Morris to Campbell, wide
FMK Morris to Campbell, 0 runs
FMK Morris to Campbell, 0 runs
FMK Morris to Campbell, 2 runs
FMK Morris to Campbell, 6 runs
FMK Morris to Campbell, appeal
Lamb to Campbell, 1 run
Lamb to Campbell, 0 runs
Lamb to Jonassen, 1 run
Lamb to Campbell, 1 run
Lamb to Jonassen, 1 run
Lamb to Jonassen, 4 runs
Cross to Campbell, 4 runs
Cross to Jonassen, 1 run
Cross to Thomas, appeal, wicket (caught - Thomas)
Cross to Campbell, 1 run
Cross to Thomas, 1 run
Cross to Thomas, 4 runs
Norris to Campbell, 4 runs
Norris to Thomas, 1 run
Norris to Thomas, 4 runs
Norris to Thomas, 0 runs
Norris to Thomas, 0 runs
Norris to Campbell, 1 run