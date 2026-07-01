Squads Yorkshire vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 01.07.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Campbell Ami
batsman
Lanning Meg
batsman
Thomas Erin
batsman
Jones Evelyn
batsman
Jonassen Jess
bowler
Lamb Emma
all rounder
Winfield Lauren
wicket keeper
Kesteven Tilly
no information yet
Kalis Sterre
batsman
Threlkeld Ellie
wicket keeper
Glenn Sarah
bowler
Smale Seren
wicket keeper
Langston Beth
bowler
Cross Kate
bowler
Thomas Olivia
bowler
Norris Tara
bowler
Cooper Claudie
bowler
Weerappuli Venus
no information yet
Rainey Hannah
bowler
Morris Sophie
bowler
Woolston Jessica
all rounder
Morris Fi
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Blackwell Ines
no information yet
Bell Olivia
bowler
Boyce Georgie
batsman
Bolton Nicole
all rounder
Breese Olvia
no information yet
Brown Natalie
all rounder
Clarke Alice
wicket keeper
Carter Darcey
all rounder
Duckworth Rebecca
batsman
Collins Danielle
batsman
Fackrell Ria
bowler
Collins Danielle
no information yet
Garton Holly
no information yet
Dickinson Rachel
no information yet
Hall Grace
bowler
Dunkley Sophia
batsman
Lee Jeanie
no information yet
Dyson Alice
bowler
Lonsdale Frances
batsman
Ecclestone Sophie
all rounder
Love Amelia
no information yet
Gaur Mahika
bowler
Marshall Laura
batsman
Graham Phoebe
bowler
McColl Megan
all rounder
Heap Liberty
bowler
Nightingale Ellie M
all rounder
Johnson Grace M
all rounder
Oliver Amelia
no information yet
Jones Hannah
no information yet
Randle-Bissell Lucy Kate
no information yet
Kaur Harmanpreet
all rounder
Slater Rachel
bowler
King Alana
bowler
Ward Maddie
batsman
Lewis Gaby
batsman
Wrightson Emma
no information yet
Lister Ailsa
wicket keeper