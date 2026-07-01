Squads Yorkshire vs Lancashire Thunder T20 T20 Blast, Women 01.07.2026

T20

YOR
YOR

160

LAT
LAT

163

Playing

YOR
YOR
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Lamb Emma

all rounder

Winfield Lauren

wicket keeper

Kesteven Tilly

no information yet

Threlkeld Ellie

wicket keeper

Smale Seren

wicket keeper

Weerappuli Venus

no information yet

Woolston Jessica

all rounder

Morris Fi

bowler

Bench

YOR
YOR
LAT
LAT
First TeamSecond Team
Blackwell Ines

no information yet

Bolton Nicole

all rounder

Breese Olvia

no information yet

Brown Natalie

all rounder

Clarke Alice

wicket keeper

Carter Darcey

all rounder

Collins Danielle

no information yet

Garton Holly

no information yet

Dickinson Rachel

no information yet

Lee Jeanie

no information yet

Love Amelia

no information yet

McColl Megan

all rounder

Johnson Grace M

all rounder

Oliver Amelia

no information yet

Jones Hannah

no information yet

Randle-Bissell Lucy Kate

no information yet

Kaur Harmanpreet

all rounder

Lewis Gaby

batsman

Wrightson Emma

no information yet

Lister Ailsa

wicket keeper