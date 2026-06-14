Highlights Northamptonshire Steelbacks vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 14.06.2026
Darlow to Hill, 2 runs
Darlow to Clive, 1 run
Knowling-Davies to Marriott, appeal, wicket (caught - Marriott)
Knowling-Davies to Clive, 1 run
Knowling-Davies to Clive, 4 runs
Knowling-Davies to Clive, 0 runs
Knowling-Davies to Clive, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, appeal, wicket (caught - Kirk)
Slater to Kirk, 1 run
Slater to Marriott, 1 run
Slater to Marriott, wide
Slater to Kirk, 1 run
Slater to Kirk, 0 runs
Slater to Kirk, 2 runs
Slater to Marriott, 1 run
Knowling-Davies to Kirk, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, 0 runs
Knowling-Davies to Marriott, 1 run
Knowling-Davies to Kirk, 1 run
Knowling-Davies to Marriott, 1 run
Knowling-Davies to Marriott, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, 2 wides
Slater to Kirk, 1 run
Slater to Kirk, 0 runs
Slater to Marriott, 1 run
Slater to Kirk, 1 run
Slater to Kirk, 0 runs
Slater to Kirk, wide
Slater to Marriott, 3 runs
Knowling-Davies to Kirk, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, 0 runs
Knowling-Davies to Kirk, wide
Knowling-Davies to Kemp, appeal, wicket (bowled - Kemp)
Knowling-Davies to Kemp, 0 runs
Slater to Marriott, 0 runs
Slater to Kemp, 1 run
Slater to Kemp, wide
Slater to Kemp, 0 runs
Slater to Kemp, wide
Slater to Kemp, 0 runs
Slater to Kemp, 0 runs
Slater to Kemp, 0 runs
Knowling-Davies to Kemp, 1 run
Knowling-Davies to Kemp, 0 runs
Knowling-Davies to Marriott, 1 run
Knowling-Davies to Marriott, 0 runs
Knowling-Davies to Marriott, 2 runs
Knowling-Davies to Marriott, 0 runs
Darlow to Marriott, 1 run
Darlow to Marriott, 4 runs
Darlow to Kemp, 1 run
Darlow to Kemp, 0 runs
Darlow to Marriott, 1 run
Darlow to Kemp, 1 run
Bedi to Marriott, 0 runs
Bedi to Marriott, 4 runs
Bedi to Marriott, 2 runs
Bedi to Marriott, 4 runs
Bedi to Marriott, 0 runs
Bedi to Marriott, 4 runs
Darlow to Kemp, 0 runs
Darlow to Reid, appeal, wicket (caught - Reid)
Darlow to Reid, 0 runs
Darlow to Marriott, 1 run
Darlow to Marriott, 4 runs
Darlow to Marriott, wide
Darlow to Marriott, 0 runs
Kenvyn to Marriott, 1 run
Kenvyn to Marriott, 0 runs
Kenvyn to Marriott, 4 runs
Kenvyn to Marriott, 4 runs
Kenvyn to Marriott, 2 runs
Kenvyn to Marriott, 0 runs
Tennakoon to Marriott, leg bye
0 runs
Tennakoon to Marriott, 0 runs
Tennakoon to Marriott, 0 runs
Tennakoon to Marriott, wide
Tennakoon to Marriott, 0 runs
Tennakoon to Marriott, 2 runs
Kenvyn to Reid, 0 runs
Kenvyn to Reid, 0 runs
Kenvyn to Marriott, 0 runs
Kenvyn to Marriott, 0 runs
Kenvyn to Marriott, 0 runs
0 runs
Sims to Kenvyn, 0 runs
Sims to Kenvyn, 2 runs
Sims to Kenvyn, 6 runs
Sims to Kenvyn, 0 runs
Sims to Kenvyn, 2 runs
Sims to Darlow, 1 run
Reid to Darlow, 1 run
Reid to Kenvyn, 1 run
Reid to Kenvyn, 0 runs
Reid to Darlow, 1 run
Reid to Darlow, 0 runs
Reid to Kenvyn, 1 run
Sims to Kenvyn, 1 run
Sims to Darlow, 1 run
Sims to Kenvyn, 1 run
Sims to Kenvyn, 0 runs
Sims to Kenvyn, 2 runs
Sims to Kenvyn, 4 runs
Reid to Kenvyn, 1 run
Reid to Darlow, 1 run
Reid to Darlow, 0 runs
Reid to Darlow, 0 runs
Reid to Darlow, 2 runs
Reid to Darlow, 0 runs
Anisha Patel to Darlow, 1 run
Anisha Patel to Kenvyn, leg bye
Anisha Patel to Darlow, 1 run
Anisha Patel to Darlow, 0 runs
Anisha Patel to Darlow, 0 runs
Anisha Patel to Darlow, 0 runs
Marriott to Kenvyn, 0 runs
Marriott to Kenvyn, 0 runs
Marriott to Darlow, 1 run
Marriott to Kenvyn, 1 run
Marriott to Kenvyn, 0 runs
Anisha Patel to Darlow, 0 runs
Anisha Patel to Kenvyn, appeal, wicket (run out - Khan)
Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs
Anisha Patel to Kenvyn, 2 runs
Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs
Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs
Marriott to Khan, 0 runs
Marriott to Khan, 0 runs
Marriott to Khan, 0 runs
Marriott to Khan, 0 runs
Marriott to Kenvyn, 1 run
Marriott to Kenvyn, 0 runs
Anisha Patel to Tennakoon, appeal, wicket (caught - Tennakoon)
Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs
Anisha Patel to Kenvyn, 1 run
Anisha Patel to Tennakoon, 1 run
Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs
Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs
Sims to Tennakoon, 1 run
Sims to Tennakoon, 0 runs
Sims to Kenvyn, 1 run
Sims to Kenvyn, 0 runs
Sims to Tennakoon, 1 run
Sims to Tennakoon, 0 runs
Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs
Anisha Patel to Tennakoon, 1 run
Anisha Patel to Kenvyn, 1 run
Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs
Anisha Patel to Tennakoon, 1 run
Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs
Sims to Tennakoon, 4 runs
Sims to Kenvyn, 1 run
Sims to Tennakoon, 1 run
Kenvyn defends for 2 runs.
Sims to Tennakoon, 1 run
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Tennakoon, 1 run
Phillips to Tennakoon, 0 runs
Phillips to Tennakoon, 2 runs
Phillips to Tennakoon, 0 runs
Reid to Kenvyn, 0 runs
Reid to Tennakoon, 1 run
Reid to Tennakoon, 0 runs
Reid to Tennakoon, 0 runs
Reid to Tennakoon, 0 runs
Reid to Tennakoon, 4 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Kenvyn, 0 runs
Reid to Kenvyn, 1 run
Reid to Tennakoon, 1 run
Reid to Tennakoon, 0 runs
Reid to Tennakoon, 0 runs
Reid to Kenvyn, 1 run
Reid to Kenvyn, 0 runs
Phillips to Tennakoon, 0 runs
Phillips to Lonsdale, appeal, wicket (bowled - Lonsdale)
Phillips to Lonsdale, 0 runs
Phillips to Lonsdale, 0 runs
Phillips to Duckworth, appeal, wicket (bowled - Duckworth)
Phillips to Duckworth, 0 runs
Robinson to Kenvyn, 0 runs
Robinson to Kenvyn, 4 runs
Robinson to Kenvyn, 0 runs
Robinson to Kenvyn, 0 runs
Robinson to Tennakoon, 4 runs
Robinson to Tennakoon, 0 runs
Phillips to Duckworth, 4 runs
Phillips to Duckworth, 0 runs
Phillips to Duckworth, 0 runs
Phillips to Duckworth, 0 runs
Phillips to Tennakoon, 1 run
Phillips to Tennakoon, 0 runs
Robinson to Duckworth, 0 runs
Robinson to Duckworth, 0 runs
Robinson to Duckworth, 0 runs
Robinson to Duckworth, 0 runs
Robinson to Couser, appeal, wicket (bowled - Couser)
Robinson to Couser, 0 runs