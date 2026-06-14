Highlights Northamptonshire Steelbacks vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 14.06.2026

T20

NOR
NOR

78

DER
DER

77

13.2
2

Darlow to Hill, 2 runs

13.1
1

Darlow to Clive, 1 run

12.6
W

Knowling-Davies to Marriott, appeal, wicket (caught - Marriott)

12.5
1

Knowling-Davies to Clive, 1 run

12.4
4

Knowling-Davies to Clive, 4 runs

12.3
.

Knowling-Davies to Clive, 0 runs

12.2
.

Knowling-Davies to Clive, 0 runs

12.1
W

Knowling-Davies to Kirk, appeal, wicket (caught - Kirk)

11.6
1

Slater to Kirk, 1 run

11.5
1

Slater to Marriott, 1 run

11.5
1

Slater to Marriott, wide

11.4
1

Slater to Kirk, 1 run

11.3
.

Slater to Kirk, 0 runs

11.2
2

Slater to Kirk, 2 runs

11.1
1

Slater to Marriott, 1 run

10.6
.

Knowling-Davies to Kirk, 0 runs

10.5
.

Knowling-Davies to Kirk, 0 runs

10.4
1

Knowling-Davies to Marriott, 1 run

10.3
1

Knowling-Davies to Kirk, 1 run

10.2
1

Knowling-Davies to Marriott, 1 run

10.1
.

Knowling-Davies to Marriott, 0 runs

10.1
2

Knowling-Davies to Kirk, 2 wides

9.6
1

Slater to Kirk, 1 run

9.5
.

Slater to Kirk, 0 runs

9.4
1

Slater to Marriott, 1 run

9.3
1

Slater to Kirk, 1 run

9.2
.

Slater to Kirk, 0 runs

9.2
1

Slater to Kirk, wide

9.1
3

Slater to Marriott, 3 runs

8.6
.

Knowling-Davies to Kirk, 0 runs

8.5
.

Knowling-Davies to Kirk, 0 runs

8.4
.

Knowling-Davies to Kirk, 0 runs

8.3
.

Knowling-Davies to Kirk, 0 runs

8.3
1

Knowling-Davies to Kirk, wide

8.2
W

Knowling-Davies to Kemp, appeal, wicket (bowled - Kemp)

8.1
.

Knowling-Davies to Kemp, 0 runs

7.6
.

Slater to Marriott, 0 runs

7.5
1

Slater to Kemp, 1 run

7.5
1

Slater to Kemp, wide

7.4
.

Slater to Kemp, 0 runs

7.4
1

Slater to Kemp, wide

7.3
.

Slater to Kemp, 0 runs

7.2
.

Slater to Kemp, 0 runs

7.1
.

Slater to Kemp, 0 runs

6.6
1

Knowling-Davies to Kemp, 1 run

6.5
.

Knowling-Davies to Kemp, 0 runs

6.4
1

Knowling-Davies to Marriott, 1 run

6.3
.

Knowling-Davies to Marriott, 0 runs

6.2
2

Knowling-Davies to Marriott, 2 runs

6.1
.

Knowling-Davies to Marriott, 0 runs

5.6
1

Darlow to Marriott, 1 run

5.5
4

Darlow to Marriott, 4 runs

5.4
1

Darlow to Kemp, 1 run

5.3
.

Darlow to Kemp, 0 runs

5.2
1

Darlow to Marriott, 1 run

5.1
1

Darlow to Kemp, 1 run

4.6
.

Bedi to Marriott, 0 runs

4.5
4

Bedi to Marriott, 4 runs

4.4
2

Bedi to Marriott, 2 runs

4.3
4

Bedi to Marriott, 4 runs

4.2
.

Bedi to Marriott, 0 runs

4.1
4

Bedi to Marriott, 4 runs

3.6
.

Darlow to Kemp, 0 runs

3.5
W

Darlow to Reid, appeal, wicket (caught - Reid)

3.4
.

Darlow to Reid, 0 runs

3.3
1

Darlow to Marriott, 1 run

3.2
4

Darlow to Marriott, 4 runs

3.2
1

Darlow to Marriott, wide

3.1
.

Darlow to Marriott, 0 runs

2.6
1

Kenvyn to Marriott, 1 run

2.5
.

Kenvyn to Marriott, 0 runs

2.4
4

Kenvyn to Marriott, 4 runs

2.3
4

Kenvyn to Marriott, 4 runs

2.2
2

Kenvyn to Marriott, 2 runs

2.1
.

Kenvyn to Marriott, 0 runs

1.6
1

Tennakoon to Marriott, leg bye

1.5
.

0 runs

1.4
.

Tennakoon to Marriott, 0 runs

1.3
.

Tennakoon to Marriott, 0 runs

1.3
1

Tennakoon to Marriott, wide

1.2
.

Tennakoon to Marriott, 0 runs

1.1
2

Tennakoon to Marriott, 2 runs

0.6
.

Kenvyn to Reid, 0 runs

0.5
.

Kenvyn to Reid, 0 runs

0.4
.

Kenvyn to Marriott, 0 runs

0.3
.

Kenvyn to Marriott, 0 runs

0.2
.

Kenvyn to Marriott, 0 runs

0.1
.

0 runs

19.6
.

Sims to Kenvyn, 0 runs

19.5
2

Sims to Kenvyn, 2 runs

19.4
6

Sims to Kenvyn, 6 runs

19.3
.

Sims to Kenvyn, 0 runs

19.2
2

Sims to Kenvyn, 2 runs

19.1
1

Sims to Darlow, 1 run

18.6
1

Reid to Darlow, 1 run

18.5
1

Reid to Kenvyn, 1 run

18.4
.

Reid to Kenvyn, 0 runs

18.3
1

Reid to Darlow, 1 run

18.2
.

Reid to Darlow, 0 runs

18.1
1

Reid to Kenvyn, 1 run

17.6
1

Sims to Kenvyn, 1 run

17.5
1

Sims to Darlow, 1 run

17.4
1

Sims to Kenvyn, 1 run

17.3
.

Sims to Kenvyn, 0 runs

17.2
2

Sims to Kenvyn, 2 runs

17.1
4

Sims to Kenvyn, 4 runs

16.6
1

Reid to Kenvyn, 1 run

16.5
1

Reid to Darlow, 1 run

16.4
.

Reid to Darlow, 0 runs

16.3
.

Reid to Darlow, 0 runs

16.2
2

Reid to Darlow, 2 runs

16.1
.

Reid to Darlow, 0 runs

15.6
1

Anisha Patel to Darlow, 1 run

15.5
1

Anisha Patel to Kenvyn, leg bye

15.4
1

Anisha Patel to Darlow, 1 run

15.3
.

Anisha Patel to Darlow, 0 runs

15.2
.

Anisha Patel to Darlow, 0 runs

15.1
.

Anisha Patel to Darlow, 0 runs

14.6
.

Marriott to Kenvyn, 0 runs

14.5
.

Marriott to Kenvyn, 0 runs

14.4
1

Marriott to Darlow, 1 run

14.3
1

Marriott to Kenvyn, 1 run

14.2
.

Marriott to Kenvyn, 0 runs

13.6
.

Anisha Patel to Darlow, 0 runs

13.5
W

Anisha Patel to Kenvyn, appeal, wicket (run out - Khan)

13.4
.

Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs

13.3
2

Anisha Patel to Kenvyn, 2 runs

13.2
.

Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs

13.1
.

Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs

12.6
.

Marriott to Khan, 0 runs

12.5
.

Marriott to Khan, 0 runs

12.4
.

Marriott to Khan, 0 runs

12.3
.

Marriott to Khan, 0 runs

12.2
1

Marriott to Kenvyn, 1 run

12.1
.

Marriott to Kenvyn, 0 runs

11.6
W

Anisha Patel to Tennakoon, appeal, wicket (caught - Tennakoon)

11.5
.

Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs

11.4
1

Anisha Patel to Kenvyn, 1 run

11.3
1

Anisha Patel to Tennakoon, 1 run

11.2
.

Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs

11.1
.

Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs

10.6
1

Sims to Tennakoon, 1 run

10.5
.

Sims to Tennakoon, 0 runs

10.4
1

Sims to Kenvyn, 1 run

10.3
.

Sims to Kenvyn, 0 runs

10.2
1

Sims to Tennakoon, 1 run

10.1
.

Sims to Tennakoon, 0 runs

9.6
.

Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs

9.5
1

Anisha Patel to Tennakoon, 1 run

9.4
1

Anisha Patel to Kenvyn, 1 run

9.3
.

Anisha Patel to Kenvyn, 0 runs

9.2
1

Anisha Patel to Tennakoon, 1 run

9.1
.

Anisha Patel to Tennakoon, 0 runs

8.5
4

Sims to Tennakoon, 4 runs

8.4
1

Sims to Kenvyn, 1 run

8.3
1

Sims to Tennakoon, 1 run

8.2
2

Kenvyn defends for 2 runs.

8.1
1

Sims to Tennakoon, 1 run

7.6
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

7.5
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

7.4
1

Phillips to Tennakoon, 1 run

7.3
.

Phillips to Tennakoon, 0 runs

7.2
2

Phillips to Tennakoon, 2 runs

7.1
.

Phillips to Tennakoon, 0 runs

6.6
.

Reid to Kenvyn, 0 runs

6.5
1

Reid to Tennakoon, 1 run

6.4
.

Reid to Tennakoon, 0 runs

6.3
.

Reid to Tennakoon, 0 runs

6.2
.

Reid to Tennakoon, 0 runs

6.1
4

Reid to Tennakoon, 4 runs

5.6
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

5.5
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

5.4
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

5.3
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

5.2
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

5.1
.

Phillips to Kenvyn, 0 runs

4.6
1

Reid to Kenvyn, 1 run

4.5
1

Reid to Tennakoon, 1 run

4.4
.

Reid to Tennakoon, 0 runs

4.3
.

Reid to Tennakoon, 0 runs

4.2
1

Reid to Kenvyn, 1 run

4.1
.

Reid to Kenvyn, 0 runs

3.6
.

Phillips to Tennakoon, 0 runs

3.5
W

Phillips to Lonsdale, appeal, wicket (bowled - Lonsdale)

3.4
.

Phillips to Lonsdale, 0 runs

3.3
.

Phillips to Lonsdale, 0 runs

3.2
W

Phillips to Duckworth, appeal, wicket (bowled - Duckworth)

3.1
.

Phillips to Duckworth, 0 runs

2.6
.

Robinson to Kenvyn, 0 runs

2.5
4

Robinson to Kenvyn, 4 runs

2.4
.

Robinson to Kenvyn, 0 runs

2.3
.

Robinson to Kenvyn, 0 runs

2.2
4

Robinson to Tennakoon, 4 runs

2.1
.

Robinson to Tennakoon, 0 runs

1.6
4

Phillips to Duckworth, 4 runs

1.5
.

Phillips to Duckworth, 0 runs

1.4
.

Phillips to Duckworth, 0 runs

1.3
.

Phillips to Duckworth, 0 runs

1.2
1

Phillips to Tennakoon, 1 run

1.1
.

Phillips to Tennakoon, 0 runs

0.6
.

Robinson to Duckworth, 0 runs

0.5
.

Robinson to Duckworth, 0 runs

0.4
.

Robinson to Duckworth, 0 runs

0.3
.

Robinson to Duckworth, 0 runs

0.2
W

Robinson to Couser, appeal, wicket (bowled - Couser)

0.1
.

Robinson to Couser, 0 runs