Results Score Northamptonshire Steelbacks vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 14.06.2026
Best Players
|batter
|R
|B
|4s
|6s
|SR
|Marriott Gemmaall rounder
|49
|37
|7
|0
|132.43
|Kirk Michaelabatsman
|7
|16
|0
|0
|43.75
|bowler
|O
|M
|R
|W
|ECO
|WD
|NB
|Knowling-Davies Rhiannonbowler
|4
|0
|15
|3
|3.75
|3
|0
|Slater Beth
|3
|0
|17
|0
|5.67
|4
|0
Latest Highlights
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13.2
2
Darlow to Hill, 2 runs
13.1
1
Darlow to Clive, 1 run
12.6
W
Knowling-Davies to Marriott, appeal, wicket (caught - Marriott)