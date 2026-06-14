Results Score Northamptonshire Steelbacks vs Derbyshire Falcons T20 T20 Blast, Women 14.06.2026

T20

NOR
NOR

78

DER
DER

77

Best Players

batterRB4s6sSR
Marriott Gemmaall rounder493770132.43
Kirk Michaelabatsman7160043.75
bowlerOMRWECOWDNB
Knowling-Davies Rhiannonbowler401533.7530
Slater Beth301705.6740

Latest Highlights

13.2
2

Darlow to Hill, 2 runs

13.1
1

Darlow to Clive, 1 run

12.6
W

Knowling-Davies to Marriott, appeal, wicket (caught - Marriott)

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