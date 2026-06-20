H2h Capital Strikers vs Tricity Bashers T20 T20 Chandigarh Premier League 20.06.2026

T20

CAP
CAP

133

TRI
TRI

130

Capital Strikers vs Tricity Bashers

T20, T20 Chandigarh Premier League

CAPCapital Strikers

191

TRITricity Bashers

190