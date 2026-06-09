T20 Chandigarh Premier League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jun 09, 2026

09:30 AM

Capital Strikers vs Tricity Bashers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 09, 2026

01:30 PM

Hiims Hawks vs Rock Garden Warriors

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 15, 2026

09:30 AM

Hiims Hawks vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 15, 2026

01:30 PM

Royal Titans vs Rock Garden Warriors

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 16, 2026

09:30 AM

Hiims Hawks vs Capital Strikers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 16, 2026

01:30 PM

Royal Titans vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 17, 2026

09:30 AM

Rock Garden Warriors vs Capital Strikers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 18, 2026

09:30 AM

Hiims Hawks vs Rock Garden Warriors

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 18, 2026

01:30 PM

Royal Titans vs Tricity Bashers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 18, 2026

01:30 PM

Rock Garden Warriors vs Tricity Bashers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 19, 2026

09:30 AM

Capital Strikers vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 19, 2026

01:30 PM

Royal Titans vs Hiims Hawks

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 19, 2026

01:30 PM

Hiims Hawks vs Tricity Bashers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 20, 2026

09:30 AM

Royal Titans vs Capital Strikers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 20, 2026

09:30 AM

Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 20, 2026

01:30 PM

Capital Strikers vs Tricity Bashers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 21, 2026

09:30 AM

Royal Titans vs Hiims Hawks

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 21, 2026

01:30 PM

Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 21, 2026

01:30 PM

Royal Titans vs Capital Strikers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 22, 2026

09:30 AM

Royal Titans vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 22, 2026

09:30 AM

Royal Titans vs Tricity Bashers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 22, 2026

01:30 PM

Hiims Hawks vs Capital Strikers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 23, 2026

07:30 AM

Hiims Hawks vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 24, 2026

07:30 AM

Rock Garden Warriors vs Capital Strikers

T20 Chandigarh Premier League

No info

Jun 26, 2026

12:30 PM

Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings

T20 Chandigarh Premier League

No info

T20 Chandigarh Premier League Team List

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Capital Strikers

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Hiims Hawks

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Rock Garden Warriors

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Royal Titans

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Chandigarh Kings

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Tricity Bashers