Squads Lancashire Thunder vs Buckinghamshire T20 T20 County Cup, Women 21.06.2026

T20

LAT
LAT

221

BUC
BUC

111

Playing

LAT
LAT
BUC
BUC

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

LAT
LAT
BUC
BUC
First TeamSecond Team
Johnson Grace M

all rounder