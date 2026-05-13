Grace May Johnson

One-Day Cup, Women
Lancashire Thunder vs Warwickshire
One-Day Cup, Women
LAT
226
WAR
230
Surrey vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
SUR
250
LAT
246
Warwickshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
WAR
314
LAT
294
Lancashire Thunder vs The Blaze
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
Lancashire Thunder vs Essex
One-Day Cup, Women
LAT
272
ESS
119
Hampshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
HAM
LAT
Lancashire Thunder vs Surrey
One-Day Cup, Women
LAT
SUR
Lancashire Thunder vs Durham
One-Day Cup, Women
LAT
DUR
Somerset vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
SOM
LAT
Yorkshire vs Lancashire Thunder
One-Day Cup, Women
YOR
LAT