Grace May Johnson

Grace May Johnson

all rounder

Full name:Grace May Johnson
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches3
Innings3
Overs9.0
Balls-
Maidens0
Runs50
Wickets3
Avg16.66
SR18
Eco5.55
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches3
Innings0
Not outs0
Runs0
Balls Faced0
Avg0
SR0
Fours0
Fifties0
Sixies0
Highest0
Hundreds0

Grace May Johnson Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

Another Players

Dunkley, Sophia

Dunkley, Sophia

Kaur, Harmanpreet

Kaur, Harmanpreet

Ecclestone, Sophie

Ecclestone, Sophie

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Jones, Evelyn

Jones, Evelyn

McGrath, Tahlia

McGrath, Tahlia

Jonassen, Jess

Jonassen, Jess

Cross, Kate

Cross, Kate

Luus, Sune

Luus, Sune

Tahuhu, Lea

Tahuhu, Lea