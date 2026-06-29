H2h Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru T20 T20 Maharaja Trophy 29.06.2026

T20

BBL
BBL

68

COA
COA

179

Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru

T20, T20 Maharaja Trophy

COACoastal Kings Mangaluru

206

BBLBengaluru Blasters

226