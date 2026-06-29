Squads Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru T20 T20 Maharaja Trophy 29.06.2026

T20

BBL
BBL

68

COA
COA

179

Playing

BBL
BBL
COA
COA

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

BBL
BBL
COA
COA
First TeamSecond Team
Ahuja Suraj

wicket keeper

Chethan LR

wicket keeper

Christie Aaron

wicket keeper

Gaurav

no information yet

Hegde Shubhang

all rounder

Khan Mohsin

all rounder

Mahesh Aashish

wicket keeper

N Varun Rao T

all rounder

Navale Bheem Rao

no information yet

Naveen MG

bowler

Pradeep T

bowler

Rakshith Shivkumar

wicket keeper

Shetty Shikhar

no information yet

Stokes Ben

all rounder

Tushar Marathe Kush

no information yet