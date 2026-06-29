Squads Bengaluru Blasters vs Coastal Kings Mangaluru T20 T20 Maharaja Trophy 29.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Ahuja Suraj
wicket keeper
Appanna Lochan
bowler
Ashraf Sarfaraz
batsman
Chethan LR
wicket keeper
Christie Aaron
wicket keeper
Deshpande Pavan
batsman
Gaurav
no information yet
Goyal Aditya
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Jain Prateek
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Khan Mohsin
all rounder
Mahesh Aashish
wicket keeper
Mahesh Tanish
bowler
Mithun Abhimanyu
bowler
More Ronit
bowler
N Varun Rao T
all rounder
Naik Niranjan
batsman
Navale Bheem Rao
no information yet
Naveen MG
bowler
Nischal Dega
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Pradeep T
bowler
Raju Bhuvan M
bowler
Rakshith Shivkumar
wicket keeper
Shetty Shikhar
no information yet
Singh Santok
batsman
Stokes Ben
all rounder
Suchith Jagadeesha
bowler
Tushar Marathe Kush
no information yet