H2h Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 21.06.2026

T20

BBL
BBL

124

SHI
SHI

119

Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

BBLBengaluru Blasters

SHIShivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

BBLBengaluru Blasters