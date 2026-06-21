Squads Bengaluru Blasters vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 21.06.2026
Bench
Bench
|First Team
|Second Team
Agarwal Mayank
batsman
Anand Doddamani
bowler
Ahlahwat Abhishek
all rounder
Avinash D
wicket keeper
Ahuja Suraj
wicket keeper
Dhuri Bharath
all rounder
Appanna Lochan
bowler
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Ashraf Sarfaraz
batsman
Koushik V
bowler
Chethan LR
wicket keeper
Mani Aditya
bowler
Christie Aaron
wicket keeper
Mohan Dheeraj
no information yet
Deshpande Pavan
batsman
Mohith Bangalore
no information yet
Gaurav
no information yet
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Goyal Aditya
bowler
Raj Hardik
bowler
Hegde Shubhang
all rounder
Rohit K
batsman
Jain Prateek
bowler
Sagar Vinay
wicket keeper
Khan Aman Hakim
bowler
Sharath HS
bowler
Khan Mohsin
all rounder
Ullal Nihal
wicket keeper
Mahesh Aashish
wicket keeper
Mahesh Tanish
bowler
Mithun Abhimanyu
bowler
More Ronit
bowler
N Varun Rao T
all rounder
Naik Niranjan
batsman
Navale Bheem Rao
no information yet
Naveen MG
bowler
Nischal Dega
batsman
Patil Vidyadhar
bowler
Pradeep T
bowler
Raju Bhuvan M
bowler
Rakshith Shivkumar
wicket keeper
Shetty Shikhar
no information yet
Singh Santok
batsman
Suchith Jagadeesha
bowler
Tushar Marathe Kush
no information yet