H2h Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 02.07.2026

T20

COA
COA

162

SHI
SHI

165

Coastal Kings Mangaluru vs Shivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

113

COACoastal Kings Mangaluru

118