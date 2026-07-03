H2h Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 03.07.2026

T20

GUL
GUL

196

MYW
MYW

197

Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors

T20, T20 Maharaja Trophy

MYWMysore Warriors

155

GULGulbarga Mystics

156

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

MYWMysore Warriors

T20, T20 Maharaja Trophy

MYWMysore Warriors

GULGulbarga Mystics