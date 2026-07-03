Squads Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 03.07.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Acharya Jeswanth
batsman
Achar Shreesha
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Ajit Karthik Codanda
all rounder
Dubey Praveen
bowler
Ashraf Sarfaraz
batsman
Kaverappa Vidwath
bowler
Dharmani Harshil
no information yet
Khan Wahid Faizan
no information yet
Dhuri Bharath
all rounder
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Dravid Samit
no information yet
Gowda Dhanush
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Gowtham Krishnappa
all rounder
Sharath BR
wicket keeper
Kamble Shashi Kumar
batsman
Sharath Srinivas
wicket keeper
Krishna Prasidh
bowler
Shekhawat Prithviraj
bowler
Manager Shoaib
batsman
Shetty Abhilash
bowler
Mishra Gautam
bowler
Shrijith KL
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Nair Karun
batsman