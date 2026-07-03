Squads Gulbarga Mystics vs Mysore Warriors T20 T20 Maharaja Trophy 03.07.2026

T20

GUL
GUL

196

MYW
MYW

197

Playing

GUL
GUL
MYW
MYW

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GUL
GUL
MYW
MYW
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Dharmani Harshil

no information yet

Khan Wahid Faizan

no information yet

Dhuri Bharath

all rounder

Dravid Samit

no information yet

Gowda Dhanush

all rounder

Sharath BR

wicket keeper

Sharath Srinivas

wicket keeper

Shrijith KL

wicket keeper

Nair Karun

batsman