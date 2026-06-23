H2h Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 23.06.2026

T20

GUL
GUL

232

SHI
SHI

137

Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

SHIShivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

GULGulbarga Mystics