Squads Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 23.06.2026

T20

GUL
GUL

232

SHI
SHI

137

Playing

GUL
GUL
SHI
SHI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

GUL
GUL
SHI
SHI
First TeamSecond Team
Bhandage Manoj

all rounder

Avinash D

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Khan Wahid Faizan

no information yet

Koushik V

bowler

Mohan Dheeraj

no information yet

Mohith Bangalore

no information yet

Sharath BR

wicket keeper

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

Sharath Srinivas

wicket keeper

Pradeep T

bowler

Rohit K

batsman

Shrijith KL

wicket keeper

Sagar Vinay

wicket keeper