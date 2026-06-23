Squads Gulbarga Mystics vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 23.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Acharya Jeswanth
batsman
Anand Doddamani
bowler
Bhandage Manoj
all rounder
Avinash D
wicket keeper
Dubey Praveen
bowler
Dhuri Bharath
all rounder
Kaverappa Vidwath
bowler
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Khan Wahid Faizan
no information yet
Koushik V
bowler
Parantap Yashovardhan Mithilesh
all rounder
Mani Aditya
bowler
Mohan Dheeraj
no information yet
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Mohith Bangalore
no information yet
Sharath BR
wicket keeper
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
Sharath Srinivas
wicket keeper
Pradeep T
bowler
Shekhawat Prithviraj
bowler
Raj Hardik
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Rohit K
batsman
Shrijith KL
wicket keeper
Sagar Vinay
wicket keeper
Vyshak Vijaykumar
bowler
Sharath HS
bowler