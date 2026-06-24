H2h Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 24.06.2026

T20

HUT
HUT

178

SHI
SHI

220

Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas

T20, T20 Maharaja Trophy

SHIShivamogga Yodhas

HUTHubli Tigers

T20, T20 Maharaja Trophy

HUTHubli Tigers

SHIShivamogga Yodhas