Squads Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 24.06.2026
Bench
|First Team
|Second Team
AC Rohith Kumar
batsman
Anand Doddamani
bowler
Achar Shreesha
bowler
Avinash D
wicket keeper
Bopana Rishi
batsman
Dhuri Bharath
all rounder
Cariappa KC
bowler
Karma Aadithya Vishwa
no information yet
Deep Singh Daman
no information yet
Koushik V
bowler
Dubey Praveen
bowler
Mani Aditya
bowler
Karthikeya KP
no information yet
Mohan Dheeraj
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Mohith Bangalore
no information yet
L Manvanth Kumar
all rounder
Prabhakar Dhruv
wicket keeper
LR Kumar
no information yet
Pradeep T
bowler
Pai Nishchith
no information yet
Raj Hardik
bowler
Pandey Manish
batsman
Rohit K
batsman
Reddy Thippa
batsman
Sagar Vinay
wicket keeper
Taha Mohammed
batsman
Sharath HS
bowler
Yadav Mitrakant
batsman
Ullal Nihal
wicket keeper