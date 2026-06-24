Squads Hubli Tigers vs Shivamogga Yodhas T20 T20 Maharaja Trophy 24.06.2026

T20

HUT
HUT

178

SHI
SHI

220

Playing

HUT
HUT
SHI
SHI

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

HUT
HUT
SHI
SHI
First TeamSecond Team
Avinash D

wicket keeper

Dhuri Bharath

all rounder

Karma Aadithya Vishwa

no information yet

Deep Singh Daman

no information yet

Koushik V

bowler

Karthikeya KP

no information yet

Mohan Dheeraj

no information yet

Mohith Bangalore

no information yet

L Manvanth Kumar

all rounder

Prabhakar Dhruv

wicket keeper

LR Kumar

no information yet

Pradeep T

bowler

Pai Nishchith

no information yet

Rohit K

batsman

Sagar Vinay

wicket keeper

Ullal Nihal

wicket keeper