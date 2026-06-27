H2h Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics T20 T20 Maharaja Trophy 27.06.2026

T20

MYW
MYW

155

GUL
GUL

156

Mysore Warriors vs Gulbarga Mystics

T20, T20 Maharaja Trophy

GULGulbarga Mystics

MYWMysore Warriors

T20, T20 Maharaja Trophy

MYWMysore Warriors

GULGulbarga Mystics